Cierre la semana con empleo: revise las vacantes activas

Nada mejor que terminar la semana abriendo la puerta a nuevas oportunidades laborales. Por eso, actualmente en Colombia hay miles de vacantes activas en sectores como tecnología, ventas, salud y servicios, pensadas para perfiles con diferentes niveles de experiencia.

Muchas de estas plazas incluyen beneficios atractivos, modalidades remotas y planes de crecimiento, lo que refleja cómo las compañías buscan atraer talento en un mercado cada vez más competitivo.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más recientes para que dé el siguiente paso en su carrera profesional. Puede conocer más sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.

Terminar la semana con empleo puede generar bienestar psicológico al proporcionar propósito y una rutina estable. | Foto: Getty Images

Analista de nómina – Bogotá D.C.

Empresa: Goyurt

Salario: 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasionan los números, la precisión y los retos? En Goyurt necesitan un analista de nómina que no solo liquide, sino que también disfrute de optimizar procesos y garantizar que todo fluya perfecto.

Responsabilidades:

Procesar nómina de principio a fin.

Manejar contratación e incapacidades.

Asegurar cumplimiento normativo y exactitud en cada detalle.

Requerimientos:

Profesional (o estudiante en últimos semestres) en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o afines.

3 años mínimo de experiencia continua en nómina.

Dominio de Excel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas, etc.).

Claridad total en todo el ciclo de nómina: recepción, procesamiento, liquidación, seguridad social, incapacidades, retención en la fuente (¡si dominas el método 1, es un plus!).

Experiencia en nómina electrónica.

Manejo de ERP o software de nómina.

Haber liquidado nóminas de más de 200 empleados.

Analista de asuntos regulatorios – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 4.697.767

Tipo de contrato: Término fijo

Como analista de asuntos regulatorios, será responsable de obtener y mantener actualizados los permisos de comercialización de productos terminados.

Responsabilidades:

Apoyar en la construcción, mantenimiento y actualización de las matrices regulatorias internacionales.

Preparar expedientes para trámites nuevos, modificaciones, renovaciones, reconocimientos y certificados de no obligatoriedad.

Gestionar la ejecución de trámites solicitados, incluyendo reconocimientos en países de la CAN y registros en terceros países.

Requerimientos:

Título profesional en Química Farmacéutica.

2 años de experiencia en procesos de asuntos regulatorios.

Conocimiento en legislación cosmética y sistemas de gestión de calidad.

Nivel de inglés B2.

Líder comercial – Cali

Empresa: ChevyPlan

Salario: 3.000.000 a 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene pasión por liderar equipos y alcanzar grandes resultados? Esta es su oportunidad para asumir un rol clave como director comercial, donde podrá impulsar el crecimiento y consolidación de equipos de alto desempeño.

Responsabilidades:

Coordinar, planificar y controlar la ejecución de estrategias comerciales.

Acompañar y orientar al equipo en su desarrollo y consolidación.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Requerimientos:

Profesional o tecnólogo en áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos comerciales (vendedores o asesores).

Deseable experiencia externa en sectores como: seguros, productos financieros, EPS, planes exequiales, tecnología, entre otros.

Analista junior de impuestos – Medellín

Empresa: Londoño Gómez

Salario: 2.600.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le interesa unirse a una empresa con una trayectoria sólida en el mercado y tiene habilidades en el análisis y gestión de información de impuestos, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Revisión de la información registrada por los auxiliares.

Mantener actualizada la base de datos de los proveedores a quienes se les solicitará certificados (Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente)

Revisar que los documentos contables tales como: CXP NC estén debidamente soportados y contabilizados y posterior entrega a tesorería

Expedir los certificados (Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente)

Apoyar en la firma de declaraciones de impuestos nacionales y/o municipales.

Verificar los valores facturados por impuesto de industria y comercio vs. lo pagado, entre otras.

Requerimientos:

Ser contador, o estudiante de último semestre de contabilidad

Tener habilidades analíticas y atención al detalle.

Tener conocimientos sólidos en materia de impuestos Nacionales, Departamentales y municipales.

Manejo de herramientas ofimáticas.

Nivel de Excel intermedio

Vivir en el área metropolitana de Medellín.