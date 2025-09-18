¿Busca estabilidad laboral? Conozca las vacantes a término indefinido en el país

Contar con un empleo que ofrezca contrato indefinido sigue siendo uno de los mayores atractivos para quienes buscan seguridad en su vida profesional. Esta modalidad no solo representa ingresos constantes, también brinda tranquilidad, respaldo legal y la posibilidad de proyectar un plan de carrera a largo plazo.

Es por eso, que en distintas regiones del país, empresas de varios sectores tienen activas vacantes bajo este tipo de contratación, Estas oportunidades abren la puerta a empleos formales con beneficios adicionales y posibilidades de crecimiento sostenido.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Auxiliar de Atención al Paciente - Gestor de Acceso – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá, buscan un auxiliar de atención al paciente, también conocido como gestor de acceso, para unirse a su equipo. Este rol esencial implica brindar un servicio excepcional a los pacientes y coordinar eficazmente con el personal médico para asegurar una atención fluida.

Responsabilidades:

Brindar atención presencial a pacientes y familiares.

Gestionar agendamiento de citas médicas.

Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.

Colaborar con el equipo médico y administrativo.

Asistir en el manejo de situaciones de duelo.

Requerimientos:

Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.

Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.

Conocimiento de trámites administrativos en salud.

Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.

Habilidades de empatía y resolución de conflictos.

Líder punto de venta – Bucaramanga

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.608.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia como gerente de tienda o coordinador de ventas al detalle y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas.

Optimizar la operación del punto de venta.

Liderar y desarrollar al equipo de tienda.

Supervisar y mejorar procesos administrativos, logísticos y contables.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas.

Implementar estrategias de marketing y servicio.

Administrar recursos, inventarios y activos.

Requerimientos:

3 años de experiencia como administrador/líder de Ttenda.

Formación Técnica o Tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.

Analista de planeación financiera y costos – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.938.455

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será responsable de analizar y controlar las variables que impactan las ventas, identificando oportunidades para maximizar la rentabilidad de la compañía y promoviendo el cumplimiento de los objetivos definidos.

Responsabilidades:

Diseñar y administrar el proceso de aprobación y retorno sobre la inversión de los descuentos a clientes y distribuidores.

Liderar la optimización de descuentos a través del análisis del mercado y la estrategia del negocio.

Buscar oportunidades de rentabilización mediante análisis precio/costo de productos similares.

Acompañar el proceso de cotizaciones definiendo tasas de negociación y márgenes por cliente.

Controlar la rentabilidad de negocios mediante análisis de precios mix de productos y canales de distribución.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Financiera, Ingeniería Administrativa, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.

Un año de experiencia en análisis de cotizaciones y manejo de herramientas de costos.

Conocimientos generales en revenue management y pricing.

Habilidad en manejo de herramientas ofimáticas y analíticas.

Líder de tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un líder de tesorería que busca un desafío emocionante y la oportunidad de liderar un equipo hacia el éxito, en un entorno que valora el crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Supervisar y optimizar la gestión diaria del flujo de caja.

Fortalecer y negociar con instituciones financieras para obtener las mejores condiciones.

Administrar y evaluar las inversiones de excedentes de caja.

Preparar informes detallados sobre la posición de tesorería y desempeño de inversiones.

Dirigir, capacitar y motivar al equipo de tesorería.

Identificar y proponer mejoras en los procesos y controles internos.

Asegurar el cumplimiento de normativas locales e internas.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.

2 a 3 años de experiencia en liderazgo de operaciones de tesorería.

Manejo Intermedio de Excel y software de gestión financiera (ERP).

Sólido conocimiento en gestión del flujo de caja, inversiones y financiamiento.

Comprensión de mercados financieros y productos bancarios en Colombia.

Habilidad para la elaboración de presupuestos y proyecciones financieras.