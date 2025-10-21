¿Busca trabajo? Estas son las vacantes más recientes en todo el país

El mercado laboral colombiano continúa mostrando señales de dinamismo, con miles de empresas que actualmente están en búsqueda de talento para fortalecer sus equipos. Las oportunidades se extienden a diferentes sectores y niveles de experiencia, desde cargos operativos hasta posiciones técnicas y profesionales.

Esta amplia oferta refleja la necesidad de las organizaciones por atraer perfiles calificados que contribuyan al crecimiento y la innovación, especialmente en áreas como servicios, comercio, salud, tecnología y logística.

A continuación le presentamos algunas de las oportunidades activas, ideales para dar el siguiente paso en su carrera.

¿Cómo postularse?

Gerente especialista en leasing – Neiva

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 4.000.000 a 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un gerente de leasing o un especialista en leasing con experiencia en banca empresarial.

Responsabilidades:

Generar, estructurar y presentar negocios de leasing en diversas zonas

Aprobar y radicar propuestas de negocios eficazmente

Impulsar el crecimiento del producto en segmentos específicos

Colaborar estrechamente con otros equipos para el desarrollo de productos

Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado y productos de leasing

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines

Experiencia mínima de un año en cumplimiento de metas comerciales y estructuración de negocios

Conocimiento sólido en productos de leasing.

Profesional de tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

Gestión del flujo de caja.

Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.

Elaboración de reportes financieros.

Realización de conciliaciones bancarias.

Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.

Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).

Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.

Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.

Asesora de belleza – Pereira

Empresa: Farmatodo

Salario: 1.989.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte del equipo, será responsable de impulsar las ventas de la categoría de cosméticos, ofreciendo asesoría personalizada y un servicio de calidad.

Responsabilidades:

Brindar asesoría personalizada en productos cosméticos a los clientes.

Impulsar las ventas de la categoría de cosméticos en la tienda.

Optimizar la rentabilidad del espacio asignado en la tienda.

Mantener un excelente servicio al cliente.

Colaborar con el equipo para alcanzar los objetivos de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 1 año en ventas de productos cosméticos.

Orientación al cliente y excelente actitud de servicio.

Energía, autoconfianza y asertividad.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas.

Ejecutivo centro de negocios – Armenia

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.320.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo su desafío será la gestión de la base comercial de clientes asignados y no asignados bajo el modelo multioficina, asegurando una atención integral, mantenimiento y fidelización.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.

Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema

Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de Banca Personal.

Apoyo administrativo y comercial en productos de captación (CDT, cuentas, adquirencias).

Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.

Requerimientos:

Estudiante universitario 5 a último semestre en carreras afines al negocio financiero.

Mínimo 1 año de experiencia en ejecutivos comerciales, gestión comercial en entidades Bancarias o Financieras.

Deseable conocimiento en análisis financiero y procesos crediticios, conceptos básicos en mercadeo y segmentación.