Cierre la semana con empleo: revise las vacantes activas

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

5 de septiembre de 2025, 3:43 p. m.
Nada mejor que terminar la semana abriendo la puerta a nuevas oportunidades laborales. Por eso, actualmente en Colombia hay miles de vacantes activas en sectores como tecnología, ventas, salud y servicios, pensadas para perfiles con diferentes niveles de experiencia.

Muchas de estas plazas incluyen beneficios atractivos, modalidades remotas y planes de crecimiento, lo que refleja cómo las compañías buscan atraer talento en un mercado cada vez más competitivo.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más recientes para que dé el siguiente paso en su carrera profesional. Puede conocer más sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.

Analista de nómina – Bogotá D.C.

Empresa: Goyurt

Salario: 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasionan los números, la precisión y los retos? En Goyurt necesitan un analista de nómina que no solo liquide, sino que también disfrute de optimizar procesos y garantizar que todo fluya perfecto.

Responsabilidades:

  • Procesar nómina de principio a fin.
  • Manejar contratación e incapacidades.
  • Asegurar cumplimiento normativo y exactitud en cada detalle.

Requerimientos:

  • Profesional (o estudiante en últimos semestres) en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o afines.
  • 3 años mínimo de experiencia continua en nómina.
  • Dominio de Excel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas, etc.).
  • Claridad total en todo el ciclo de nómina: recepción, procesamiento, liquidación, seguridad social, incapacidades, retención en la fuente (¡si dominas el método 1, es un plus!).
  • Experiencia en nómina electrónica.
  • Manejo de ERP o software de nómina.
  • Haber liquidado nóminas de más de 200 empleados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de asuntos regulatorios – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 4.697.767

Tipo de contrato: Término fijo

Como analista de asuntos regulatorios, será responsable de obtener y mantener actualizados los permisos de comercialización de productos terminados.

Responsabilidades:

  • Apoyar en la construcción, mantenimiento y actualización de las matrices regulatorias internacionales.
  • Preparar expedientes para trámites nuevos, modificaciones, renovaciones, reconocimientos y certificados de no obligatoriedad.
  • Gestionar la ejecución de trámites solicitados, incluyendo reconocimientos en países de la CAN y registros en terceros países.

Requerimientos:

  • Título profesional en Química Farmacéutica.
  • 2 años de experiencia en procesos de asuntos regulatorios.
  • Conocimiento en legislación cosmética y sistemas de gestión de calidad.
  • Nivel de inglés B2.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder comercial – Cali

Empresa: ChevyPlan

Salario: 3.000.000 a 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene pasión por liderar equipos y alcanzar grandes resultados? Esta es su oportunidad para asumir un rol clave como director comercial, donde podrá impulsar el crecimiento y consolidación de equipos de alto desempeño.

Responsabilidades:

  • Coordinar, planificar y controlar la ejecución de estrategias comerciales.
  • Acompañar y orientar al equipo en su desarrollo y consolidación.
  • Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Requerimientos:

  • Profesional o tecnólogo en áreas afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos comerciales (vendedores o asesores).
  • Deseable experiencia externa en sectores como: seguros, productos financieros, EPS, planes exequiales, tecnología, entre otros.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista junior de impuestos – Medellín

Empresa: Londoño Gómez

Salario: 2.600.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le interesa unirse a una empresa con una trayectoria sólida en el mercado y tiene habilidades en el análisis y gestión de información de impuestos, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Revisión de la información registrada por los auxiliares.
  • Mantener actualizada la base de datos de los proveedores a quienes se les solicitará certificados (Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente)
  • Revisar que los documentos contables tales como: CXP NC estén debidamente soportados y contabilizados y posterior entrega a tesorería
  • Expedir los certificados (Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente)
  • Apoyar en la firma de declaraciones de impuestos nacionales y/o municipales.
  • Verificar los valores facturados por impuesto de industria y comercio vs. lo pagado, entre otras.

Requerimientos:

  • Ser contador, o estudiante de último semestre de contabilidad
  • Tener habilidades analíticas y atención al detalle.
  • Tener conocimientos sólidos en materia de impuestos Nacionales, Departamentales y municipales.
  • Manejo de herramientas ofimáticas.
  • Nivel de Excel intermedio
  • Vivir en el área metropolitana de Medellín.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

