¿Busca prácticas? Conozca las vacantes activas en todo el país

Las prácticas profesionales son un paso clave para conectar la formación académica con la experiencia laboral. Representan la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos, fortalecer habilidades y abrir camino hacia un futuro empleo estable. Por eso, diferentes empresas en Colombia están en la búsqueda de estudiantes que deseen aportar su talento en áreas estratégicas.

Actualmente, se encuentran activas vacantes de práctica en distintas ciudades del país y en sectores. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

En Colombia, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica. | Foto: Stock / Magneto

Practicante universitario ingeniería industrial – Bogotá

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Seguridad Atlas, líder en el sector de la seguridad integral, busca un practicante de ingeniería industrial apasionado y motivado.

Responsabilidades:

Apoyar en el análisis de procesos existentes.

Participar en proyectos de mejora continua.

Contribuir a la digitalización de procesos y tareas.

Colaborar con equipos multifuncionales.

Requerimientos:

Ser estudiante de los últimos semestres de Ingeniería Industrial o afines.

Conocimientos básicos en metodologías Lean , Kanba , Scrum .

, , . Habilidad para realizar análisis estadísticos.

Experiencia con Excel avanzado Power BI Office 365.

Manejo deseable de sistemas ERP como SAP o Freematica.

Aprendiz, selección y talento humano – Rionegro

Empresa: Essity

Salario: $ 1.423.000

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Este rol es ideal para aquellos que desean iniciar una carrera en recursos humanos, ya que ofrece la oportunidad de aprender y desarrollarse en un ambiente colaborativo y dinámico.

Responsabilidades:

Prefiltrar hojas de vida y comunicarse con los candidatos.

Acompañar pruebas técnicas, centros de valoración y entrevistas.

Agendar pruebas psicotécnicas, exámenes médicos y estudios de seguridad.

Apoyar inducción corporativa.

Apoyar actividades de Recursos Humanos.

Requerimientos:

Estudiante de programas técnicos o tecnológicos afines a Recursos Humanos.

Con disponibilidad para etapa productiva en octubre

Debe tener posibilidad de firmar nuevamente contrato de aprendizaje o no haber firmado anteriormente.

Interés en desarrollar una carrera en selección y gestión de talento humano.

Aprendiz de seguridad y salud en el trabajo – Cali

Empresa: Bimbo de Colombia S.A.

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Como parte del equipo tendrá la oportunidad de colaborar en la elaboración de matrices de riesgo, apoyar la implementación del SG-SST y participar en la organización de capacitaciones enfocadas en la prevención y promoción de la salud laboral.

Responsabilidades:

Elaboración y actualización de matrices de riesgo.

Apoyo en la implementación del SG-SST.

Realización de inspecciones de seguridad.

Registro y seguimiento de incidentes y accidentes.

Organización de capacitaciones en prevención y promoción de la salud laboral.

Gestión documental del área.

Requerimientos:

Estudiante de programas técnicos o tecnólogos en Seguridad y Salud en el Trabajo o afines.

Interés en la gestión de riesgos y seguridad laboral.

Habilidades básicas de Microsoft Office.

Buenas habilidades de comunicación.

Capacidad de trabajar en equipo.

Practicante de ingeniería de sistemas y carreras afines – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

¿Es estudiante universitario y está en la búsqueda de una oportunidad para adquirir experiencia y hacer parte de un equipo que transforma vidas? En Tuya se están buscando practicantes como usted.

Responsabilidades:

Apoyar en proyectos asignados por el área.

Colaborar con el equipo para cumplir objetivos.

Desarrollar habilidades prácticas relacionadas con tu carrera.

Participar en reuniones y presentaciones del equipo.

Requerimientos:

Estudiante universitario de ingeniería de sistema, software o carreras afines

Disponibilidad para realizar prácticas de 6 a 18 meses.

Ganas de aprender y crecer profesionalmente.

Capacidad para trabajar en equipo.