¿Busca trabajo como digitador? Estas ofertas podrían interesarle

La digitación sigue siendo uno de los perfiles más demandados en el mercado laboral colombiano, destacándose por su importancia para gestionar el procesamiento de información.

Por eso, actualmente, compañías de sectores como el financiero, el comercio electrónico y el transporte están ofreciendo múltiples vacantes para este rol, con opciones presenciales y remotas.

Aplicar es muy sencillo: a continuación, le compartiremos las vacantes disponibles.

Digitador en Bogotá

Salario: $1.573.930

Importante compañía dedicada a prestar servicios de procesamiento de información cíclica y masiva, se encuentra en búsqueda de un digitador.

Experiencia: mínimo ocho (8) meses desempeñando funciones administrativas y/o de digitación. Se requiere manejo básico de hoja de cálculo y habilidad en manejo de teclado alfa-numérico.

Competencias técnicas: manejo en herramientas ofimáticas, comprensión y análisis de la información.

Salario: $1.573.930 con incremento en dos meses a $1.640.035.

Horario: lunes a viernes de 8:12 a. m. a 6:00 p. m.Pago: mensual.

Digitador/a remoto en Bogotá

Salario a convenir

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse a su equipo administrativo.

En este rol, la persona será esencial para garantizar la precisión y la eficiencia en la administración de datos, contribuyendo al éxito continuo de la empresa.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de bases de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Oportunidad laboral: digitador especializado

Salario: $1.573.930 a $1.640.035

Se requiere un digitador para desempeñar un papel crucial en el manejo y procesamiento de datos. Como operador de entrada de datos, tendrá la oportunidad de contribuir significativamente a la eficiencia de las operaciones.

Se ofrece un entorno de trabajo colaborativo con un salario inicial competitivo de $1.573.930, que incrementará a $1.640.035 en dos meses. Horario de lunes a viernes de 8:12 a. m. a 6:00 p. m.

Responsabilidades:

Realizar tareas de digitación y entrada de datos.

Manejar herramientas ofimáticas para procesamiento de información.

Colaborar en funciones administrativas diarias.

Asegurar la precisión en el manejo de datos.

Mantener registros y bases de datos actualizados.

Requerimientos:

Título de bachiller en cualquier modalidad.

Formación técnica deseable en áreas administrativas, financieras, sistemas o afines.

Experiencia mínima de 8 meses en funciones administrativas y/o de digitación.

Manejo básico de hoja de cálculo.

Habilidad en manejo de teclado alfa-numérico.

Digitador especialista en moda en Cali

Salario a convenir

Studio F, parte del grupo STF Group S. A., se encuentra en búsqueda de un digitador técnico en moda. La persona será clave en la descripción y clasificación de prendas para la plataforma de e-commerce, asegurando su correcto posicionamiento y facilitando la navegación de los clientes.

Responsabilidades:

Estructurar y complementar atributos clave de prendas de vestir.

Asegurar la correcta descripción técnica para e-commerce.

Clasificar prendas de acuerdo con criterios comerciales.

Colaborar con diseño y desarrollo de producto.

Optimizar productos para buscadores y mejorar la conversión de ventas.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en diseño de moda, vestuario o patronaje.

Experiencia en el sector moda, retail o textil.

Manejo de herramientas como Office.

Habilidades en digitación y atención al detalle.

Data entry digitador

Salario: $1.500.000

Importante empresa del sector asegurador y financiero se encuentra en búsqueda de técnico y/o estudiante de carreras administrativas o contables, con conocimientos generales en seguros (deseable). Se requiere conocimiento en SIS (AS 400) y manejo básico de paquete Office.

Funciones:

Digitación de información específica proveniente de plantillas.

Gestión diaria de volumen de transacciones.

Atención oportuna a las solicitudes requeridas por el jefe inmediato.

Entrega de reportes solicitados por el jefe inmediato.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Salario: $1.500.000 + auxilio de conectividad + prestaciones de ley.

Contrato: obra o labor.

Modalidad: remoto.

Auxiliar digitador en Fontibón - transporte de mercancía

Salario: $1.600.000

Empresa líder en transporte de mercancías está en búsqueda de un auxiliar digitador para su sede en Fontibón Recodo.

Este rol es crucial para garantizar el correcto manejo y registro de documentos clave como manifiestos, remesas y facturas.

Responsabilidades:

Elaboración y manejo de manifiestos y remesas.

Reporte y control de remisiones y facturas.

Subida y gestión de archivos planos.

Seguimiento y monitoreo de vehículos en tránsito.

Apoyo en tareas administrativas según sea necesario.

Requerimientos:

Experiencia previa en digitación y manejo de documentos del sector transporte.

Habilidad para trabajar con precisión bajo presión.

Disponibilidad para trabajar en los horarios indicados.

Capacidad de retención de información y agilidad mental.

Experiencia en el uso de herramientas informáticas básicas.

Auxiliar de digitación contable

Salario a convenir

Acepalma está en búsqueda de talento para unirse a su equipo como auxiliar de data maestra. Se requiere una persona dinámica, con gran capacidad de análisis, habilidad en digitación y atención al detalle.

Responsabilidades:

Actualizar datas maestras contables.Ingresar y verificar datos financieros.

Colaborar con el equipo contable en tareas diarias.

Mantener un registro organizado de documentos financieros.

Requerimientos: