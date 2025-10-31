Suscribirse

Cierre la semana con empleo estable: revise las oportunidades disponibles

¡Gran convocatoria laboral abierta!

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

31 de octubre de 2025, 7:31 p. m.
En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.
Actualice su hoja de vida y postúlese a las vacantes disponibles.

El mercado laboral colombiano continúa mostrando señales de recuperación, y con ello crece la oferta de empleos que brindan estabilidad y posibilidades de crecimiento profesional. Cada vez más empresas están priorizando la contratación a largo plazo, buscando fortalecer sus equipos con talento comprometido y capacitado para asumir nuevos retos.

Contar con un empleo estable no solo representa seguridad económica, sino también la oportunidad de planear el futuro con confianza, acceder a beneficios laborales y construir una trayectoria profesional sólida. En este contexto, diversas compañías del país abren sus convocatorias para incorporar personal en distintas áreas y niveles de experiencia.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Los interesados pueden postularse a través de Magneto.
Los interesados pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

Aliado de experiencia – Sector salud – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá D.C.

Salario: 1.000.000 a 2.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene formación técnica o tecnológica en áreas administrativas o de salud, o es auxiliar de enfermería con experiencia en servicio al cliente presencial en el sector salud, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Brindar atención y soporte a pacientes y familias de manera presencial.
  • Gestionar el manejo de PQRS para asegurar la satisfacción del paciente.
  • Apoyar en procesos de afiliaciones y autorizaciones en el sector salud.
  • Ofrecer acompañamiento empático en situaciones de duelo.
  • Colaborar en el equipo para mejorar continuamente la experiencia del paciente.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en áreas administrativas o de salud.
  • Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.
  • Conocimiento en manejo de PQRS y trámites del sector salud.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de domingo a domingo.
  • Habilidades de empatía y resolución de conflictos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Supervisor de tienda – Cúcuta

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte de la familia, disfrutará de un ambiente laboral acogedor, oportunidades de desarrollo y un papel clave en el logro de las metas comerciales.

Responsabilidades:

  • Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.
  • Garantizar una excelente atención al cliente.
  • Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.
  • Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.
  • Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.

Requerimientos:

  • Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.
  • Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en hard discount.
  • Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.
  • Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo sí hay en Bogotá: más de 128.000 vacantes disponibles esta semana

Supervisor SST – Cartagena

Empresa: PLEXA

Salario: 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de seguridad y salud en el trabajo, será responsable de supervisar y ejecutar actividades orientadas a la seguridad industrial y la gestión ambiental, todo conforme a los requisitos legales y organizacionales.

Responsabilidades:

  • Supervisar y controlar la seguridad en campo.
  • Gestionar incidentes y emergencias de manera eficaz.
  • Asegurar el cumplimiento de políticas y protocolos de seguridad vial.
  • Elaborar y entregar informes de gestión e indicadores.
  • Garantizar el uso adecuado de los elementos de protección personal.

Requerimientos:

  • Título profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniería Industrial o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en supervisión de SST.
  • Conocimiento de normativas legales y organizacionales en SST.
  • Capacidad para gestionar incidentes y elaborar informes.
  • Habilidades de supervisión y liderazgo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor comercial pymes – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición gestionará un presupuesto asignado y trabajará para alcanzar las metas de ventas establecidas, asegurando la satisfacción del cliente y la continua expansión del negocio.

Responsabilidades:

  • Desarrollar estrategias de prospección en frío para captar nuevos clientes.
  • Generar y gestionar citas comerciales con pequeñas y medianas empresas.
  • Realizar el cierre de ventas cumpliendo con los objetivos establecidos.
  • Gestionar el presupuesto asignado para maximizar el retorno de inversión.
  • Mantener y fortalecer relaciones comerciales con clientes existentes.
  • Colaborar con el equipo para desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades del cliente.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada en ventas B2B especialmente con pymes.
  • Habilidad para realizar prospección en frío y generar nuevas oportunidades de negocio.
  • Experiencia en cierre de ventas y manejo de objeciones.
  • Capacidad para gestionar presupuesto y cumplir metas de ventas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Educación a nivel profesional en áreas relacionadas con negocios o comercio.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

