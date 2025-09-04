Empleo
¿Busca prácticas? Conozca las vacantes activas en todo el país
Oportunidades disponibles para diversos perfiles.
Las prácticas profesionales son un paso clave para conectar la formación académica con la experiencia laboral. Representan la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos, fortalecer habilidades y abrir camino hacia un futuro empleo estable. Por eso, diferentes empresas en Colombia están en la búsqueda de estudiantes que deseen aportar su talento en áreas estratégicas.
Actualmente, se encuentran activas vacantes de práctica en distintas ciudades del país y en sectores. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.
Practicante universitario ingeniería industrial – Bogotá
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
Seguridad Atlas, líder en el sector de la seguridad integral, busca un practicante de ingeniería industrial apasionado y motivado.
Responsabilidades:
- Apoyar en el análisis de procesos existentes.
- Participar en proyectos de mejora continua.
- Contribuir a la digitalización de procesos y tareas.
- Colaborar con equipos multifuncionales.
Requerimientos:
- Ser estudiante de los últimos semestres de Ingeniería Industrial o afines.
- Conocimientos básicos en metodologías Lean, Kanba, Scrum.
- Habilidad para realizar análisis estadísticos.
- Experiencia con Excel avanzado Power BI Office 365.
- Manejo deseable de sistemas ERP como SAP o Freematica.
Aprendiz, selección y talento humano – Rionegro
Empresa: Essity
Salario: $ 1.423.000
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
Este rol es ideal para aquellos que desean iniciar una carrera en recursos humanos, ya que ofrece la oportunidad de aprender y desarrollarse en un ambiente colaborativo y dinámico.
Responsabilidades:
- Prefiltrar hojas de vida y comunicarse con los candidatos.
- Acompañar pruebas técnicas, centros de valoración y entrevistas.
- Agendar pruebas psicotécnicas, exámenes médicos y estudios de seguridad.
- Apoyar inducción corporativa.
- Apoyar actividades de Recursos Humanos.
Requerimientos:
- Estudiante de programas técnicos o tecnológicos afines a Recursos Humanos.
- Con disponibilidad para etapa productiva en octubre
- Debe tener posibilidad de firmar nuevamente contrato de aprendizaje o no haber firmado anteriormente.
- Interés en desarrollar una carrera en selección y gestión de talento humano.
Aprendiz de seguridad y salud en el trabajo – Cali
Empresa: Bimbo de Colombia S.A.
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
Como parte del equipo tendrá la oportunidad de colaborar en la elaboración de matrices de riesgo, apoyar la implementación del SG-SST y participar en la organización de capacitaciones enfocadas en la prevención y promoción de la salud laboral.
Responsabilidades:
- Elaboración y actualización de matrices de riesgo.
- Apoyo en la implementación del SG-SST.
- Realización de inspecciones de seguridad.
- Registro y seguimiento de incidentes y accidentes.
- Organización de capacitaciones en prevención y promoción de la salud laboral.
- Gestión documental del área.
Requerimientos:
- Estudiante de programas técnicos o tecnólogos en Seguridad y Salud en el Trabajo o afines.
- Interés en la gestión de riesgos y seguridad laboral.
- Habilidades básicas de Microsoft Office.
- Buenas habilidades de comunicación.
- Capacidad de trabajar en equipo.
Practicante de ingeniería de sistemas y carreras afines – Medellín
Empresa: Tuya S.A.
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
¿Es estudiante universitario y está en la búsqueda de una oportunidad para adquirir experiencia y hacer parte de un equipo que transforma vidas? En Tuya se están buscando practicantes como usted.
Responsabilidades:
- Apoyar en proyectos asignados por el área.
- Colaborar con el equipo para cumplir objetivos.
- Desarrollar habilidades prácticas relacionadas con tu carrera.
- Participar en reuniones y presentaciones del equipo.
Requerimientos:
- Estudiante universitario de ingeniería de sistema, software o carreras afines
- Disponibilidad para realizar prácticas de 6 a 18 meses.
- Ganas de aprender y crecer profesionalmente.
- Capacidad para trabajar en equipo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.