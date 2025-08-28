¿Busca trabajo? Conozca las vacantes más recientes en Colombia

Tener un empleo estable no solo asegura ingresos, también abre puertas para crecer profesionalmente y alcanzar metas personales. Por eso, estar atento a nuevas oportunidades es clave. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más destacadas publicadas recientemente en el país.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Los interesados pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

Asistente de diseño gráfico – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: a convenir

Tipo de contrato: término indefinido

La Universidad CES busca un asistente de diseño gráfico para unirse a su equipo de comunicaciones y marketing, donde su papel será clave en la creación de piezas gráficas y fotografía para apoyar las estrategias de marketing, comunicación y relaciones públicas.

Responsabilidades:

Apoyar la creación de campañas publicitarias y de comunicación visual.

Desarrollar piezas gráficas y contenidos visuales para medios impresos y digitales.

Colaborar en la fotografía y retoque digital de imágenes.

Contribuir al análisis de tendencias gráficas, digitales y tecnológicas.

Manejar herramientas de diseño y video como Photoshop e Ilustrador.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en Diseño Gráfico o campo relacionado.

Más de 1 año de experiencia en roles similares.

Dominio avanzado de herramientas de diseño (Photoshop Ilustrador).

Conocimiento básico en fotografía y retoque digital.

Manejo avanzado de herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint).

Analista de evaluación y verificación de crédito – Bogotá

Empresa: Davivienda

Salario: $ 3.151.000

Tipo de contrato: término fijo

Davivienda busca a un evaluador de créditos meticuloso y orientado al detalle para mantener la integridad de las operaciones financieras y asegurar altos estándares de servicio dentro de la ‘dirección de crédito banca personal’.

Responsabilidades:

Realizar el proceso de verificación de las solicitudes asignadas de las diferentes líneas de banca personal, aplicando las políticas y procedimientos establecidos por riesgo de fraude.

Validar que los clientes cumplan con la documentación y políticas de crédito establecidas para cada producto.

Evaluar financieramente las solicitudes asignadas de crédito.

Asegurar que los clientes cumplan con la documentación y políticas de riesgo de fraude establecidas para cada línea y/o producto.

Requerimientos:

Ser estudiante de séptimo semestre en adelante o graduado de carreras administrativas, Finanzas, Economía, Contaduría o a fines.

Deseable conocimiento y/o experiencia previa en evaluación y verificación de créditos.

Deseable conocimiento de políticas y procedimientos de riesgo de fraude.

Deseable analista financiero.

Analista comercial de telemercadeo – Cali

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 3.400.000

Tipo de contrato: término indefinido

En este rol clave, será responsable de consolidar, analizar y monitorear la información proveniente de diversas plataformas para optimizar la operatividad y el cumplimiento de metas.

Responsabilidades:

Consolidar y analizar datos comerciales de diferentes plataformas.

Monitorear la ejecución de estrategias y el cumplimiento de metas.

Proponer e implementar acciones para optimizar la operatividad del área.

Supervisar indicadores clave de rendimiento (KPI).

Apoyar a la Jefatura con la mejora continua de procesos.

Requerimientos:

Título profesional en carreras administrativas, financieras o Ingeniería Industrial.

Experiencia en manejo de indicadores y análisis de datos.

Conocimiento intermedio de Excel, incluyendo tablas dinámicas y gráficos.

Familiaridad con herramientas de análisis de datos como Power BI o Knime.

Conocimiento de productos financieros.

Líder de calidad de concretos – Armenia

Empresa: Tecniconcretos

Salario: $ 3.094.000

Tipo de contrato: término fijo

Como líder de calidad de concretos, será responsable de garantizar que la producción y entrega de concreto premezclado cumplan con los más altos estándares de calidad, así como con las normativas nacionales e internacionales.

Responsabilidades:

Liderar el sistema de gestión de calidad en planta y obra.

Supervisar ensayos y control de materiales.

Dirigir y capacitar al personal de laboratorio.

Atender requerimientos técnicos de clientes y proyectos.

Requerimientos:

Tecnólogo o técnico en obras civiles.

Experiencia previa en laboratorios de materiales o construcción.

Conocimientos en diseño y ajuste de mezclas, ensayos de concreto control estadístico y manejo intermedio de Excel.

Habilidades de liderazgo, comunicación y resolución de problemas.