¿Busca práctica universitaria? Conozca las vacantes disponibles

No deje pasar esta oportunidad.

11 de septiembre de 2025, 9:18 p. m.
Estudiantes universitarios
Importantes organizaciones lanzan múltiples ofertas para practicantes. | Foto: Getty Images

Cada semestre, miles de estudiantes en Colombia deben cumplir con su práctica universitaria como requisito para obtener el título profesional. Estas oportunidades no solo permiten aplicar los conocimientos adquiridos en el aula, sino también abrir las puertas al mundo laboral y generar experiencia en sectores clave como administración, ingeniería, comunicación, derecho, salud y tecnología.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes disponibles para aprendices. Si desea explorar más opciones y postularse sin costo, puede hacerlo ingresando a la sección de Semana Empleos.

Aprendices
Las prácticas son un plus en la hoja de vida, demostrando experiencia y compromiso con la profesión. | Foto: Getty Images

Practicante de contaduría – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Tuya S.A. está en búsqueda de un estudiante de contabilidad apasionado por las finanzas y con ganas de adquirir experiencia práctica en un entorno dinámico.

Responsabilidades:

  • Revisión, marcación y clasificación de facturas para causación.
  • Apertura de fechas en software contable.
  • Creación de documentos equivalentes.
  • Seguimiento y gestión de órdenes de compra.
  • Registro de facturas en formato de facturación electrónica.
  • Clasificación de facturas para pago.
  • Cálculo de retenciones para respuesta a proveedores.
  • Revisión de normatividad financiera aplicable.
  • Apoyo en realización de capacitaciones sobre proceso de cuentas por pagar.

Requerimientos:

  • Estudiante de contaduría o carreras afines.
  • Conocimiento intermedio de Excel (compilación de información, filtros, tablas dinámicas).
  • Conocimiento básico de PowerPoint.
  • Conocimiento de Power BI - Plus.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Practicante – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos S.A.

Salario: $ 1.430.000

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

¿Es estudiante de una carrera administrativa y busca poner en práctica sus conocimientos? ¡Esta es su oportunidad! Colfondos está en la búsqueda de practicantes universitarios para el segundo semestre del 2025 que cuente con el aval de su universidad para realizar sus prácticas laborales.

Responsabilidades:

  • Elaboración de informes y reportes.
  • Colaboración en la organización de eventos internos.
  • Gestión documental y archivo.
  • Asistencia en la coordinación de reuniones.

Requerimientos:

  • Estudiante universitario de carreras administrativas o afines.
  • Contar con el aval de la universidad para realizar prácticas laborales en el segundo semestre del 2025.
  • Habilidades básicas en Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
  • Buena comunicación escrita y verbal.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo para temporada: cientos de empresas buscan personal ya

Aprendiz de logística – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

En este rol, será parte fundamental del proceso de seguimiento logístico, actualizando cuadros de control en excel y asegurando que los pedidos lleguen a tiempo a los clientes.

Responsabilidades:

  • Actualizar los cuadros de seguimiento en excel, descargando archivos de los sistemas (WMS Dynamics y Sizfra) y modificando plantillas.
  • Realizar guías masivas mediante los aplicativos de Deprisa y Coordinadora cargando plantillas de Excel.
  • Crear rótulos para plataformas de clientes como Amazon copiando y pegando información necesaria.
  • Monitorear la trazabilidad de pedidos en tránsito a través de las páginas de las transportadoras, verificando su estado.

Requerimientos:

  • Educación mínima nivel Técnico.
  • Conocimientos básicos de Excel y logística.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.
  • Habilidades organizativas y de planificación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Aprendiz gestión humana – Barranquilla

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Como aprendiz recursos humanos, tendrá la oportunidad de aprender y crecer mientras contribuye a la administración de personal, bienestar laboral, capacitación y manejo de documentación.

Responsabilidades:

  • Apoyar en la administración de personal.
  • Contribuir al bienestar laboral.
  • Participar en actividades de capacitación.
  • Gestionar documentación del área.
  • Apoyar procedimientos internos.

Requerimientos:

  • Estudiante de gestión humana o afines.
  • Conocimientos básicos en recursos humanos.
  • Habilidades de comunicación efectiva.
  • Actitud proactiva y deseo de aprender.
  • Disponibilidad para prácticas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

