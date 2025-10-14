¿Busca trabajo remoto y vive en Bogotá? Hay nuevas vacantes

Cada vez más empresas en Bogotá están apostándole al trabajo remoto, y esta semana se abrieron nuevas oportunidades laborales para quienes quieren trabajar desde casa. Las vacantes disponibles incluyen cargos administrativos, de servicio al cliente, marketing digital, ventas y apoyo contable, entre otros.

Estas ofertas permiten equilibrar la vida laboral y personal, ahorrar tiempo en desplazamientos y acceder a contratos estables sin salir de casa. Además, muchas empresas están priorizando candidatos con habilidades digitales, buena comunicación y capacidad para adaptarse al trabajo en equipo virtual.

Si desea aplicar, puede hacerlo de forma rápida, segura y 100% virtual en Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas disponibles en todo el país.

Actualice su hoja de vida, revise que tenga palabras clave relacionadas con el cargo y dé el primer paso hacia su próximo empleo remoto.

Oportunidad como asesor comercial remoto

Salario: 1.800.000

Importante compañía busca un asesor comercial remoto para formar parte de su equipo. El rol consiste en la prospección de clientes, promoción de servicios y cierre de ventas dentro de un entorno 100% remoto.

Se ofrece un salario competitivo, variables atractivas y la posibilidad de trabajar desde casa de lunes a viernes, en un ambiente dinámico y en crecimiento.

Responsabilidades:

Prospección de nuevos clientes potenciales de manera virtual.

Presentación y promoción de productos o servicios de la plataforma.

Cierre efectivo de ventas siguiendo los objetivos establecidos.

Mantenimiento de relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.

Colaboración con el equipo para desarrollar estrategias de ventas eficaces.

Requerimientos:

Estudiante de administración de empresas mercadeo o negocios internacionales.

Experiencia mínima de un año en prospección de clientes y cierre de ventas.

Habilidad para trabajar de manera autónoma en un entorno remoto.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Conocimiento en el uso de herramientas digitales para ventas.

Ejecutivo de ventas - 100% remoto

Salario: 1.623.500 a 2.500.000

Se requiere ejecutivo de ventas outbound para laborar de forma 100% remota a nivel nacional. La empresa ofrece contrato a término indefinido, horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. La remuneración incluye salario base más comisiones, con ingresos estimados hasta de $2.500.000 según el cumplimiento de metas.

Requisitos:

Mínimo un año de experiencia en ventas telefónicas o intangibles.

Experiencia laboral formal.

Edad entre 21 y 48 años.

No estudiantes presenciales.

Contar con computador y cámara disponibles.

Posibilidad de trabajo en casa/ Asesores comerciales/ lunes a sábado

Salario: 1.423.500

Intelcia, empresa multinacional con más de 25 años de experiencia en soluciones de contact center, busca asesores comerciales con posibilidad de trabajo desde casa. Se ofrece salario base competitivo, comisiones sin techo, descanso dos sábados al mes y todos los domingos.

Responsabilidades:

Generar ofrecimientos telefónicos de productos y servicios

Realizar seguimiento y gestión de ventas para asegurar la satisfacción del cliente

Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos comerciales establecidos

Requerimientos:

Experiencia mínima de 4 meses como asesor de ventas en Call Center o ventas presenciales

Habilidades comunicativas y persuasivas

Orientación al logro de objetivos y resultados

Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes y 2 sábados al mes

Asistente de contabilidad

Salario: 2.800.000

La firma contable líder se encuentra en la búsqueda de un asistente de contabilidad. Esta oportunidad está dirigida a un auxiliar contable comprometido que desee crecer en un entorno profesional estimulante. Se requiere un técnico contable con pasión por la gestión financiera y disposición para fortalecer sus competencias en un ambiente dinámico y de aprendizaje continuo.

