Empleo
¿Busca trabajo? Conozca las vacantes más recientes en Colombia
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Tener un empleo estable no solo asegura ingresos, también abre puertas para crecer profesionalmente y alcanzar metas personales. Por eso, estar atento a nuevas oportunidades es clave. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más destacadas publicadas recientemente en el país.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Asistente de diseño gráfico – Medellín
Empresa: Universidad CES
Salario: a convenir
Tipo de contrato: término indefinido
La Universidad CES busca un asistente de diseño gráfico para unirse a su equipo de comunicaciones y marketing, donde su papel será clave en la creación de piezas gráficas y fotografía para apoyar las estrategias de marketing, comunicación y relaciones públicas.
Responsabilidades:
- Apoyar la creación de campañas publicitarias y de comunicación visual.
- Desarrollar piezas gráficas y contenidos visuales para medios impresos y digitales.
- Colaborar en la fotografía y retoque digital de imágenes.
- Contribuir al análisis de tendencias gráficas, digitales y tecnológicas.
- Manejar herramientas de diseño y video como Photoshop e Ilustrador.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en Diseño Gráfico o campo relacionado.
- Más de 1 año de experiencia en roles similares.
- Dominio avanzado de herramientas de diseño (Photoshop Ilustrador).
- Conocimiento básico en fotografía y retoque digital.
- Manejo avanzado de herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint).
Analista de evaluación y verificación de crédito – Bogotá
Empresa: Davivienda
Salario: $ 3.151.000
Tipo de contrato: término fijo
Davivienda busca a un evaluador de créditos meticuloso y orientado al detalle para mantener la integridad de las operaciones financieras y asegurar altos estándares de servicio dentro de la ‘dirección de crédito banca personal’.
Responsabilidades:
- Realizar el proceso de verificación de las solicitudes asignadas de las diferentes líneas de banca personal, aplicando las políticas y procedimientos establecidos por riesgo de fraude.
- Validar que los clientes cumplan con la documentación y políticas de crédito establecidas para cada producto.
- Evaluar financieramente las solicitudes asignadas de crédito.
- Asegurar que los clientes cumplan con la documentación y políticas de riesgo de fraude establecidas para cada línea y/o producto.
Requerimientos:
- Ser estudiante de séptimo semestre en adelante o graduado de carreras administrativas, Finanzas, Economía, Contaduría o a fines.
- Deseable conocimiento y/o experiencia previa en evaluación y verificación de créditos.
- Deseable conocimiento de políticas y procedimientos de riesgo de fraude.
- Deseable analista financiero.
Analista comercial de telemercadeo – Cali
Empresa: Banco Unión
Salario: $ 3.400.000
Tipo de contrato: término indefinido
En este rol clave, será responsable de consolidar, analizar y monitorear la información proveniente de diversas plataformas para optimizar la operatividad y el cumplimiento de metas.
Responsabilidades:
- Consolidar y analizar datos comerciales de diferentes plataformas.
- Monitorear la ejecución de estrategias y el cumplimiento de metas.
- Proponer e implementar acciones para optimizar la operatividad del área.
- Supervisar indicadores clave de rendimiento (KPI).
- Apoyar a la Jefatura con la mejora continua de procesos.
Requerimientos:
- Título profesional en carreras administrativas, financieras o Ingeniería Industrial.
- Experiencia en manejo de indicadores y análisis de datos.
- Conocimiento intermedio de Excel, incluyendo tablas dinámicas y gráficos.
- Familiaridad con herramientas de análisis de datos como Power BI o Knime.
- Conocimiento de productos financieros.
Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Líder de calidad de concretos – Armenia
Empresa: Tecniconcretos
Salario: $ 3.094.000
Tipo de contrato: término fijo
Como líder de calidad de concretos, será responsable de garantizar que la producción y entrega de concreto premezclado cumplan con los más altos estándares de calidad, así como con las normativas nacionales e internacionales.
Responsabilidades:
- Liderar el sistema de gestión de calidad en planta y obra.
- Supervisar ensayos y control de materiales.
- Dirigir y capacitar al personal de laboratorio.
- Atender requerimientos técnicos de clientes y proyectos.
Requerimientos:
- Tecnólogo o técnico en obras civiles.
- Experiencia previa en laboratorios de materiales o construcción.
- Conocimientos en diseño y ajuste de mezclas, ensayos de concreto control estadístico y manejo intermedio de Excel.
- Habilidades de liderazgo, comunicación y resolución de problemas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.