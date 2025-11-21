¿Busca prácticas? Empresas abren vacantes para estudiantes en Colombia

En el país, cada vez son más las organizaciones que están ampliando sus programas de prácticas para vincular a estudiantes que buscan iniciar su vida laboral.

Estas oportunidades están dirigidas a jóvenes de distintas áreas de formación y permiten cumplir requisitos académicos mientras se adquieren competencias claves para el mundo laboral, como la organización, la gestión del tiempo, la comunicación y la toma de decisiones.

Además, las empresas fortalecen sus esquemas de acompañamiento, brindando tutorías, planes de aprendizaje y espacios de formación que facilitan la transición entre el estudio y el ejercicio profesional.

¿Desea consultar todas las opciones?

Quienes estén en busca de su primera experiencia pueden ingresar a este enlace, revisar las vacantes activas, comparar los requerimientos y postularse a la oferta que mejor se ajuste a sus estudios o intereses.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Practicante de mantenimiento de equipos de cómputo – Envigado

Empresa: Universidad EIA

Salario: $ 1.423.500

Este puesto es ideal para quienes desean crecer en el ámbito, aprendiendo de la mano de expertos y aportando al desarrollo de proyectos innovadores en la institución.

Responsabilidades:

Gestionar incidentes de hardware y software en la Mesa de Ayuda.

Instalar y configurar equipos de cómputo y periféricos.

Proporcionar soporte técnico.

Colaborar en la implementación de soluciones tecnológicas.

Documentar procesos y procedimientos técnicos.

Requerimientos:

Conocimientos básicos en mantenimiento de equipos de cómputo.

Habilidad para resolver problemas técnicos.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Aprendiz/practicante administrativo – Neiva

Empresa: Coéxito

Salario: 1.423.500

Si está listo para hacer parte de una empresa que valora el talento, promueve el desarrollo profesional y trabaja por un impacto real en la movilidad sostenible del país, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Realizar labores administrativas relacionadas con gestión documental, reportes, informes y análisis de datos.

Atención al cliente

Requerimientos:

Estar disponible para la etapa productiva o contar con el aval de la universidad para prácticas profesionales

Interés por el área administrativa

Buenas habilidades comunicativas.

Practicante contable y financiero – Cali

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: 1.423.500

Si es un pasante en contabilidad y finanzas apasionado por aprender y crecer en un entorno colaborativo, este es el lugar indicado para usted.

Responsabilidades:

Apoyar en el registro de operaciones contables diarias.

Colaborar en la preparación de informes financieros.

Asistir en la reconciliación de cuentas.

Contribuir al análisis de datos financieros.

Participar en la gestión de documentos contables.

Requerimientos:

Estar cursando últimos semestres de Contaduría o Finanzas.

Conocimientos básicos de contabilidad y finanzas.

Manejo de herramientas ofimáticas.

Capacidad para trabajar en equipo.

Buena comunicación escrita y verbal.

Practicante comunicación social – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como estudiante de comunicación, tendrá la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un contexto real y contribuir al bienestar colectivo.

Requerimientos:

Estudiante de últimos semestres de Comunicación Social o afines.

Contar con el aval universitario para prácticas.

Deseo de aprender y contribuir al equipo.

Actitud proactiva y entusiasta.

Interés en el sector salud.

Practicante de reclutamiento y selección – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Farmatodo está buscando un estudiante entusiasta y proactivo que desee aprender y crecer en el área de talento humano, específicamente apoyando al equipo de selección en el área de operaciones.

Responsabilidades:

Apoyar al equipo de selección en procesos de reclutamiento.

Realizar validación inicial y filtrado de candidatos.

Ayudar en la elaboración de informes relacionados con la selección.

Colaborar en la gestión administrativa del área.

Requerimientos:

Estudiante de últimos semestres de Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.

Habilitado para iniciar prácticas en 2026.

Buena expresión verbal y ortografía.

Capacidad para trabajar en equipo.