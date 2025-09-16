¿Busca empleo? Hay más de 125.000 vacantes activas en Colombia

El panorama laboral en el país ofrece múltiples alternativas para quienes están en búsqueda de nuevas oportunidades. Actualmente, se encuentran activas más de 125 mil vacantes en sectores como ventas, administración, tecnología, servicios y más, lo que permite que tanto profesionales como técnicos y bachilleres encuentren opciones que se ajusten a su perfil.

La diversidad de cargos disponibles demuestra la necesidad constante de talento en distintas áreas y niveles de experiencia. A continuación encontrará algunas de las oportunidades más relevantes. Si desea conocer todas las vacantes y aplicar gratis, puede ingresar a la sección de Semana Empleos.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Stock / Magneto

Representante de ventas – Yopal

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Como ejecutivo de ventas, tendrá la oportunidad de implementar estrategias de ventas innovadoras y contribuir al crecimiento de la marca en la región.

Responsabilidades:

Revisar y ejecutar el derrotero de clientes para garantizar su cumplimiento.

Ejecutar los ‘Pasos de la Venta Planeada’ para cumplir con las cuotas.

Monitorear actividades de la competencia para anticipar sus movimientos.

Controlar activos publicitarios asegurando su funcionalidad.

Organizar la ‘Maestra de Clientes’ para mantener información actualizada.

Resolver solicitudes de servicio al cliente de manera oportuna.

Verificar terminales portátiles para asegurar cumplimiento de cuotas diarias.

Anticipar y seguir eventos locales para fortalecer la marca.

Monitorear la preventa para asegurar calidad en la entrega de pedidos.

Supervisar créditos para garantizar pagos oportunos de clientes.

Requerimientos:

Educación profesional en ventas, mercadeo o afines.

Experiencia previa en ventas o como Ejecutivo Comercial.

Habilidades en gestión de clientes y negociación.

Capacidad para trabajar de manera independiente.

Conocimiento en análisis de mercado.

Ejecutivo de servicio – Bogotá D.C.

Empresa: Tuya S.A.

Salario: $ 2.578.000

En este rol, tendrá el desafío de brindar un acompañamiento integral a los clientes, asegurando soluciones financieras adecuadas que se ajusten a sus necesidades.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Tecnólogo

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas de seguros

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos ajustados a la necesidad del retail de lunes a sábado y 2 domingos al mes.

Administradora de punto de venta en restaurantes – Medellín

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: A convenir

Como encargada de local, tendrá la oportunidad de utilizar sus habilidades en control de inventarios y manejo de software de punto de venta (POS), además de sus capacidades de liderazgo para motivar y guiar a su equipo hacia el éxito.

Responsabilidades:

Supervisar las operaciones diarias del punto de venta.

Gestionar y liderar equipos de trabajo.

Garantizar la satisfacción del cliente.

Implementar estrategias para aumentar ventas.

Controlar inventarios y gestionar proveedores.

Manejar el software de punto de venta.

Planificar y organizar turnos y horarios.

Capacitar y motivar al personal.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con administración o psicología.

Experiencia previa en gestión de puntos de venta o restaurantes.

Conocimiento en control de inventarios y gestión de proveedores.

Habilidades en servicio al cliente y manejo de quejas.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Experiencia en liderazgo de equipos.

Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como desarrollador de automatización, trabajará en un entorno dinámico, diseñando y desarrollando robots de software que optimicen operaciones.

Responsabilidades:

Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.

Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.

Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.

Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.

Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.

Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.

Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.

Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.

Certificación en Rocketbot.

Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.

Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.

Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.

Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.