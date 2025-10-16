¿Cansado de los trancones en Bogotá? Conozca estas ofertas laborales desde casa

No más trancones, no más estrés, no más presencialidad: según un informe de movilidad presentado por TomTom, Bogotá se ha posicionado entre las ciudades con mayor tráfico vehicular a nivel global, alcanzando el puesto 17 en la lista mundial.

Y es que, en promedio, un trabajador llega a perder 119 horas al año en el tráfico. Por eso, hoy le traemos una serie de ofertas laborales que podrían solucionarle este problema.

A continuación, le presentamos 5 ofertas que podrían adaptarse a lo que busca, pero si estos no cumplen con sus expectativas, lo invitamos a ingresar a Semana Empleos para conocer la oferta completa.

Vacantes disponibles

Oferta remota para televendedores con 1 año de experiencia

Salario: 1.485.000

En este rol usted tendrá la oportunidad de demostrar sus habilidades en la venta de productos intangibles, principalmente en el sector de tecnología y software.

Esta posición 100% remota ofrece un horario flexible y atractivas comisiones sin techo. Como vendedor telefónico, será el pilar del equipo de ventas, contribuyendo directamente al crecimiento de la empresa.

Si se considera un agente de ventas remoto con pasión por la tecnología y un enfoque claro en resultados, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Realizar ventas en frío de productos intangibles como tecnología y software.

Cerrar ventas efectivamente por llamada.

Gestionar postventa y realizar seguimiento personalizado a clientes.

Cumplir con el presupuesto mensual y obtener referidos.

Autogestionar leads en un entorno 100% remoto.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología seguros planes educativos etc.).

Capacidad de indagación cierre rápido y enfoque en transacciones efectivas.

Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.

Experiencia en trabajo remoto.

Perfil consultivo autónomo y con buena gestión del tiempo.

No estar estudiando actualmente.

Experiencia exclusivamente en ventas telefónicas no mixtas ni presenciales.

Analista QA

Salario: 1.500.000 a 4.106.666

En este rol usted se encargará de analizar la calidad del producto detectando hallazgos, riesgos, proponiendo soluciones de automatización, desarrollándolas, evaluando el rendimiento de las aplicaciones y ejecución de pruebas con la verificación del cumplimiento de los criterios de aceptación y necesidad de negocio.

Funciones:

Garantizar la calidad de los desarrollos mediante el diseño, ejecución y mejora continua de pruebas.

Validar que los productos cumplan con los requerimientos del negocio y generen valor.

Identificar, documentar y reportar errores técnicos durante el proceso de pruebas.

Requisitos:

Profesional universitario en carreras como: Ingeniero de sistemas, telemática, industria o carreras afines. Experiencia mínima de 1 año.

Conocimientos:

Excel, Marcos agiles, Agile Testing, casos de pruebas, Scrum Master, Manuales, automatizadores, performance, analista de desarrollo, analista de negocio y Chapter QA lead.

Oportunidad como asesor comercial

Salario: 1.800.000

Se busca un consultor de ventas remotas con habilidades excepcionales en prospección de clientes y cierre de ventas. Se ofrece un entorno laboral 100% remoto, con un salario competitivo y variables atractivas.

Trabaje de manera cómoda desde casa, de lunes a viernes, en un horario accesible, mientras desarrolla sus competencias en una industria dinámica y en crecimiento continuo.

Responsabilidades:

Prospección de nuevos clientes potenciales de manera virtual.

Presentación y promoción de productos o servicios de la plataforma.

Cierre efectivo de ventas siguiendo los objetivos establecidos.

Mantenimiento de relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.

Colaboración con el equipo para desarrollar estrategias de ventas eficaces.

Requerimientos:

Estudiante de administración de empresas mercadeo o negocios internacionales.

Experiencia mínima de un año en prospección de clientes y cierre de ventas.

Habilidad para trabajar de manera autónoma en un entorno remoto.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Conocimiento en el uso de herramientas digitales para ventas.

Oportunidad para digitadores en empresa de consultoría

Salario a convenir

Se busca un operador de entrada de datos ágil y con atención al detalle que quiera formar parte de nuestro equipo administrativo. Se ofrece un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, ideal tanto para especialistas en captura de datos con experiencia como para quienes inician su carrera.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Analista de ciberseguridad en AWS (Remote)

Salario a convenir

Como analista de ciberseguridad en AWS, será responsable de monitorear, analizar y responder a incidentes de seguridad, configurar y optimizar Trend Micro Cloud One, implementar controles nativos de AWS, identificar y mitigar vulnerabilidades, y garantizar el cumplimiento de buenas prácticas basadas en el AWS Well-Architected Framework. Además, elaborará reportes ejecutivos y técnicos que respalden la seguridad, cumplimiento normativo y la protección de los servicios críticos en la nube.

Funciones

Monitorear, analizar y responder a tickets e incidentes de seguridad en entornos AWS.

Configurar, administrar y optimizar Trend Micro Cloud One para proteger servidores, workloads y servicios críticos en AWS.

Implementar y mantener controles de seguridad nativos de AWS (IAM, Security Groups, GuardDuty, WAF).

Identificar vulnerabilidades y aplicar medidas correctivas para proteger la infraestructura de AWS.

Colaborar en la definición e implementación de buenas prácticas de seguridad basadas en el AWS Well-Architected Framework.

Elaborar reportes ejecutivos y técnicos de seguridad para el cumplimiento normativo y auditorías.

Perfil

Formación: Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o carreras afines registradas en el SNIES.

Especialización en Seguridad Informática, Ciberseguridad o áreas relacionadas con el SNIES.

Mínimo 1 año de experiencia en seguridad de entornos AWS.

Experiencia comprobada en la gestión y operación de Trend Micro en AWS (protección de instancias EC2, contenedores y workloads en la nube).

Conocimientos y competencias: