¿Busca prácticas? Empresas abren vacantes para estudiantes en Colombia
¡No deje pasar esta oportunidad!
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En el país, cada vez son más las organizaciones que están ampliando sus programas de prácticas para vincular a estudiantes que buscan iniciar su vida laboral.
Estas oportunidades están dirigidas a jóvenes de distintas áreas de formación y permiten cumplir requisitos académicos mientras se adquieren competencias claves para el mundo laboral, como la organización, la gestión del tiempo, la comunicación y la toma de decisiones.
Además, las empresas fortalecen sus esquemas de acompañamiento, brindando tutorías, planes de aprendizaje y espacios de formación que facilitan la transición entre el estudio y el ejercicio profesional.
¿Desea consultar todas las opciones?
Quienes estén en busca de su primera experiencia pueden ingresar a este enlace, revisar las vacantes activas, comparar los requerimientos y postularse a la oferta que mejor se ajuste a sus estudios o intereses.
A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.
Practicante de mantenimiento de equipos de cómputo – Envigado
Empresa: Universidad EIA
Salario: $ 1.423.500
Este puesto es ideal para quienes desean crecer en el ámbito, aprendiendo de la mano de expertos y aportando al desarrollo de proyectos innovadores en la institución.
Responsabilidades:
- Gestionar incidentes de hardware y software en la Mesa de Ayuda.
- Instalar y configurar equipos de cómputo y periféricos.
- Proporcionar soporte técnico.
- Colaborar en la implementación de soluciones tecnológicas.
- Documentar procesos y procedimientos técnicos.
Requerimientos:
- Conocimientos básicos en mantenimiento de equipos de cómputo.
- Habilidad para resolver problemas técnicos.
- Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.
Aprendiz/practicante administrativo – Neiva
Empresa: Coéxito
Salario: 1.423.500
Si está listo para hacer parte de una empresa que valora el talento, promueve el desarrollo profesional y trabaja por un impacto real en la movilidad sostenible del país, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Realizar labores administrativas relacionadas con gestión documental, reportes, informes y análisis de datos.
- Atención al cliente
Requerimientos:
- Estar disponible para la etapa productiva o contar con el aval de la universidad para prácticas profesionales
- Interés por el área administrativa
- Buenas habilidades comunicativas.
Practicante contable y financiero – Cali
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: 1.423.500
Si es un pasante en contabilidad y finanzas apasionado por aprender y crecer en un entorno colaborativo, este es el lugar indicado para usted.
Responsabilidades:
- Apoyar en el registro de operaciones contables diarias.
- Colaborar en la preparación de informes financieros.
- Asistir en la reconciliación de cuentas.
- Contribuir al análisis de datos financieros.
- Participar en la gestión de documentos contables.
Requerimientos:
- Estar cursando últimos semestres de Contaduría o Finanzas.
- Conocimientos básicos de contabilidad y finanzas.
- Manejo de herramientas ofimáticas.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Buena comunicación escrita y verbal.
Practicante comunicación social – Bogotá D.C.
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Como estudiante de comunicación, tendrá la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un contexto real y contribuir al bienestar colectivo.
Requerimientos:
- Estudiante de últimos semestres de Comunicación Social o afines.
- Contar con el aval universitario para prácticas.
- Deseo de aprender y contribuir al equipo.
- Actitud proactiva y entusiasta.
- Interés en el sector salud.
Practicante de reclutamiento y selección – Bogotá D.C.
Empresa: Farmatodo
Salario: A convenir
Farmatodo está buscando un estudiante entusiasta y proactivo que desee aprender y crecer en el área de talento humano, específicamente apoyando al equipo de selección en el área de operaciones.
Responsabilidades:
- Apoyar al equipo de selección en procesos de reclutamiento.
- Realizar validación inicial y filtrado de candidatos.
- Ayudar en la elaboración de informes relacionados con la selección.
- Colaborar en la gestión administrativa del área.
Requerimientos:
- Estudiante de últimos semestres de Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.
- Habilitado para iniciar prácticas en 2026.
- Buena expresión verbal y ortografía.
- Capacidad para trabajar en equipo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.