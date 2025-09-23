Buscan operarias de confección en todo el país. Aplique acá

El talento de las operarias de confección es pieza clave en el desarrollo de la industria textil en Colombia. Gracias a su dedicación, precisión y creatividad, miles de prendas llegan cada día a hogares dentro y fuera del país.

Hoy, diferentes empresas reconocen ese valor y están en la búsqueda de nuevas operarias que quieran aportar su experiencia y seguir creciendo profesionalmente.

Estas vacantes están dirigidas a personas con experiencia en manejo de máquinas de coser, confección de prendas y control de calidad, aunque también hay opciones para quienes buscan adquirir experiencia en el área.

Lo mejor es que el proceso de aplicación es gratuito y sencillo a través de Semana Empleos, plataforma que reúne más de 110.000 ofertas de trabajo activas en múltiples sectores.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes más destacadas para operarias de confección en todo el país, junto con el enlace directo para postularse.

Operario de confección Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Se requiere un operario de confección con experiencia en maquinaria especializada para trabajar en la zona industrial de Puente Aranda. Se ofrece un ambiente dinámico de lunes a viernes y la oportunidad de integrarse a una empresa líder en el sector.

Responsabilidades:

Operar maquinaria de confección como la presilladora triple transporte y ribeteadora.

Asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas y realizar mantenimientos básicos.

Colaborar con el equipo de producción para cumplir con los objetivos diarios.

Seguir las instrucciones y especificaciones de diseño para cada producto.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en operación de maquinaria de confección.

Conocimiento en el manejo de presilladora triple transporte y ribeteadora.

Disponibilidad para trabajar en la zona industrial de Puente Aranda.

Bachillerato completo.

Operario de confección Medellín

Salario: $ 1.423.500

Reconocida empresa del sector busca operarios/as de confección con al menos 4 meses de experiencia en manejo de máquinas industriales como plana, fileteadora y ojaladora.

Condiciones:

• Horarios estables de lunes a viernes, con fines de semana y festivos libres.

• Pagos quincenales.

• Vinculación a partir del cuarto mes.

• Contrato de obra o labor.

• Beneficios de ley: afiliación a salud, pensión y caja de compensación, además de primas, vacaciones y cesantías.

Requerimientos:

• Mínimo 4 meses de experiencia en operación de máquinas industriales de confección.

• No se requiere bachillerato.

Tipo contrato: Obra labor

Nivel de estudios requerido: no requiere

Operario de confección Antioquia (Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella, Medellín, Sabaneta)

Salario: $ 1.423.500

Se busca personal con experiencia en confección textil para apoyar la línea de producción, asegurando la calidad de las prendas.

Beneficios:

• Pago de horas extras conforme a la ley.

• Beneficios extralegales para el empleado y su familia.• Posibilidad de vinculación según desempeño.

Responsabilidades:

Realizar la producción de acuerdo a las necesidades requeridas.

Operar y manejar máquinas planas y fileteadoras.

Seguir las especificaciones de calidad y producción.

Mantener la eficiencia y productividad en el trabajo.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos productivos.

Requerimientos:

Experiencia en manejo de máquina plana y fileteadora.

Conocimientos en guías de confección.

Residencia preferible al sur por razones de movilidad.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de lunes a sábado.

Capacidad para trabajar horas extras según la necesidad.

Operaria de muestras – confección Medellín

Salario a convenir

Se requiere operaria de muestras para apoyar el taller de prototipos en la creación de líneas de producto, desde el desarrollo inicial hasta el aseguramiento de la calidad final.

Responsabilidades:

Asegurar la calidad del producto confeccionado en el taller.

Manejar diferentes máquinas de confección incluyendo plana recubridora y fileteadora.

Analizar las operaciones de los procesos de confección de las prendas.

Colaborar en equipo para alcanzar las metas diarias del plan de trabajo.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en confección.

Residencia en el área metropolitana.

Dominio de máquinas de confección: plana recubridora fileteadora.

Operaria de máquinas de confección – procesos productivos Medellín

Salario: $ 1.600.000

Empresa líder en el sector textil busca operaria de máquinas de confección para apoyar procesos productivos.

Responsabilidades:

Manejo de máquinas de confección: plana fileteadora y recubridora.

auxiliar de calidad.

Realización de reprocesos cuando sea necesario.

Apoyo en el proceso general de producción textil.

Seguimiento de las instrucciones de producción y estándares de calidad.

Requerimientos: