Cierre el mes con nuevas oportunidades laborales: revise las ofertas disponibles

El panorama laboral en Colombia continúa mostrando movimiento en distintos sectores, con empresas que están reforzando sus equipos antes del cierre de mes. Las organizaciones están buscando perfiles operativos, administrativos, comerciales, logísticos y de atención al cliente, tanto para contratación inmediata como para procesos que iniciarán en las próximas semanas.

Las oportunidades están disponibles para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, según las necesidades de cada compañía. Varias de las vacantes incluyen turnos rotativos y esquemas híbridos, lo que permite a los candidatos encontrar opciones ajustadas a su nivel de experiencia y disponibilidad.

Además de los perfiles con trayectoria, también hay vacantes para personas que están dando sus primeros pasos en el mercado laboral. Los interesados deben asegurarse de registrar una hoja de vida completa y actualizada para aumentar sus posibilidades de ser contratado.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Vendedor medicina prepagada – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como asesor comercial de medicina prepagada, tendrá la oportunidad de comercializar productos de salud, asesorando a los clientes en la selección de planes médicos que mejor se adapten a sus necesidades.

Responsabilidades:

Identificar y contactar clientes potenciales para la venta de planes de salud.

Asesorar a los clientes sobre productos de medicina prepagada adaptados a sus necesidades.

Cumplir con las metas de ventas establecidas mensualmente.

Mantener actualizada la base de datos de clientes y prospectos.

Realizar seguimiento postventa para garantizar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Experiencia comprobable en ventas en frío.

Conocimiento en ventas de productos intangibles, preferiblemente en el sector salud.

Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en el horario indicado.

Bachillerato completo.

Auxiliar de tesorería – Cartagena

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

Si tiene experiencia como asistente de tesorería, auxiliar contable o asistente financiero, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Gestionar procesos relacionados con la tesorería.

Apoyar en el control de ingresos y egresos.

Realizar conciliaciones bancarias.

Colaborar en la elaboración de informes financieros.

Asistir en tareas administrativas del departamento financiero.

Requerimientos:

Tecnólogo o estudiante universitario (últimos semestres) en Contabilidad, Administración de Empresas o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año en tesorería, contabilidad o cartera.

Conocimientos básicos de software contable.

Ayudante despachos – Cali

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: 1.641.051

Este puesto es esencial para asegurar la eficiencia en el manejo de inventarios y en la ejecución de tareas de picking y packing.

Responsabilidades:

Realizar control de inventarios de manera eficiente.

Ejecutar procesos de picking y packing según lo requerido.

Colaborar con el equipo para optimizar el flujo de mercancía.

Mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo.

Reportar incidencias y solicitar reabastecimiento de stock cuando sea necesario.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en manejo de inventarios picking y packing.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos

Bachillerato completo.

Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.

Analista de planeación financiera – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.000.000

Si tiene un fuerte deseo de impactar el crecimiento de la compañía a través de su experiencia en finanzas, esta es su oportunidad de formar parte de Medipiel.

Responsabilidades:

Organizar y realizar seguimiento a indicadores de gestión y resultados comerciales.

Hacer seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos analizando con las áreas involucradas.

Proyectar el flujo de caja para identificar excedentes o faltantes de caja.

Generar informes de cartera para controlar el flujo de caja sin afectar la rentabilidad.

Crear modelos para la presentación ágil de información histórica de ventas y gastos.

Requerimientos:

Título profesional en finanzas, economía, administración, contaduría o ingeniería.

Experiencia mínima de 2 años en procesos financieros relacionados.

Cursos avanzados de Excel.

Deseable formación en manejo de bases de datos y modelación financiera.