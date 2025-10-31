Cierre la semana con empleo estable: revise las oportunidades disponibles

El mercado laboral colombiano continúa mostrando señales de recuperación, y con ello crece la oferta de empleos que brindan estabilidad y posibilidades de crecimiento profesional. Cada vez más empresas están priorizando la contratación a largo plazo, buscando fortalecer sus equipos con talento comprometido y capacitado para asumir nuevos retos.

Contar con un empleo estable no solo representa seguridad económica, sino también la oportunidad de planear el futuro con confianza, acceder a beneficios laborales y construir una trayectoria profesional sólida. En este contexto, diversas compañías del país abren sus convocatorias para incorporar personal en distintas áreas y niveles de experiencia.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Los interesados pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

Aliado de experiencia – Sector salud – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá D.C.

Salario: 1.000.000 a 2.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene formación técnica o tecnológica en áreas administrativas o de salud, o es auxiliar de enfermería con experiencia en servicio al cliente presencial en el sector salud, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Brindar atención y soporte a pacientes y familias de manera presencial.

Gestionar el manejo de PQRS para asegurar la satisfacción del paciente.

Apoyar en procesos de afiliaciones y autorizaciones en el sector salud.

Ofrecer acompañamiento empático en situaciones de duelo.

Colaborar en el equipo para mejorar continuamente la experiencia del paciente.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas administrativas o de salud.

Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.

Conocimiento en manejo de PQRS y trámites del sector salud.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de domingo a domingo.

Habilidades de empatía y resolución de conflictos.

Supervisor de tienda – Cúcuta

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte de la familia, disfrutará de un ambiente laboral acogedor, oportunidades de desarrollo y un papel clave en el logro de las metas comerciales.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.

Garantizar una excelente atención al cliente.

Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.

Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en hard discount.

Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.

Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.

Supervisor SST – Cartagena

Empresa: PLEXA

Salario: 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de seguridad y salud en el trabajo, será responsable de supervisar y ejecutar actividades orientadas a la seguridad industrial y la gestión ambiental, todo conforme a los requisitos legales y organizacionales.

Responsabilidades:

Supervisar y controlar la seguridad en campo.

Gestionar incidentes y emergencias de manera eficaz.

Asegurar el cumplimiento de políticas y protocolos de seguridad vial.

Elaborar y entregar informes de gestión e indicadores.

Garantizar el uso adecuado de los elementos de protección personal.

Requerimientos:

Título profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia mínima de 3 años en supervisión de SST.

Conocimiento de normativas legales y organizacionales en SST.

Capacidad para gestionar incidentes y elaborar informes.

Habilidades de supervisión y liderazgo.

Asesor comercial pymes – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición gestionará un presupuesto asignado y trabajará para alcanzar las metas de ventas establecidas, asegurando la satisfacción del cliente y la continua expansión del negocio.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de prospección en frío para captar nuevos clientes.

Generar y gestionar citas comerciales con pequeñas y medianas empresas.

Realizar el cierre de ventas cumpliendo con los objetivos establecidos.

Gestionar el presupuesto asignado para maximizar el retorno de inversión.

Mantener y fortalecer relaciones comerciales con clientes existentes.

Colaborar con el equipo para desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades del cliente.

Requerimientos:

Experiencia comprobada en ventas B2B especialmente con pymes.

Habilidad para realizar prospección en frío y generar nuevas oportunidades de negocio.

Experiencia en cierre de ventas y manejo de objeciones.

Capacidad para gestionar presupuesto y cumplir metas de ventas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Educación a nivel profesional en áreas relacionadas con negocios o comercio.