Se ofrece estabilidad laboral mediante contrato a término indefinido, modalidad de trabajo en casa con visitas ocasionales a clientes, y un salario de $2.800.000 más reembolso de transporte, ideal para quienes cuenten con medio de transporte propio. La oficina principal está ubicada en Bogotá, con clientes localizados estratégicamente sobre la Autopista Medellín – vía Cota.

Responsabilidades:

Realizar causaciones contables y conciliaciones.

Ejecutar cierres mensuales de cuentas.

Liquidar impuestos y gestionar nóminas.

Manejar facturación electrónica y coordinar con terceros.

Utilizar Excel avanzado y Siigo Nube para informes contables.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o estudiante avanzado en Contaduría Pública.

Experiencia mínima de 2 años en áreas contables o firmas de contadores.

Dominio de causaciones contables conciliaciones y cierres mensuales.

Conocimiento en liquidación de impuestos y nómina.

Experiencia en facturación electrónica y manejo de terceros.

Excel avanzado y manejo de Siigo Nube.

Analista de Ciberseguridad en AWS (Remote)

Salario a convenir

Clouxter busca un analista de ciberseguridad en AWS para unirse a su equipo y ser parte de su #EvoluciónContinua.

Quiénes son:

Clouxter es una empresa con una mentalidad Remote First que promueve la adopción y consolidación del uso de la nube de AWS, brindando valor excepcional a sus clientes.

Descripción del cargo:

El analista de ciberseguridad en AWS será responsable de monitorear, analizar y responder a incidentes de seguridad, configurar y optimizar Trend Micro Cloud One, implementar controles nativos de AWS, identificar y mitigar vulnerabilidades, y garantizar el cumplimiento de buenas prácticas basadas en el AWS Well-Architected Framework. También deberá elaborar reportes ejecutivos y técnicos que respalden la seguridad, el cumplimiento normativo y la protección de los servicios críticos en la nube.

Funciones

Monitorear, analizar y responder a tickets e incidentes de seguridad en entornos AWS.

Configurar, administrar y optimizar Trend Micro Cloud One para proteger servidores, workloads y servicios críticos en AWS.

Implementar y mantener controles de seguridad nativos de AWS (IAM, Security Groups, GuardDuty, WAF).

Identificar vulnerabilidades y aplicar medidas correctivas para proteger la infraestructura de AWS.

Colaborar en la definición e implementación de buenas prácticas de seguridad basadas en el AWS Well-Architected Framework.

Elaborar reportes ejecutivos y técnicos de seguridad para el cumplimiento normativo y auditorías.

Perfil

Formación:

Formación: Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o carreras afines registradas en el SNIES.

Especialización en Seguridad Informática, Ciberseguridad o áreas relacionadas con el SNIES.

Experiencia:

Mínimo 1 año de experiencia en seguridad de entornos AWS.

Experiencia comprobada en la gestión y operación de Trend Micro en AWS (protección de instancias EC2, contenedores y workloads en la nube).

Conocimientos y Competencias:

Conocimientos avanzados en soluciones de protección de endpoint y seguridad en la nube.

Dominio en gestión de seguridad en AWS (IAM, KMS, CloudTrail, GuardDuty, Security Hub, WAF, Shield).

Experiencia en administración y operación de Trend Micro Cloud One / Deep Security para protección de cargas en AWS.



Capacidades en detección de amenazas, correlación de alertas y respuesta a incidentes en entornos AWS.

Buen entendimiento de arquitecturas seguras en AWS Well-Architected Framework – Pilar de Seguridad.

Habilidades en generación de reportes técnicos y documentación de incidentes.

Beneficios

• Trabajo 100% remoto, con posibilidad de laborar desde cualquier lugar.

• Flexibilidad horaria para disfrutar de días libres, atender diligencias personales o compartir con la familia.

• Medicina prepagada y beneficios relacionados con salud visual (aplica en algunos territorios).

• Acceso a entrenamientos y certificaciones para el desarrollo profesional.