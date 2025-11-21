Suscribirse

EMPLEO

¿Busca prácticas? Empresas abren vacantes para estudiantes en Colombia

¡No deje pasar esta oportunidad!

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

21 de noviembre de 2025, 7:40 p. m.
-
¡Gran convocatoria abierta! | Foto: Getty Images/iStockphoto

En el país, cada vez son más las organizaciones que están ampliando sus programas de prácticas para vincular a estudiantes que buscan iniciar su vida laboral.

Estas oportunidades están dirigidas a jóvenes de distintas áreas de formación y permiten cumplir requisitos académicos mientras se adquieren competencias claves para el mundo laboral, como la organización, la gestión del tiempo, la comunicación y la toma de decisiones.

Además, las empresas fortalecen sus esquemas de acompañamiento, brindando tutorías, planes de aprendizaje y espacios de formación que facilitan la transición entre el estudio y el ejercicio profesional.

¿Desea consultar todas las opciones?

Quienes estén en busca de su primera experiencia pueden ingresar a este enlace, revisar las vacantes activas, comparar los requerimientos y postularse a la oferta que mejor se ajuste a sus estudios o intereses.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Jovenes trabajo
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Adobe Stock

Practicante de mantenimiento de equipos de cómputo – Envigado

Empresa: Universidad EIA

Salario: $ 1.423.500

Este puesto es ideal para quienes desean crecer en el ámbito, aprendiendo de la mano de expertos y aportando al desarrollo de proyectos innovadores en la institución.

Responsabilidades:

  • Gestionar incidentes de hardware y software en la Mesa de Ayuda.
  • Instalar y configurar equipos de cómputo y periféricos.
  • Proporcionar soporte técnico.
  • Colaborar en la implementación de soluciones tecnológicas.
  • Documentar procesos y procedimientos técnicos.

Requerimientos:

  • Conocimientos básicos en mantenimiento de equipos de cómputo.
  • Habilidad para resolver problemas técnicos.
  • Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

¡Postúlese aquí!

Aprendiz/practicante administrativo – Neiva

Empresa: Coéxito

Salario: 1.423.500

Si está listo para hacer parte de una empresa que valora el talento, promueve el desarrollo profesional y trabaja por un impacto real en la movilidad sostenible del país, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Realizar labores administrativas relacionadas con gestión documental, reportes, informes y análisis de datos.
  • Atención al cliente

Requerimientos:

  • Estar disponible para la etapa productiva o contar con el aval de la universidad para prácticas profesionales
  • Interés por el área administrativa
  • Buenas habilidades comunicativas.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo de temporada en Bogotá: vacantes para personas con y sin experiencia

Practicante contable y financiero – Cali

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: 1.423.500

Si es un pasante en contabilidad y finanzas apasionado por aprender y crecer en un entorno colaborativo, este es el lugar indicado para usted.

Responsabilidades:

  • Apoyar en el registro de operaciones contables diarias.
  • Colaborar en la preparación de informes financieros.
  • Asistir en la reconciliación de cuentas.
  • Contribuir al análisis de datos financieros.
  • Participar en la gestión de documentos contables.

Requerimientos:

  • Estar cursando últimos semestres de Contaduría o Finanzas.
  • Conocimientos básicos de contabilidad y finanzas.
  • Manejo de herramientas ofimáticas.
  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Buena comunicación escrita y verbal.

¡Postúlese aquí!

Practicante comunicación social – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como estudiante de comunicación, tendrá la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un contexto real y contribuir al bienestar colectivo.

Requerimientos:

  • Estudiante de últimos semestres de Comunicación Social o afines.
  • Contar con el aval universitario para prácticas.
  • Deseo de aprender y contribuir al equipo.
  • Actitud proactiva y entusiasta.
  • Interés en el sector salud.

¡Postúlese aquí!

Practicante de reclutamiento y selección – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Farmatodo está buscando un estudiante entusiasta y proactivo que desee aprender y crecer en el área de talento humano, específicamente apoyando al equipo de selección en el área de operaciones.

Responsabilidades:

  • Apoyar al equipo de selección en procesos de reclutamiento.
  • Realizar validación inicial y filtrado de candidatos.
  • Ayudar en la elaboración de informes relacionados con la selección.
  • Colaborar en la gestión administrativa del área.

Requerimientos:

  • Estudiante de últimos semestres de Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.
  • Habilitado para iniciar prácticas en 2026.
  • Buena expresión verbal y ortografía.
  • Capacidad para trabajar en equipo.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos lanza fuerte alerta aérea por actividad militar en Venezuela: riesgo para vuelos en todo el Caribe

2. Miss Universo 2025: estas fueron las respuestas de las candidatas en el top 5, ¿lograron contestar lo preguntado?

3. Horóscopo de los 12 signos para este viernes 21 de noviembre, según Nana Calistar

4. Luis Díaz: primera decisión de Bayern Múnich tras saberse la dura sanción que le puso la UEFA

5. Asofondos le pide a la Corte “modular” los efectos del fallo en caso de que tumbe la reforma pensional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PracticantesPrácticas laboralesPrácticas Profesionalespracticas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.