¿Busca prácticas laborales? Revise las oportunidades disponibles

Reconocidas organizaciones están ofreciendo oportunidades para practicantes en distintas áreas del conocimiento, representando una valiosa posibilidad para aprender de la mano de expertos y fortalecer competencias clave para el futuro.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades que se encuentran activas. Si desea conocer más información y revisar cientos de convocatorias abiertas, puede ingresar a la sección de Semana Empleos y aplicar de manera gratuita.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Adobe Stock

Aprendiz de logística – Rionegro

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

En este rol, será parte fundamental del proceso de seguimiento logístico, actualizando cuadros de control en Excel y asegurando que los pedidos lleguen a tiempo a los clientes.

Responsabilidades:

Actualizar los cuadros de seguimiento en Excel, descargando archivos de los sistemas ( WMS Dynamics y Sizfra ) y modificando plantillas.

y ) y modificando plantillas. Realizar guías masivas mediante los aplicativos de Deprisa y Coordinadora, cargando plantillas de Excel.

Crear rótulos para plataformas de clientes como Amazon, copiando y pegando información necesaria.

Monitorear la trazabilidad de pedidos en tránsito a través de las páginas de las transportadoras, verificando su estado.

Requerimientos:

Educación mínima nivel técnico.

Conocimientos básicos de Excel y logística.

Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.

Habilidades organizativas y de planificación.

Practicante profesional en gestión humana – Medellín

Empresa: Leonisa

Salario: A convenir

Como practicante en gestión humana, trabajará estrechamente con líderes y miembros del equipo para recolectar información vital que ayude a identificar mejoras en la estructura organizacional.

Responsabilidades:

Revisión y ajustes al formato actual de los descriptivos de cargos.

Identificación de cargos pendientes por descripción o actualización.

Realización de entrevistas con líderes y miembros de equipo.

Levantamiento de los descriptivos de cargos.

Identificación de necesidades de ajuste en cargos o estructura organizacional.

Apoyo al área de atracción y desarrollo en automatizaciones de procedimientos.

Requerimientos:

Ser estudiante de últimos semestres de Ingeniería Administrativa, Ingeniería de Producción, Ingeniera Industrial, Administración de empresas o carreras afines.

Habilidades en comunicación verbal y escrita.

Capacidad para trabajar en equipo y de manera autónoma.

Interés por aprender y aportar en la mejora organizacional.

Practicante universitario 2026-1 – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Si es un pasante universitario de últimos semestres y cuenta con el aval de su universidad para comenzar sus prácticas, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Apoyar en proyectos específicos del área asignada.

Participar activamente en reuniones y actividades del equipo.

Contribuir al análisis de datos y elaboración de informes.

Asistir en la implementación de estrategias operativas.

Requerimientos:

Ser estudiante de una carrera profesional (Administración, Contaduría, Diseño Gráfico, Estadística, Ingeniería de Sistemas, Analítica, Ingeniería Industrial, Matemáticas, Mercadeo, Publicidad o Comunicación Social, ingeniería Biomédica, Psicología).

No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente.

Habilitación por parte de la universidad para realizar la práctica en el primer semestre del 2026.

Disponibilidad de tiempo completo.

Aprendiz/Practicante administrativo – Cali

Empresa: Coéxito

Salario: $ 1.423.500

Si está listo para hacer parte de una empresa que trabaja por un impacto real en la movilidad sostenible del país, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Realizar labores administrativas relacionadas con gestión documental, reportes, informes y análisis de datos.

Atención al cliente.

Requerimientos:

Estar disponible para la etapa productiva o contar con el aval de la universidad para prácticas profesionales.

Interés por el área administrativa.

Buenas habilidades comunicativas.