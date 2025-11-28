¿Busca estabilidad laboral? Conozca estas vacantes con contrato a término indefinido

Las oportunidades laborales con contrato a término indefinido continúan siendo una de las más buscadas por los trabajadores en Colombia, debido a los beneficios asociados a la estabilidad, la continuidad en los ingresos y las garantías laborales que establece este tipo de vinculación. Actualmente, diferentes empresas del país están en proceso de expansión de sus equipos y requieren talento para áreas operativas, administrativas y de atención al usuario.

El mercado laboral ha mostrado en los últimos meses una demanda constante de perfiles con experiencia certificada, habilidades técnicas específicas y competencias asociadas al trabajo en equipo, la comunicación y la adaptabilidad. Además, varias organizaciones están implementando procesos de selección más ágiles, que permiten a los candidatos postularse en línea y avanzar de manera rápida en las primeras etapas de verificación.

Estas vacantes ofrecen la posibilidad de vinculación directa, lo que representa una opción favorable para quienes buscan estabilidad y continuidad en su proyecto profesional.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, ventas, logística, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Un contrato a término indefinido ofrece estabilidad laboral, acceso preferencial a créditos y beneficios financieros, y el derecho a recibir una indemnización en caso de despido injustificado. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Ejecutivo comercial automotriz – Bogotá D.C.

Empresa: Coéxito

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a una empresa líder en el sector automotriz y potencie su carrera como ejecutivo comercial.

Responsabilidades:

Garantizar la comercialización de productos automotrices.

Impulsar los productos manejados por la Unidad Comercial.

Cumplir con el presupuesto asignado.

Crear y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Requerimientos:

Técnico/a en Ingenierías, Administración o Ventas.

Mínimo 1 año de experiencia como asesor comercial.

Experiencia en ventas y manejo de clientes.

Cumplimiento demostrado de presupuestos asignados.

Pasión por las ventas y atención al cliente.

Vehículo propio.

Customer success – Cali

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión del cargo será liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPI de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Vendedor comercial B2B – Bogotá D.C.

Empresa: Auteco

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como vendedor comercial en Bogotá, enfocado en el sector B2B y sea parte de la revolución en movilidad sostenible vendiendo vehículos eléctricos.

Responsabilidades:

Gestionar y cerrar ventas de vehículos eléctricos a clientes empresariales.

Identificar y desarrollar oportunidades de negocio en el sector B2B.

Mantener relaciones sólidas con clientes y brindar asesoría especializada.

Cumplir con los objetivos de ventas mensuales y anuales.

Participar en eventos y ferias para promover los vehículos eléctricos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas B2B.

Educación en tecnología o carrera profesional en áreas administrativas, comerciales o de mercadeo.

Licencia de conducción C1 válida.

Analista de planeación financiera – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol, también conocido como especialista en planificación financiera o coordinador de planeación financiera, es clave para el crecimiento estratégico de la empresa.

Responsabilidades:

Organizar y realizar seguimiento a indicadores de gestión y resultados comerciales.

Hacer seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos analizando con las áreas involucradas.

Proyectar el flujo de caja para identificar excedentes o faltantes de caja.

Generar informes de cartera para controlar el flujo de caja sin afectar la rentabilidad.

Crear modelos para la presentación ágil de información histórica de ventas y gastos.

Requerimientos:

Título profesional en finanzas, economía, administración, contaduría o ingeniería.

Experiencia mínima de 2 años en procesos financieros relacionados.

Cursos avanzados de Excel.

Deseable formación en manejo de bases de datos y modelación financiera.