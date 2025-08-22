¿Busca trabajo urgente? Empresas están contratando en todo el país

Si necesita empleo de manera inmediata, esta es su oportunidad. Actualmente, hay más de 74 mil vacantes activas en diferentes ciudades del país, en áreas como logística, ventas, salud, tecnología, atención al cliente y muchas más, ofreciendo opciones con salarios competitivos, oportunidades de crecimiento y beneficios adicionales.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Las personas interesadas pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: 123RF

Creative content manager – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: $ 4.000.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Habi buscan un(a) creador de contenido con experiencia, que sepa planear, producir y medir contenido que no solo se vea bonito, sino que genere conversación y abra negocios en una industria que mueve millones de dólares en Latinoamérica mientras habilita oportunidades para miles de familias.

Responsabilidades:

Diseñar la estrategia de contenido para múltiples plataformas y audiencias.

Contar historias que inspiren, eduquen y enamoren.

Crea contenido de forma integral (Pensar, grabar, editar, publicar y medir) para múltiples plataformas, aprovechando todas las herramientas de IA, Capcut, entre otras.

Usar IA como complemento creativo para acelerar procesos.

Explorar múltiples formatos (Podcast, Comunidades, Eventos, Redes, entre otros) para llegar a nuevas audiencias.

Conseguir usuarios para los diferentes servicios de la compañía

Trabajar con el equipo de Growth Global (Colombia y México) para atraer y desarrollar clientes potenciales para nuestros diferentes productos.

Construir múltiples estrategias para fortalecer la marca ante sus públicos.

Trabajar en equipo con diseñadores y el equipo audiovisual para que cada pieza sea coherente con la marca.

NO realizará toda la atención en redes sociales, pero sí será responsable del equipo que gestiona las preguntas en redes sociales.

Deberá asegurar las metas de captación de clientes potenciales para los canales a gestionar.

Analista de importaciones – Cali

Empresa: Osya

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol de coordinador de comercio exterior, también gestionará el seguimiento y control del proceso de importación anticipada, asegurando la correcta nacionalización de las compras realizadas por diferentes sociedades.

Responsabilidades:

Coordinar el cumplimiento de la normatividad aduanera para importaciones.

Gestionar procesos de importación anticipada y su nacionalización.

Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos en los procesos de importación.

Mantener actualizados los trámites ante entidades como DIAN Mincomercio y Dane.

Supervisar la entrega del material importado en planta.

Requerimientos:

Título profesional en Comercio Exterior, Negocios Internacionales, Economía o carreras afines.

Más de 5 años de experiencia en importación y logística internacional.

Conocimiento profundo de normas aduaneras y clasificación arancelaria.

Experiencia en trámites con entidades como DIAN Mincomercio Dane.

Inglés intermedio-avanzado.

Comprador junior de belleza – Medellín

Empresa: Farmacias Pasteur

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para quienes desean crecer en un ambiente dinámico y apasionante, asegurando relaciones eficientes con proveedores y contribuyendo activamente a la estrategia comercial.

Responsabilidades:

Ejecutar órdenes de compra según presupuestos y proyecciones de ventas.

Analizar niveles de inventario y rotación de productos.

Apoyar en la gestión y actualización del portafolio de marcas y productos.

Participar en el análisis de rentabilidad por producto y categoría.

Monitorear tendencias de belleza, lanzamientos y novedades del mercado.

Consolidar reportes de indicadores clave: Días de inventario, cobertura agotados rentabilidad y rotación.

Coordinar devoluciones o ajustes con proveedores si aplica.

Requerimientos:

Profesional en áreas como Administración de Empresas, Mercadeo, Negocios Internacionales o afines.

Mínimo 1 a 2 años de experiencia en áreas de compras, abastecimiento, planeación comercial o gestión de portafolio, preferiblemente en empresas del sector retail, cosmética belleza o consumo masivo.

Excel intermedio (tablas dinámicas, análisis de datos).

Afinidad con el mundo del maquillaje, la dermocosmética y la belleza.

Capacidad analítica, orientación al detalle y seguimiento.

Comunicación efectiva con proveedores y equipos internos.

Deseable: manejo de herramientas de análisis comercial Power BI.

Coordinador odontológico – Medellín

Empresa: Instituto del Corazón - Grupo ICOR

Salario: $ 3.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta persona será responsable de coordinar y supervisar la operación del área odontológica, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, la calidad del servicio, el uso adecuado de insumos y la satisfacción del usuario.

Responsabilidades:

Coordinar el funcionamiento integral del servicio odontológico.

Supervisar el cumplimiento de protocolos clínicos y administrativos.

Gestionar inventarios de insumos odontológicos.

Garantizar el cumplimiento de los estándares de habilitación y normatividad en salud.

Asegurar la calidad y oportunidad en la atención al usuario.

Apoyar procesos de auditoría, capacitación al personal y mejora continua.

Requerimientos:

Profesional en Odontología con tarjeta profesional vigente.

Experiencia mínima de 2 años en coordinación de servicios odontológicos.

Conocimiento en normatividad del sector salud, habilitación de servicios, gestión operativa y liderazgo de equipos.

Manejo de herramientas ofimáticas.