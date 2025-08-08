Buscan conductores con licencia C1 o C2: así puede acceder a estas vacantes

¿Cuenta con licencia de conducción y está en busca de una oportunidad laboral? Esta puede ser su ocasión para acceder a un empleo estable y bien remunerado.

Hoy le traemos una selección de vacantes disponibles para personas con licencia de conducir, ideales para quienes desean poner en práctica sus habilidades al volante y formar parte de empresas que valoran su experiencia y compromiso.

Postularse es muy fácil: solo debe registrarse en el enlace de la vacante que más le interese, completar sus datos y listo. Entre más completa su información, mayores oportunidades de ser contactado.

Recuerde que en Semana Empleos hay más de 110.000 ofertas laborales disponibles en todo el país.

Conductor para Textimuebles de Colombia Cali

Salario: $ 1.700.000 a $ 1.900.000

Textimuebles de Colombia S.A.S., una empresa comprometida con la excelencia, busca un conductor con experiencia para unirse a su sucursal en Cali.

Como operador de vehículo, tendrá la oportunidad de asegurar que las mercancías lleguen a su destino de manera segura y puntual. Se ofrece un salario competitivo, todas las prestaciones de ley y la posibilidad de incrementar sus ingresos por entregas adicionales.

Responsabilidades

Transportar y entregar mercancías de manera segura y puntual.

Recibir y entregar productos en almacén y bodega.

Mantener el vehículo en condiciones óptimas de operación.

Llevar registros precisos de rutas y entregas.

Coordinar con el equipo de logística para optimizar las rutas de entrega.

Asegurar que toda la documentación necesaria esté completa y actualizada.

Requerimientos

1 año de experiencia certificada como conductor o chofer.

Licencia de conducción C1 o C2 vigente.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Mensajero de producción Medellín, Cali, Bogotá

Salario: $ 1.500.000 a $ 3.000.000

Empresa está buscando un mensajero/a con moto, también conocido como repartidor en moto o transportista con motocicleta, para unirse a su equipo de producción.

La empresa se especializa en confección textil y necesita de una persona comprometida, responsable y proactiva para transportar insumos y apoyar en gestiones logísticas. Se ofrece un salario competitivo y todas las prestaciones de ley, además de un subsidio para el rodamiento de la moto.

Responsabilidades

Transportar insumos de confección textil (telas, avíos, muestras, paquetes).

Coordinar entregas entre talleres proveedores y puntos logísticos.

Apoyar en gestiones de producción y compras relacionadas con el proceso textil.

Mantener un registro básico de entregas y movimientos.

Requerimientos

Tener moto propia con documentos al día.

Conocer bien la ciudad de Bogotá, Medellín o Cali.

Experiencia previa en mensajería o logística es un plus.

Alto sentido de responsabilidad y buena comunicación.

Conductor de tractomula - Transporte Industrial Barranquilla

Salario: $ 3.500.000 a $ 6.000.000

Se busca a un chofer de camión con más de 10 años de experiencia comprobada en el traslado de carga pesada a nivel nacional. Se ofrece un contrato directo e indefinido con todas las prestaciones, un salario base competitivo de $3.500.000 y comisiones que permiten un promedio salarial mensual entre $5.000.000 y $6.000.000.

Responsabilidades

Transportar carga pesada a nivel nacional.

Manejar tractocamiones de manera segura y eficiente.

Cumplir con las rutas y horarios de entrega establecidos.

Mantener el vehículo en condiciones óptimas.

Requerimientos

Licencia de conducción C3 sin comparendos.

Más de 10 años de experiencia en transporte de carga pesada.

Residencia en Atlántico, preferiblemente Malambo.

Bachillerato completo.

Conductor de camioneta para lavandería en Bogotá

Salario: $ 1.700.000

Lavandería líder en el sector busca un conductor de camioneta con placa blanca, encargado de garantizar la entrega puntual y segura de los servicios. Como chofer de lavandería, su principal responsabilidad será asegurar que todos los pedidos lleguen a tiempo y en perfecto estado.

Se ofrece un salario competitivo de $1.700.000 más todas las prestaciones de ley. Trabajará en un ambiente laboral que fomenta el aprendizaje continuo y la colaboración. Además, no se trabajará ni domingos ni festivos, ofreciendo un excelente balance entre vida laboral y personal.

Responsabilidades

Conducir camioneta placa blanca para entrega de servicios.

Mantener la camioneta en óptimas condiciones.

Cumplir con las rutas establecidas y horarios pactados.

Asegurar la correcta entrega de los pedidos a los clientes.

Requerimientos

Licencia de conducción C1 vigente para servicio público.

Experiencia previa como conductor.

Buena disposición para el trabajo en equipo.

Conductor de carga pesada - Bogotá / contratación inmediata

Salario: $ 1.423.000

Se busca conductor de carga comprometido y responsable, con un mínimo de 2 años de experiencia en la conducción de vehículos de carga.

Como operador de transporte, será parte fundamental del equipo, asegurando la entrega eficiente y segura de mercancías.

Se ofrece un salario competitivo entre $1.700.000 y $1.800.000, más auxilio de transporte y todas las prestaciones de ley, además de un componente variable. Trabajará de lunes a sábado de 8 a.m. a 5 p.m. bajo un contrato de obra o labor. Es indispensable contar con una licencia C2 válida.

Responsabilidades

Conducir vehículos de carga de manera segura y eficiente.

Realizar el cargue y descargue de mercancías.

Asegurar la correcta estiba de los productos transportados.

Cumplir con las rutas y horarios establecidos.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.

Requerimientos