¿Busca estabilidad laboral? Conozca estas vacantes a término indefinido

Las vacantes a término indefinido representan una oportunidad para quienes buscan seguridad, crecimiento y beneficios laborales que les permitan proyectarse a largo plazo dentro de una organización.

Es por eso, que hoy diferentes empresas del país están contratando personal bajo esta modalidad, especialmente en sectores como servicios, salud, tecnología, logística, ventas y atención al cliente. Estas ofertas no solo apuntan a reforzar equipos estratégicos, sino también a incorporar talento comprometido que aporte al desarrollo y continuidad de cada compañía.

Además de la estabilidad económica, este tipo de contratación brinda la posibilidad de acceder a formación continua, oportunidades de ascenso y bienestar integral, convirtiéndose una alternativa ideal para quienes desean construir una trayectoria profesional sólida, con respaldo empresarial y visión de futuro.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas que se ajusten a su experiencia y aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Un contrato a término indefinido ofrece estabilidad laboral, acceso preferencial a créditos y beneficios financieros, y derechos a prestaciones sociales y vacaciones. | Foto: getty images

Analista de abastecimiento y compras – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 2.505.000 a 2.727.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de categorías, será fundamental para el análisis de datos y la optimización de la gestión de productos.

Responsabilidades:

Facturación y radicación de documentos.

Conciliación de inventarios.

Seguimiento al movimiento de mercancía.

Minería de datos y construcción de tableros para KPI.

Actualización de tableros para análisis.

Requerimientos:

Experiencia en retail.

Manejo de bases de datos.

Capacidad de gestión administrativa.

Tecnólogo o profesional en áreas administrativas, ingenierías o afines.

Analista comunicación interna – Cali

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol crucial tiene como objetivo administrar y garantizar el cumplimiento de las estrategias de comunicación interna, asegurando una comunicación efectiva entre las áreas internas y los colaboradores a nivel nacional.

Responsabilidades:

Planear, coordinar y ejecutar el plan de comunicación interna de la compañía.

Dar cumplimiento y seguimiento al presupuesto de comunicación interna.

Elaborar y publicar el informe anual de sostenibilidad y responsabilidad social.

Planear y coordinar la elaboración de las diferentes piezas y herramientas de comunicación interna de la organización.

Crear, editar y divulgar la información emitida para colaboradores a nivel nacional.

Requerimientos:

Experiencia en planes de comunicación y endomarketing preferiblemente en temas de RSE.

Conocimiento en diseño, estrategias de comunicación componente digital y optimización.

Experiencia mínima de dos años en diseño y ejecución de planes de comunicación interna.

Profesional en comunicaciones, publicidad o carreras afines.

Nutricionista – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 3.500.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un especialista en nutrición clínica comprometido con mejorar la vida de las personas a través de una alimentación saludable, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar las necesidades nutricionales de los pacientes.

Crear planes de alimentación personalizados y adaptados a las necesidades individuales.

Realizar seguimientos regulares para evaluar los objetivos de los pacientes y realizar ajustes en caso necesario.

Proporcionar educación nutricional a los pacientes y sus familias.

Colaborar con otros profesionales de la salud para garantizar un enfoque integral en el tratamiento de los pacientes.

Participar en programas de investigación y desarrollo en el área de la nutrición clínica.

Requerimientos:

Título universitario en Nutrición y Dietética.

Mínimo 2 años de experiencia en el área de nutrición clínica.

Conocimientos en interventoría a los servicios alimentarios.

Capacidad para trabajar en equipo y de forma independiente.

Excelentes habilidades de comunicación y empatía.

Auxiliar contable – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión del cargo es asegurar el correcto registro, análisis y seguimiento de las operaciones financieras de la empresa, garantizando que la información contable sea precisa, confiable y cumpla con las normativas legales y fiscales vigentes.

Responsabilidades:

Contabilización de operaciones.

Registro de facturas.

Conciliación de cuentas.

Registro oportuno de recibos y egresos.

Registro de amortizaciones y depreciaciones.

Envío y solicitud de certificado de impuestos Rete Ica-Iva-Rete fuente.

Conocimientos:

Conocimientos contables y normatividad tributaria.

Manejo sistemas ERP preferiblemente Siigo, manejo avanzado de Excel.

Contabilidad de costos.

Automatización de procesos.

Declaraciones fiscales.