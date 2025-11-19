Cali busca talento: estas son las ofertas laborales del momento

El mercado laboral en Cali continúa moviéndose con fuerza. En los últimos días, varias empresas han fortalecido sus procesos de selección para cubrir necesidades operativas y administrativas, lo que ha ampliado las oportunidades para quienes buscan empleo formal en la capital vallecaucana.

Este comportamiento refleja el dinamismo empresarial de la ciudad, que mantiene una demanda constante de personal para garantizar la continuidad de sus operaciones. Las compañías están priorizando perfiles disponibles para iniciar pronto y que puedan integrarse a equipos en crecimiento, ofreciendo condiciones laborales estables y todas las prestaciones de ley.

Para quienes están en búsqueda activa, este es un momento favorable para explorar nuevas posibilidades laborales. Las vacantes disponibles incluyen opciones para distintos niveles de formación y permiten acceder a procesos de selección ágiles, lo que facilita retomar la vida laboral o avanzar hacia cargos más alineados con sus metas profesionales.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como logística, ingeniería, administración, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar logístico

Empresa: Corona Industrial

Salario: 1.423.500

Como parte esencial de nuestro personal, el auxiliar logístico será responsable de apoyar las operaciones de bodega, garantizando la eficiencia en los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de productos.

Responsabilidades:

Gestión de inventarios y productos en bodega.

Recepción y despacho de mercancías.

Uso de ERP SAP para el manejo logístico.

Atención y servicio al cliente interno y externo.

Colaboración en tareas generales de logística.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en bodega o logística.

Conocimiento en ERP como SAP WMS ORACLE u otro.

Habilidad en servicio al cliente.

Residencia en Cali o alrededores.

Ingeniero soporte

Empresa: Coprocenva

Salario: 2.963.000

Se está en búsqueda de un especialista en soporte técnico, con un enfoque centrado en el usuario, capaz de manejar redes, mantenimiento de computadores y configuración de equipo.

Responsabilidades:

Brindar asistencia técnica a usuarios finales.

Gestionar la instalación y configuración de equipos.

Mantener y reparar redes y computadores.

Aplicar la metodología ITIL para soporte técnico.

Cumplir con los lineamientos de la cooperativa.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas.

Un año de experiencia como ingeniero Soporte.

Conocimientos en Mesa de ayuda y metodología ITIL.

Residencia en Cali o disponibilidad para trasladarse.

Coadministrador

Empresa: Cueros Vélez

Salario: 1.917.000

Como parte del equipo, será el rostro amigable que asesora y ofrece productos y servicios de alta calidad.

Responsabilidades:

Realizar el proceso de facturación y recepción de efectivo, verificando el medio de pago y la entrega precisa de los productos.

Administrar el personal de la tienda.

Gestionar procesos operativos diarios.

Proporcionar información clara sobre precios, descuentos, disponibilidad de productos y garantías para asegurar la satisfacción del cliente.

Ofrecer opciones como crédito y programas de lealtad para brindar valor adicional a los clientes.

Apoyar en la recepción y revisión de mercancía cuando sea necesario y mantener el área de trabajo ordenada.

Colaborar en la gestión de créditos y planes de pago, asegurando una correcta recepción de pagos y entrega de tarjetas.

Realizar el arqueo de caja asegurando que los montos de dinero concuerden con las ventas y reportar inconsistencias.

Custodiar y reportar inventarios del área asignada para minimizar riesgos de pérdidas.

Participar en inventarios por líneas de producto y reportar inconsistencias al administrador.

Requerimientos:

Técnico en carreras administrativas o comerciales.

Experiencia previa como cajero de tienda, operador de caja o encargado de caja.

Habilidades en manejo de efectivo y facturación.

Excelentes habilidades de atención al cliente.

Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.

Comunicación efectiva y orientación al detalle.

Asesor comercial temporada

Empresa: Estudio de Moda

Salario: 1.423.500 a 2.500.000

Estudio de Moda S.A.S está en la búsqueda de asesores comerciales apasionados por el servicio al cliente y con una actitud positiva.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en el punto de venta.

Ofrecer información detallada sobre los productos.

Ayudar en la organización y reposición de mercancía.

Realizar ventas efectivas y cumplir con los objetivos asignados.

Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en atención al cliente o ventas.

Actitud positiva y habilidades de comunicación.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Capacidad para trabajar en equipo.