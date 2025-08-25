¿Busca empleo? Hay más de 124 mil vacantes para aplicar hoy mismo

Encontrar trabajo nunca había tenido tantas posibilidades como ahora. Actualmente, en el país hay disponibles más de 124 mil vacantes activas, lo que significa una gran oportunidad para quienes desean crecer profesionalmente, acceder a empleos competitivos y garantizar estabilidad laboral.

Muchas de estas ofertas cuentan con beneficios atractivos, planes de formación y proyección a largo plazo, lo que las convierte en una opción ideal para dar un nuevo impulso a la carrera profesional.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades destacadas. Si desea conocer todas las vacantes y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Enfermero jefe – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: $ 3.200.000 a $ 3.800.000

Tipo de contrato: Término fijo

Únase a esta prestigiosa compañía multinacional del sector salud como enfermero jefe, donde tendrá la oportunidad de liderar un equipo de atención médica dedicado a la excelencia en el cuidado de pacientes.

Responsabilidades:

Liderar y coordinar el equipo de enfermería en el área de urgencias.

Supervisar las operaciones de atención médica en UCI y hospitalización.

Asegurar el cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad.

Brindar soporte en la gestión de recursos y planificación de turnos.

Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y profesional.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Experiencia mínima de 5 años en UCI Hospitalización y Urgencias.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Conocimiento avanzado en protocolos de atención médica.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Analista gestión del conocimiento – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista gestión del conocimiento, será encargado de desarrollar, implementar y optimizar estrategias de aprendizaje que potencien las competencias y habilidades de los colaboradores desde el ser, saber y hacer.

Responsabilidades:

Diseñar contenidos y módulos formativos para la Universidad Cueros Vélez, asegurando su alineación con la cultura organizacional y su aplicabilidad a las necesidades del negocio.

Ejecutar entrenamientos y procesos de acompañamiento para las diferentes áreas de la compañía, garantizando su contextualización al entorno operativo y la transferencia efectiva del conocimiento.

Planear y apoyar eventos de formación experiencial, orientados a la apropiación práctica de conocimientos y habilidades por parte de los equipos comerciales y corporativos.

Monitorear y mejorar planes de formación, analizando resultados, recolectando retroalimentación y ajustando contenidos, metodologías o herramientas para asegurar

Evaluar el impacto de la formación, aplicando métricas cualitativas y cuantitativas que permitan medir el aporte al desarrollo de habilidades y al logro de objetivos estratégicos.

Administrar recursos educativos, físicos y digitales, garantizando su disponibilidad, pertinencia pedagógica y calidad para facilitar el aprendizaje y su implementación.

Ejecutar procesos de inducción y capacitación para personal nuevo, asegurando su integración a la cultura organizacional y el desarrollo de las competencias básicas requeridas para su rol.

Diseñar tutoriales, manuales y materiales de autoformación, que complementen los programas de entrenamiento, fortaleciendo el aprendizaje continuo y autónomo.

Estructurar planes de entrenamiento para cargos críticos, incorporando metodologías de transferencia de conocimiento efectivas y alineadas con el mapa de talento.

Acompañar las estrategias de gestión del conocimiento que den soporte a proyectos e iniciativas organizacionales, garantizando la retención, socialización y aplicación del saber organizacional.

Requerimientos:

Título Profesional en Educación, Licenciatura, Administración, Ciencias Sociales o afines.

Experiencia general de 1 a 3 años en roles similares.

Experiencia específica de 1 a 2 años en diseño de formación.

Certificaciones en metodologías y diseño de formación como cursos, talleres o diplomado.

Endodoncista – Bogotá

Empresa: Compensar

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

En Compensar están en la búsqueda de un endodoncista para fortalecer su equipo en la Sede Calle 134. Esta es una excelente oportunidad para profesionales que desean crecer en un entorno dinámico, colaborativo y comprometido con el bienestar de nuestros usuarios.

Responsabilidades:

Realizar procedimientos endodónticos de alta calidad.

Diagnosticar y tratar afecciones del tejido pulpar.

Brindar asesoría a los pacientes sobre cuidados postratamiento.

Requerimientos:

Profesional en Odontología con especialización en Endodoncia.

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Licencia profesional vigente.

Curso de Radioprotección.

Curso vigente de Atención a víctimas de violencia sexual.

Asesor de desarrollo y automatizaciones – Bogotá D.C.

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: $ 3.141.000 a $ 3.351.000

Tipo de contrato: Término fijo

Servicios Bolívar está en busca de un asesor de desarrollo y automatizaciones para desempeñar un papel clave en la ejecución de proyectos de automatización de procesos. Este consultor de automatización trabajará estrechamente con los equipos de operaciones y líneas de negocio, identificando oportunidades de mejora y diseñando soluciones técnicas que optimicen y agilicen las operaciones internas.

Responsabilidades:

Desarrollar aplicaciones web y plataformas digitales para la automatización de procesos.

Establecer métricas y sistemas de seguimiento para evaluar el impacto de las mejoras.

Realizar monitoreo continuo de los procesos automatizados y ajustar cuando sea necesario.

Liderar la implementación de proyectos RPA identificando oportunidades de automatización.

Analizar procesos y coordinar la implementación de soluciones de software.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas Informática o afines.

Experiencia previa en desarrollo de aplicaciones web y plataformas digitales.

Conocimiento en tecnologías RPA y herramientas de automatización.

Habilidad para identificar oportunidades de mejora en procesos operativos.

Capacidad para trabajar de manera colaborativa con equipos multidisciplinarios.