Buscan estudiantes para trabajar por temporada en Valledupar, Bogotá y Medellín

Se acerca la temporada navideña, una de las más esperadas del año tanto por los consumidores como por las empresas. Con ella, llegan miles de vacantes temporales que impulsan la generación de empleo y contribuyen a la reactivación económica en diferentes regiones del país.

La mayoría de estas oportunidades se concentran en sectores como el comercio, la logística, el servicio al cliente y la gastronomía, que durante estas fechas experimentan un aumento en la demanda de productos y atención al público. También se destacan vacantes en áreas de ventas, distribución, empaque y atención en puntos de venta, ideales para quienes buscan ingresos adicionales o una primera experiencia laboral.

Si desea conocer estas y más vacantes disponibles lo invitamos a ingresar a Semana Empleos, hacemos clic acá.

Agentes de servicio al cliente de temporada en Bogotá

Salario: 1.423.500

Empresa líder en el sector de servicios busca incorporar nuevos talentos en su equipo de asesores de atención al cliente para su call center.

Si es una persona proactiva, dinámica y con habilidades en brindar atención al cliente, ¡esta oferta es para usted!

Funciones principales del puesto:

Atender llamadas o chats de los clientes de manera cortés y profesional.

Resolver las consultas y preocupaciones de los clientes de manera rápida y precisa.

Proporcionar información y asesoramiento sobre los productos y servicios de la empresa.

Mantener registros precisos de las conversaciones y transacciones con los clientes.

Requisitos del puesto:

Técnicos, tecnólogos o estudiantes universitarios hasta séptimo semestre

Experiencia de 6 meses como asesor de atención al cliente Call Center, en chats

Habilidades comunicativas y persuasivas, con capacidad para generar interés en los clientes.

Orientación al logro de objetivos y resultados.

Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad a diferentes situaciones.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábados (Festivos), cumpliendo una jornada laboral de 44 horas semanales.

Se ofrece

Horarios de lunes a domingo y festivos rotativos.

Salario básico de $1.423.500 + Aux Transporte $200.000 + comisiones $300.000 prestacionales.

Contrato con todas las prestaciones de ley.

Periodicidad de pago mensual.

Contrato fijo a 1 mes.

Cajero de temporada Studio F Bogotá

Salario: 1.550.000

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

3 meses de experiencia como cajero

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Sectores laborales:

Ventas

Servicio al cliente y afines

Asesor de temporada en Medellín

Salario: 1.423.500

Se está buscando una persona dinámica y amigable para unirse a su equipo de ventas durante la temporada alta. Como asesor de ventas, tendrás la oportunidad de trabajar en diferentes sedes, haciendo cada día único y lleno de aprendizajes. Con un salario competitivo de $1′423.500 y todas las prestaciones sociales, este puesto es perfecto para quienes buscan ganar experiencia y disfrutar del ambiente vibrante del comercio minorista.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en la compra de productos de ropa.

Mantener el orden y la presentación de los productos en el punto de venta.

Realizar inventarios y reposición de mercancía cuando sea necesario.

Ofrecer un excelente servicio al cliente para garantizar una experiencia de compra satisfactoria.

Colaborar con otros miembros del equipo para alcanzar los objetivos de ventas.

Manejar transacciones en caja registradora de manera eficiente.

Requerimientos:

Título de bachiller académico culminado.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o atención al cliente.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Habilidades de comunicación efectivas.

Actitud proactiva y amigable hacia los clientes.

Capacidad para trabajar en diferentes sedes según se requiera.

Todas estas vacantes se encuentran disponibles en Semana Empleos. | Foto: Stock/ Magneto

Asesor integral temporada Oriente Antioqueño

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

¿Le apasiona la moda y disfruta de brindar un excelente servicio al cliente? ¡Esta oportunidad es para usted! En Lili Pink & Yoi buscan personas comprometidas, alegres y con actitud positiva para unirse a importante equipo durante la temporada de diciembre.

Disponibilidad requerida: Desde el 10 de noviembre hasta mediados de enero.

Funciones principales:

Atender y asesorar a los clientes brindando una excelente experiencia de compra.

Surtir, organizar y mantener los productos en la tienda.

Recibir mercancía y apoyar la gestión del inventario.

Manejar caja (o aprender con nosotros).

Mantener el área de trabajo limpia y organizada.

Requisitos:

Bachiller académico culminado.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas (preferiblemente en moda o textil)

Conocimientos básicos en caja o disposición para aprender

Disponibilidad total durante la temporada (turnos rotativos entre 9:00 a.m. y 9:00 p.m.).

Se ofrece

Salario: $1.423.500 + Auxilio de transporte: $200.000.

Bono de antigüedad y bolsa navideña

Prestaciones de ley.

Asistente administrativo - temporada

Salario: 1.600.000

Misión del puesto:

Brindar soporte operativo y asistencia oportuna en las labores que faciliten los procesos administrativos de la zona u oficina.

Funciones principales:

Apoyar en la contratación de personal.

Realizar referenciación y aplicación de pruebas.

Administrar y controlar herramientas de apoyo de la oficina (scanner, proyector, etc.).

Brindar apoyo al área de Salud Ocupacional y Calidad.

Archivar y organizar documentación administrativa.

Solicitar y hacer seguimiento a estudios de seguridad, exámenes médicos, visitas domiciliarias y polígrafos.

Recibir, revisar y gestionar facturas de proveedores.

Requisitos:

Técnico o Tecnólogo en Administración, Secretariado o carreras afines.

Conocimientos en Excel, redacción y ortografía (deseable).

Experiencia mínima en funciones administrativas.

Condiciones laborales:

Salario: $1.600.000

Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m., viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.

Contrato: por temporada

Promotor de temporada Valledupar

Salario a convenir

¿Se considera una persona extrovertida, con habilidades comerciales y pasión por conectar con la gente? ¡Entonces esta oportunidad es para usted!

Funciones: