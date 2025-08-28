Suscribirse

Empleo

¿Busca trabajo? Conozca las vacantes más recientes en Colombia

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

28 de agosto de 2025, 12:54 p. m.
En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana.
Ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles | Foto: Stock / Magneto

Tener un empleo estable no solo asegura ingresos, también abre puertas para crecer profesionalmente y alcanzar metas personales. Por eso, estar atento a nuevas oportunidades es clave. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más destacadas publicadas recientemente en el país.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Los interesados pueden postularse a través de Magneto.
Los interesados pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

Asistente de diseño gráfico – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: a convenir

Tipo de contrato: término indefinido

La Universidad CES busca un asistente de diseño gráfico para unirse a su equipo de comunicaciones y marketing, donde su papel será clave en la creación de piezas gráficas y fotografía para apoyar las estrategias de marketing, comunicación y relaciones públicas.

Responsabilidades:

  • Apoyar la creación de campañas publicitarias y de comunicación visual.
  • Desarrollar piezas gráficas y contenidos visuales para medios impresos y digitales.
  • Colaborar en la fotografía y retoque digital de imágenes.
  • Contribuir al análisis de tendencias gráficas, digitales y tecnológicas.
  • Manejar herramientas de diseño y video como Photoshop e Ilustrador.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en Diseño Gráfico o campo relacionado.
  • Más de 1 año de experiencia en roles similares.
  • Dominio avanzado de herramientas de diseño (Photoshop Ilustrador).
  • Conocimiento básico en fotografía y retoque digital.
  • Manejo avanzado de herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint).

¡Postúlese aquí!

Analista de evaluación y verificación de crédito – Bogotá

Empresa: Davivienda

Salario: $ 3.151.000

Tipo de contrato: término fijo

Davivienda busca a un evaluador de créditos meticuloso y orientado al detalle para mantener la integridad de las operaciones financieras y asegurar altos estándares de servicio dentro de la ‘dirección de crédito banca personal’.

Responsabilidades:

  • Realizar el proceso de verificación de las solicitudes asignadas de las diferentes líneas de banca personal, aplicando las políticas y procedimientos establecidos por riesgo de fraude.
  • Validar que los clientes cumplan con la documentación y políticas de crédito establecidas para cada producto.
  • Evaluar financieramente las solicitudes asignadas de crédito.
  • Asegurar que los clientes cumplan con la documentación y políticas de riesgo de fraude establecidas para cada línea y/o producto.

Requerimientos:

  • Ser estudiante de séptimo semestre en adelante o graduado de carreras administrativas, Finanzas, Economía, Contaduría o a fines.
  • Deseable conocimiento y/o experiencia previa en evaluación y verificación de créditos.
  • Deseable conocimiento de políticas y procedimientos de riesgo de fraude.
  • Deseable analista financiero.

¡Postúlese aquí!

Contexto: ¿Sin trabajo? Hay más de 126.000 vacantes activas en Colombia

Analista comercial de telemercadeo – Cali

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 3.400.000

Tipo de contrato: término indefinido

En este rol clave, será responsable de consolidar, analizar y monitorear la información proveniente de diversas plataformas para optimizar la operatividad y el cumplimiento de metas.

Responsabilidades:

  • Consolidar y analizar datos comerciales de diferentes plataformas.
  • Monitorear la ejecución de estrategias y el cumplimiento de metas.
  • Proponer e implementar acciones para optimizar la operatividad del área.
  • Supervisar indicadores clave de rendimiento (KPI).
  • Apoyar a la Jefatura con la mejora continua de procesos.

Requerimientos:

  • Título profesional en carreras administrativas, financieras o Ingeniería Industrial.
  • Experiencia en manejo de indicadores y análisis de datos.
  • Conocimiento intermedio de Excel, incluyendo tablas dinámicas y gráficos.
  • Familiaridad con herramientas de análisis de datos como Power BI o Knime.
  • Conocimiento de productos financieros.

¡Postúlese aquí!

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Líder de calidad de concretos – Armenia

Empresa: Tecniconcretos

Salario: $ 3.094.000

Tipo de contrato: término fijo

Como líder de calidad de concretos, será responsable de garantizar que la producción y entrega de concreto premezclado cumplan con los más altos estándares de calidad, así como con las normativas nacionales e internacionales.

Responsabilidades:

  • Liderar el sistema de gestión de calidad en planta y obra.
  • Supervisar ensayos y control de materiales.
  • Dirigir y capacitar al personal de laboratorio.
  • Atender requerimientos técnicos de clientes y proyectos.

Requerimientos:

  • Tecnólogo o técnico en obras civiles.
  • Experiencia previa en laboratorios de materiales o construcción.
  • Conocimientos en diseño y ajuste de mezclas, ensayos de concreto control estadístico y manejo intermedio de Excel.
  • Habilidades de liderazgo, comunicación y resolución de problemas.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Lionel Messi anuncia su primera despedida y Argentina lo sufre: “Es mi último partido”

2. Conductores, preparados para implosión que desaparecerá icónicos puentes de Bogotá: se vienen nuevos trancones

3. Santa Rosa: la isla que marca la puja por la soberanía en el Amazonas

4. Ciberataque, en importante aseguradora en Estados Unidos, expone información sensible de un millón de personas

5. Caen dos disidentes de las Farc con una tonelada de cocaína en el Cauca: así fue la operación del Ejército

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralempleabilidad en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.