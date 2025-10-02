¿Busca trabajo? Hay más de 136 mil vacantes abiertas en Colombia

Tener un empleo va mucho más allá de recibir un salario: representa estabilidad, la posibilidad de construir proyectos de vida y abrir camino hacia nuevas oportunidades de crecimiento profesional. En un mercado laboral que cada vez demanda más talento calificado, contar con opciones de vinculación es fundamental para quienes buscan un cambio, necesitan reincorporarse o simplemente desean mejorar sus condiciones actuales.

En ese contexto, el panorama es alentador: actualmente hay más de 136 mil vacantes activas en Colombia, distribuidas en distintas ciudades y sectores económicos. Desde áreas de la salud y la logística, hasta finanzas, tecnología, ventas y empleos operativos, la oferta laboral es amplia y se ajusta a diferentes niveles de formación y experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas en el país. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese sin costo.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Diseñador gráfico – Medellín

Empresa: GCO

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será conceptualizar y desarrollar piezas gráficas para canales digitales, así como materiales impresos y POP en tiendas físicas, asegurando siempre la coherencia con la identidad de marca y transmitiendo mensajes de forma creativa, estratégica y funcional.

Responsabilidades:

Crear piezas visuales para campañas digitales, comerciales y redes sociales.

Diseñar y adaptar materiales POP (vitrinas, carteles, stickers, exhibidores).

Apoyar en lanzamientos de producto y exhibición de colecciones.

Acompañar y editar sesiones de fotos (producto, modelo, lifestyle).

Diseñar y coordinar obsequios, kits y materiales de PR.

Gestionar banco de imágenes, inventario gráfico y plantillas.

Colaborar con equipos de marketing, e-commerce y retail para alinear necesidades visuales con objetivos comerciales.

Requerimientos:

Creatividad, innovación y atención al detalle.

Experiencia en diseño digital y materiales impresos.

Conocimientos en fotografía y edición (plus).

Organización y capacidad para trabajar en equipo.

Ejecutivo comercial inmobiliario – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el sector inmobiliario y tiene habilidades excepcionales en ventas? Únase a Habi como ejecutivo comercial inmobiliario.

Responsabilidades:

Gestionar leads y negociar la compra de propiedades.

Cerrar transacciones de compra cumpliendo con los KPI establecidos.

Mantener estándares altos de calidad en el servicio al cliente.

Actualizar el sistema CRM con información relevante del negocio.

Guiar al vendedor durante todo el proceso de venta.

Requerimientos:

Título en Administración, Negocios o área relacionada.

Experiencia previa en ventas o en el sector inmobiliario.

Habilidades excepcionales de negociación y comunicación.

Capacidad para trabajar con objetivos y cumplir KPI.

Conocimiento en uso de CRM y herramientas digitales.

Auxiliar de farmacia – Cali

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.550.000 a $ 2.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el mundo farmacéutico y quiere marcar la diferencia en la vida de las personas? ¡Esta es su oportunidad! Medipiel está buscando un auxiliar de farmacia comprometido, entusiasta y con ganas de crecer.

Responsabilidades:

Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización.

Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.

Apoyar en la recepción, almacenamiento, dispensación y/o facturación.

Revisar fechas de vencimiento y realizar inventarios asignados.

Dispensar fórmulas médicas sin variaciones.

Realizar arqueo de caja si es asignado para ello.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de farmacia (titulado).

Mínimo 1 año de experiencia en regencia de farmacia en área comercial.

Conocimientos en Paquete Office.

Coordinador bienes y servicios – Pasto

Empresa: Alkosto-Corbeta

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de bienes y servicios, será el responsable de coordinar la negociación, adquisición, almacenamiento y gestión de bienes y servicios de consumo interno.

Responsabilidades:

Negociar e identificar proveedores de servicios y productos.

Coordinar y supervisar la realización de inventarios para garantizar el control y custodia adecuada de los bienes.

Supervisar el correcto manejo de caja mejor de la agencia.

Evaluar y asegurar la efectividad de los procesos mediante el diseño e implementación de indicadores.

Requerimientos:

Ser profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia de 3 años en negociaciones de productos, bienes y servicios.

Habilidades de negociación, análisis y toma de decisiones.

Orientación a resultados y capacidad de trabajar en equipo.