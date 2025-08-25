Buscan digitadores y auxiliares en varias ciudades y remoto. Conozca cómo aplicar

En distintas ciudades del país se abrió una nueva convocatoria para digitadores y auxiliares administrativos, con opciones tanto presenciales como remotas.

Dependiendo del cargo, los aspirantes podrán desempeñarse en áreas de archivo, digitación de información, servicio al cliente y apoyo logístico.

Una de las ventajas de esta convocatoria es que también hay cupos para trabajo desde casa, lo que facilita la participación de candidatos de cualquier región del país. Así, quienes cumplan con los requisitos podrán aplicar de manera ágil y sin necesidad de traslados en el enlace que encontrarán al final de cada vacante.

Digitador en Bogotá

Salario: $1.573.930

Una importante compañía dedicada a prestar servicios de procesamiento de información cíclica y masiva se encuentra en búsqueda de un digitador.

Experiencia: mínimo ocho (8) meses desempeñando funciones administrativas y/o de digitación, requiere manejo básico de hoja de cálculo y habilidad en manejo de teclado alfa-numérico.

Competencias técnicas: manejo en herramientas ofimáticas, comprensión y análisis de la información.

Horarios: lunes a viernes de 08:12 a.m. a 06:00 p.m.

Pago: mensual

Digitador especializado Bogotá

Salario: $1.573.930 a $1.640.035

Se invita a unirse al equipo como digitador, donde desempeñará un papel crucial en el manejo y procesamiento de datos. Como operador de entrada de datos, la persona seleccionada tendrá la oportunidad de contribuir significativamente a la eficiencia de las operaciones.

Se ofrece un entorno de trabajo colaborativo con un salario inicial competitivo de $1.573.930, que incrementará a $1.640.035 en dos meses. Horarios de lunes a viernes de 08:12 a.m. a 06:00 p.m. Esta posición es ideal para quienes cuenten con habilidades en herramientas ofimáticas y manejo de teclado alfa-numérico, y que deseen crecer en un entorno administrativo dinámico.

Responsabilidades: realizar tareas de digitación y entrada de datos, manejar herramientas ofimáticas para procesamiento de información, colaborar en funciones administrativas diarias, asegurar la precisión en el manejo de datos, mantener registros y bases de datos actualizados.

Requerimientos: título de bachiller en cualquier modalidad, formación técnica deseable en áreas administrativas, financieras, sistemas o afines, experiencia mínima de 8 meses en funciones administrativas y/o de digitación, manejo básico de hoja de cálculo, habilidad en manejo de teclado alfa-numérico.

Digitador- especialista en moda en Cali

Salario a convenir

TF Group S.A. está en búsqueda de un digitador técnico en moda para unirse a su equipo. La persona seleccionada será clave en la descripción y clasificación de prendas para la plataforma de e-commerce, asegurando su correcto posicionamiento y facilitando la navegación de los clientes.

Se trabajará junto a áreas de diseño y desarrollo de producto en un entorno dinámico e innovador. La compañía es multilatina, con reconocidas marcas como Studio F, ELA y Studio F Man. El rol ayudará a maximizar las conversiones de ventas con su pasión por la moda.

Responsabilidades:

Estructurar y complementar atributos clave de prendas de vestir.

Asegurar la correcta descripción técnica para e-commerce.

Clasificar prendas de acuerdo a criterios comerciales.

Colaborar con diseño y desarrollo de producto.

Optimizar productos para buscadores y mejorar la conversión de ventas.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en Diseño de Moda Vestuario o Patronaje.

Experiencia en el sector moda retail o textil.

Manejo de herramientas como Office

Habilidades en digitación y atención al detalle.

Auxiliar digitador en Fontibón - Transporte de mercancía

Salario: $ 1.600.000

Una empresa líder en el transporte de mercancías está en búsqueda de un auxiliar digitador, también conocido como asistente de digitación u operador de entrada de datos, para su sede en Fontibón Recodo. Este rol es crucial para garantizar el correcto manejo y registro de documentos clave como manifiestos, remesas y facturas. Se ofrece un salario competitivo de $1.500.000, más auxilios de transporte y movilidad, así como todas las prestaciones de ley.

Responsabilidades:

Elaboración y manejo de manifiestos y remesas.

Reporte y control de las remisiones y facturas.

Subida y gestión de archivos planos.

Seguimiento y monitoreo de vehículos en tránsito.

Colaborar en tareas administrativas según sea necesario.

Requerimientos:

Experiencia previa en digitación y manejo de documentos del sector transporte.

Habilidad para trabajar con precisión bajo presión.

Disponibilidad para trabajar en los horarios indicados.

Capacidad de retención de información y agilidad mental.

Experiencia en el uso de herramientas informáticas básicas.

Auxiliar gestión humana

Se encuentra abierta la convocatoria para personal que desee integrar el equipo de trabajo en el área de recursos humanos de manera remota y medio tiempo, apoyando en tareas auxiliares como manejo de base de datos, archivo, registro, controles, soportes, redacción de documentos y asignación de citas, entre otras.

Requisitos: ser mayor de edad, residir en la ciudad de Bogotá, ser bachiller, estudiante técnico, tecnólogo o universitario, con o sin experiencia.

Auxiliar de recursos humanos desde casa - Medio tiempo

Se ofrece una oportunidad de empleo para quienes buscan flexibilidad. Se requiere un auxiliar de recursos humanos para unirse al equipo desde casa. Este rol está dirigido a personas proactivas con excelentes capacidades de comunicación y buen manejo de herramientas tecnológicas y ofimáticas. No se necesita experiencia previa, lo que convierte esta oferta en una opción atractiva para quienes deseen iniciar su carrera en recursos humanos.

Responsabilidades:

Manejo de bases de datos del departamento

Realizar registros y controles administrativos

Agendar citas y coordinar calendarios

Apoyar en publicidad y comunicación interna

Entregar reportes y documentos requeridos

Otras funciones del área de recursos humanos

Requerimientos: