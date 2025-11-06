Suscribirse

EMPLEO

¿Busca estabilidad laboral? Conozca estas vacantes a término indefinido

Encontrar un empleo estable sigue siendo una de las principales metas para muchas personas en Colombia.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

6 de noviembre de 2025, 5:07 p. m.
Los interesados en estas vacantes pueden postularse en Magneto.
Los interesados en estas vacantes pueden postularse en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

Las vacantes a término indefinido representan una oportunidad para quienes buscan seguridad, crecimiento y beneficios laborales que les permitan proyectarse a largo plazo dentro de una organización.

Es por eso, que hoy diferentes empresas del país están contratando personal bajo esta modalidad, especialmente en sectores como servicios, salud, tecnología, logística, ventas y atención al cliente. Estas ofertas no solo apuntan a reforzar equipos estratégicos, sino también a incorporar talento comprometido que aporte al desarrollo y continuidad de cada compañía.

Además de la estabilidad económica, este tipo de contratación brinda la posibilidad de acceder a formación continua, oportunidades de ascenso y bienestar integral, convirtiéndose una alternativa ideal para quienes desean construir una trayectoria profesional sólida, con respaldo empresarial y visión de futuro.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas que se ajusten a su experiencia y aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Aunque los contratos a término indefinido son los más comunes entre los trabajadores formales, no hay estadísticas recientes que lo confirmen con precisión.
Un contrato a término indefinido ofrece estabilidad laboral, acceso preferencial a créditos y beneficios financieros, y derechos a prestaciones sociales y vacaciones. | Foto: getty images

Analista de abastecimiento y compras – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 2.505.000 a 2.727.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de categorías, será fundamental para el análisis de datos y la optimización de la gestión de productos.

Responsabilidades:

  • Facturación y radicación de documentos.
  • Conciliación de inventarios.
  • Seguimiento al movimiento de mercancía.
  • Minería de datos y construcción de tableros para KPI.
  • Actualización de tableros para análisis.

Requerimientos:

  • Experiencia en retail.
  • Manejo de bases de datos.
  • Capacidad de gestión administrativa.
  • Tecnólogo o profesional en áreas administrativas, ingenierías o afines.

¡Postúlese aquí!

Analista comunicación interna – Cali

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol crucial tiene como objetivo administrar y garantizar el cumplimiento de las estrategias de comunicación interna, asegurando una comunicación efectiva entre las áreas internas y los colaboradores a nivel nacional.

Responsabilidades:

  • Planear, coordinar y ejecutar el plan de comunicación interna de la compañía.
  • Dar cumplimiento y seguimiento al presupuesto de comunicación interna.
  • Elaborar y publicar el informe anual de sostenibilidad y responsabilidad social.
  • Planear y coordinar la elaboración de las diferentes piezas y herramientas de comunicación interna de la organización.
  • Crear, editar y divulgar la información emitida para colaboradores a nivel nacional.

Requerimientos:

  • Experiencia en planes de comunicación y endomarketing preferiblemente en temas de RSE.
  • Conocimiento en diseño, estrategias de comunicación componente digital y optimización.
  • Experiencia mínima de dos años en diseño y ejecución de planes de comunicación interna.
  • Profesional en comunicaciones, publicidad o carreras afines.

¡Postúlese aquí!

Nutricionista – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 3.500.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un especialista en nutrición clínica comprometido con mejorar la vida de las personas a través de una alimentación saludable, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

  • Evaluar y diagnosticar las necesidades nutricionales de los pacientes.
  • Crear planes de alimentación personalizados y adaptados a las necesidades individuales.
  • Realizar seguimientos regulares para evaluar los objetivos de los pacientes y realizar ajustes en caso necesario.
  • Proporcionar educación nutricional a los pacientes y sus familias.
  • Colaborar con otros profesionales de la salud para garantizar un enfoque integral en el tratamiento de los pacientes.
  • Participar en programas de investigación y desarrollo en el área de la nutrición clínica.

Requerimientos:

  • Título universitario en Nutrición y Dietética.
  • Mínimo 2 años de experiencia en el área de nutrición clínica.
  • Conocimientos en interventoría a los servicios alimentarios.
  • Capacidad para trabajar en equipo y de forma independiente.
  • Excelentes habilidades de comunicación y empatía.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar contable – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión del cargo es asegurar el correcto registro, análisis y seguimiento de las operaciones financieras de la empresa, garantizando que la información contable sea precisa, confiable y cumpla con las normativas legales y fiscales vigentes.

Responsabilidades:

  • Contabilización de operaciones.
  • Registro de facturas.
  • Conciliación de cuentas.
  • Registro oportuno de recibos y egresos.
  • Registro de amortizaciones y depreciaciones.
  • Envío y solicitud de certificado de impuestos Rete Ica-Iva-Rete fuente.

Conocimientos:

  • Conocimientos contables y normatividad tributaria.
  • Manejo sistemas ERP preferiblemente Siigo, manejo avanzado de Excel.
  • Contabilidad de costos.
  • Automatización de procesos.
  • Declaraciones fiscales.

¡Postúlese aquí!

