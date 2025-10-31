EMPLEO
Cierre la semana con empleo estable: revise las oportunidades disponibles
¡Gran convocatoria laboral abierta!
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral colombiano continúa mostrando señales de recuperación, y con ello crece la oferta de empleos que brindan estabilidad y posibilidades de crecimiento profesional. Cada vez más empresas están priorizando la contratación a largo plazo, buscando fortalecer sus equipos con talento comprometido y capacitado para asumir nuevos retos.
Contar con un empleo estable no solo representa seguridad económica, sino también la oportunidad de planear el futuro con confianza, acceder a beneficios laborales y construir una trayectoria profesional sólida. En este contexto, diversas compañías del país abren sus convocatorias para incorporar personal en distintas áreas y niveles de experiencia.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Aliado de experiencia – Sector salud – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá D.C.
Salario: 1.000.000 a 2.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene formación técnica o tecnológica en áreas administrativas o de salud, o es auxiliar de enfermería con experiencia en servicio al cliente presencial en el sector salud, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Brindar atención y soporte a pacientes y familias de manera presencial.
- Gestionar el manejo de PQRS para asegurar la satisfacción del paciente.
- Apoyar en procesos de afiliaciones y autorizaciones en el sector salud.
- Ofrecer acompañamiento empático en situaciones de duelo.
- Colaborar en el equipo para mejorar continuamente la experiencia del paciente.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en áreas administrativas o de salud.
- Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.
- Conocimiento en manejo de PQRS y trámites del sector salud.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de domingo a domingo.
- Habilidades de empatía y resolución de conflictos.
Supervisor de tienda – Cúcuta
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como parte de la familia, disfrutará de un ambiente laboral acogedor, oportunidades de desarrollo y un papel clave en el logro de las metas comerciales.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.
- Garantizar una excelente atención al cliente.
- Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.
- Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en hard discount.
- Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.
- Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.
Supervisor SST – Cartagena
Empresa: PLEXA
Salario: 2.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como coordinador de seguridad y salud en el trabajo, será responsable de supervisar y ejecutar actividades orientadas a la seguridad industrial y la gestión ambiental, todo conforme a los requisitos legales y organizacionales.
Responsabilidades:
- Supervisar y controlar la seguridad en campo.
- Gestionar incidentes y emergencias de manera eficaz.
- Asegurar el cumplimiento de políticas y protocolos de seguridad vial.
- Elaborar y entregar informes de gestión e indicadores.
- Garantizar el uso adecuado de los elementos de protección personal.
Requerimientos:
- Título profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en supervisión de SST.
- Conocimiento de normativas legales y organizacionales en SST.
- Capacidad para gestionar incidentes y elaborar informes.
- Habilidades de supervisión y liderazgo.
Asesor comercial pymes – Medellín
Empresa: Magneto Global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En esta posición gestionará un presupuesto asignado y trabajará para alcanzar las metas de ventas establecidas, asegurando la satisfacción del cliente y la continua expansión del negocio.
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias de prospección en frío para captar nuevos clientes.
- Generar y gestionar citas comerciales con pequeñas y medianas empresas.
- Realizar el cierre de ventas cumpliendo con los objetivos establecidos.
- Gestionar el presupuesto asignado para maximizar el retorno de inversión.
- Mantener y fortalecer relaciones comerciales con clientes existentes.
- Colaborar con el equipo para desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades del cliente.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada en ventas B2B especialmente con pymes.
- Habilidad para realizar prospección en frío y generar nuevas oportunidades de negocio.
- Experiencia en cierre de ventas y manejo de objeciones.
- Capacidad para gestionar presupuesto y cumplir metas de ventas.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Educación a nivel profesional en áreas relacionadas con negocios o comercio.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.