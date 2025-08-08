Buscan cajeros en todo el país. Aplicar es 100% virtual

¿Tiene experiencia en el manejo de caja y está buscando empleo? Esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.

Varias empresas de diferentes sectores están en búsqueda de cajeros y cajeras en distintas regiones del país, con procesos de selección completamente virtuales.

No importa si usted se encuentra en una gran ciudad o en un municipio intermedio: las vacantes están abiertas en todo el territorio nacional y muchas ofrecen contratación inmediata.

¿Qué necesita? Tener experiencia previa en el manejo de caja registradora, buen servicio al cliente y disposición para trabajar en equipo. Si ya cuenta con estos requisitos, aliste su hoja de vida y prepárese para aplicar.

¿Lo mejor? En Semana Empleos el proceso es 100 % virtual. Solo debe buscar la vacante que se ajuste a su perfil, registrar sus datos y postularse en pocos minutos.

Vacantes disponibles

Cajero auxiliar en Medellín

Salario: $ 1.664.000

Entidad bancaria requiere cajero auxiliar para apoyar la gestión operativa en la caja durante períodos de alta demanda.

Este es un rol esencial, ya que garantiza el cuadre diario de caja y será responsable de capturar las operaciones realizadas en caja, administrando el efectivo a su cargo y brindando una experiencia excepcional a los clientes en las oficinas.

Responsabilidades

Capturar las operaciones realizadas en la caja.

Administrar el efectivo a cargo.

Garantizar el cuadre diario de caja.

Brindar una experiencia excepcional a los clientes.

Requerimientos

Capacidad para trabajar bajo presión.

Experiencia mínima de un año en cargos de atención al cliente y manejo de efectivo.

Disponibilidad para trabajar presencialmente.

Cajero de tiendas de moda - Bogotá

Salario: $ 1.740.000

Se requiere coadministrador de tienda para trabajar en importante cadena de tiendas de moda en Bogotá.

Se ofrece un ambiente laboral dinámico donde podrá desarrollar sus habilidades de liderazgo y gestión.

Responsabilidades

Supervisar el funcionamiento general de la tienda.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos

6 meses de experiencia como coadministrador en tiendas del sector retail .

. Conocimiento en manejo de indicadores y análisis.

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Cajera en Barranquilla

Salario: $ 1.600.000

AutoMás busca una cajera con excelente actitud de servicio para el recaudo de dinero y atención al cliente.

Responsabilidades

Recaudo de dinero por todos los medios de pago.

Atención al cliente.

Mantener una comunicación efectiva y asertiva con los clientes.

Requisitos

Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas administrativas o afines.

Mínimo seis meses de experiencia como cajera.

Actitud de servicio, buena presentación personal y fluidez verbal.

Condiciones

Contrato indefinido directamente con la compañía.

Horario rotativo lunes a sábado de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., domingos de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Cajera vendedora - Auxiliar de punto de venta

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.100.000

Empresa de alimentos con más de 15 años de experiencia en el mercado busca cajeras vendedoras para sus puntos de venta.

Responsabilidades

Atención y servicio al cliente en punto de venta.

Manejo de caja, facturación e inventario diario.

Limpieza del área de trabajo.

Manipulación de alimentos cumpliendo las normas sanitarias.

Requisitos

Bachiller.

Mínimo un año de experiencia reciente y certificada en servicio al cliente, caja y facturación.

Manejo de computador.

Excelente presentación personal y actitud de servicio.

Disponibilidad de tiempo completo para turnos diurnos rotativos.

Vivir en zonas cercanas al centro comercial Santafé (Autopista Norte con calle 185).

Auxiliar administrativo en Bogotá

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.600.000

El Banco de Occidente está en búsqueda de auxiliar administrativo con experiencia en funciones de digitalización, manejo de archivo y caja.

Se ofrece un ambiente laboral dinámico y propicio para el aprendizaje, donde cada día representa un nuevo desafío y oportunidad.

Si cuenta con experiencia en digitalización, operaciones financieras y manejo de caja, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando para llevar su carrera al siguiente nivel.

Requerimientos

Técnico tecnólogo o estudiante universitario en carreras afines.

Experiencia mínima de seis meses como auxiliar administrativo y/o contable y caja.

Manejo intermedio de Excel.

Condiciones laborales

Contrato a término fijo.

Horario de lunes a viernes.

Modalidad presencial de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.