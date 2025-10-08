¿Busca prácticas laborales? Revise las oportunidades disponibles

Suscribirse

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

8 de octubre de 2025, 9:09 p. m.
La Organización Mundial del Trabajo señala que la resiliencia de las tasas de crecimiento económico y el fuerte repunte de la demanda de mano de obra han beneficiado a los jóvenes.
La incorporación de practicantes puede aportar nuevas ideas y perspectivas al ambiente laboral de la empresa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Reconocidas organizaciones están ofreciendo oportunidades para practicantes en distintas áreas del conocimiento, representando una valiosa posibilidad para aprender de la mano de expertos y fortalecer competencias clave para el futuro.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades que se encuentran activas. Si desea conocer más información y revisar cientos de convocatorias abiertas, puede ingresar a la sección de Semana Empleos y aplicar de manera gratuita.

Jovenes trabajo
Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Adobe Stock

Aprendiz de logística – Rionegro

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

En este rol, será parte fundamental del proceso de seguimiento logístico, actualizando cuadros de control en Excel y asegurando que los pedidos lleguen a tiempo a los clientes.

Responsabilidades:

  • Actualizar los cuadros de seguimiento en Excel, descargando archivos de los sistemas (WMS Dynamics y Sizfra) y modificando plantillas.
  • Realizar guías masivas mediante los aplicativos de Deprisa y Coordinadora, cargando plantillas de Excel.
  • Crear rótulos para plataformas de clientes como Amazon, copiando y pegando información necesaria.
  • Monitorear la trazabilidad de pedidos en tránsito a través de las páginas de las transportadoras, verificando su estado.

Requerimientos:

  • Educación mínima nivel técnico.
  • Conocimientos básicos de Excel y logística.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.
  • Habilidades organizativas y de planificación.

¡Postúlese aquí!

Practicante profesional en gestión humana – Medellín

Empresa: Leonisa

Salario: A convenir

Como practicante en gestión humana, trabajará estrechamente con líderes y miembros del equipo para recolectar información vital que ayude a identificar mejoras en la estructura organizacional.

Responsabilidades:

  • Revisión y ajustes al formato actual de los descriptivos de cargos.
  • Identificación de cargos pendientes por descripción o actualización.
  • Realización de entrevistas con líderes y miembros de equipo.
  • Levantamiento de los descriptivos de cargos.
  • Identificación de necesidades de ajuste en cargos o estructura organizacional.
  • Apoyo al área de atracción y desarrollo en automatizaciones de procedimientos.

Requerimientos:

  • Ser estudiante de últimos semestres de Ingeniería Administrativa, Ingeniería de Producción, Ingeniera Industrial, Administración de empresas o carreras afines.
  • Habilidades en comunicación verbal y escrita.
  • Capacidad para trabajar en equipo y de manera autónoma.
  • Interés por aprender y aportar en la mejora organizacional.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Vacantes disponibles en Colombia: postúlese gratis hoy mismo

Practicante universitario 2026-1 – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Si es un pasante universitario de últimos semestres y cuenta con el aval de su universidad para comenzar sus prácticas, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Apoyar en proyectos específicos del área asignada.
  • Participar activamente en reuniones y actividades del equipo.
  • Contribuir al análisis de datos y elaboración de informes.
  • Asistir en la implementación de estrategias operativas.

Requerimientos:

  • Ser estudiante de una carrera profesional (Administración, Contaduría, Diseño Gráfico, Estadística, Ingeniería de Sistemas, Analítica, Ingeniería Industrial, Matemáticas, Mercadeo, Publicidad o Comunicación Social, ingeniería Biomédica, Psicología).
  • No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente.
  • Habilitación por parte de la universidad para realizar la práctica en el primer semestre del 2026.
  • Disponibilidad de tiempo completo.

¡Postúlese aquí!

Aprendiz/Practicante administrativo – Cali

Empresa: Coéxito

Salario: $ 1.423.500

Si está listo para hacer parte de una empresa que trabaja por un impacto real en la movilidad sostenible del país, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Realizar labores administrativas relacionadas con gestión documental, reportes, informes y análisis de datos.
  • Atención al cliente.

Requerimientos:

  • Estar disponible para la etapa productiva o contar con el aval de la universidad para prácticas profesionales.
  • Interés por el área administrativa.
  • Buenas habilidades comunicativas.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

