¿Busca estabilidad laboral? Conozca estas vacantes a término indefinido
Encontrar un empleo estable sigue siendo una de las principales metas para muchas personas en Colombia.
Las vacantes a término indefinido representan una oportunidad para quienes buscan seguridad, crecimiento y beneficios laborales que les permitan proyectarse a largo plazo dentro de una organización.
Es por eso, que hoy diferentes empresas del país están contratando personal bajo esta modalidad, especialmente en sectores como servicios, salud, tecnología, logística, ventas y atención al cliente. Estas ofertas no solo apuntan a reforzar equipos estratégicos, sino también a incorporar talento comprometido que aporte al desarrollo y continuidad de cada compañía.
Además de la estabilidad económica, este tipo de contratación brinda la posibilidad de acceder a formación continua, oportunidades de ascenso y bienestar integral, convirtiéndose una alternativa ideal para quienes desean construir una trayectoria profesional sólida, con respaldo empresarial y visión de futuro.
¿Cómo postularse?
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.
Analista de abastecimiento y compras – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 2.505.000 a 2.727.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como consultor de categorías, será fundamental para el análisis de datos y la optimización de la gestión de productos.
Responsabilidades:
- Facturación y radicación de documentos.
- Conciliación de inventarios.
- Seguimiento al movimiento de mercancía.
- Minería de datos y construcción de tableros para KPI.
- Actualización de tableros para análisis.
Requerimientos:
- Experiencia en retail.
- Manejo de bases de datos.
- Capacidad de gestión administrativa.
- Tecnólogo o profesional en áreas administrativas, ingenierías o afines.
Analista comunicación interna – Cali
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol crucial tiene como objetivo administrar y garantizar el cumplimiento de las estrategias de comunicación interna, asegurando una comunicación efectiva entre las áreas internas y los colaboradores a nivel nacional.
Responsabilidades:
- Planear, coordinar y ejecutar el plan de comunicación interna de la compañía.
- Dar cumplimiento y seguimiento al presupuesto de comunicación interna.
- Elaborar y publicar el informe anual de sostenibilidad y responsabilidad social.
- Planear y coordinar la elaboración de las diferentes piezas y herramientas de comunicación interna de la organización.
- Crear, editar y divulgar la información emitida para colaboradores a nivel nacional.
Requerimientos:
- Experiencia en planes de comunicación y endomarketing preferiblemente en temas de RSE.
- Conocimiento en diseño, estrategias de comunicación componente digital y optimización.
- Experiencia mínima de dos años en diseño y ejecución de planes de comunicación interna.
- Profesional en comunicaciones, publicidad o carreras afines.
Nutricionista – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 3.500.000 a 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un especialista en nutrición clínica comprometido con mejorar la vida de las personas a través de una alimentación saludable, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Evaluar y diagnosticar las necesidades nutricionales de los pacientes.
- Crear planes de alimentación personalizados y adaptados a las necesidades individuales.
- Realizar seguimientos regulares para evaluar los objetivos de los pacientes y realizar ajustes en caso necesario.
- Proporcionar educación nutricional a los pacientes y sus familias.
- Colaborar con otros profesionales de la salud para garantizar un enfoque integral en el tratamiento de los pacientes.
- Participar en programas de investigación y desarrollo en el área de la nutrición clínica.
Requerimientos:
- Título universitario en Nutrición y Dietética.
- Mínimo 2 años de experiencia en el área de nutrición clínica.
- Conocimientos en interventoría a los servicios alimentarios.
- Capacidad para trabajar en equipo y de forma independiente.
- Excelentes habilidades de comunicación y empatía.
Auxiliar contable – Medellín
Empresa: Magneto Global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
La misión del cargo es asegurar el correcto registro, análisis y seguimiento de las operaciones financieras de la empresa, garantizando que la información contable sea precisa, confiable y cumpla con las normativas legales y fiscales vigentes.
Responsabilidades:
- Contabilización de operaciones.
- Registro de facturas.
- Conciliación de cuentas.
- Registro oportuno de recibos y egresos.
- Registro de amortizaciones y depreciaciones.
- Envío y solicitud de certificado de impuestos Rete Ica-Iva-Rete fuente.
Conocimientos:
- Conocimientos contables y normatividad tributaria.
- Manejo sistemas ERP preferiblemente Siigo, manejo avanzado de Excel.
- Contabilidad de costos.
- Automatización de procesos.
- Declaraciones fiscales.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.