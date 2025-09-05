EMPLEO
Cierre la semana con empleo: revise las vacantes activas
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Nada mejor que terminar la semana abriendo la puerta a nuevas oportunidades laborales. Por eso, actualmente en Colombia hay miles de vacantes activas en sectores como tecnología, ventas, salud y servicios, pensadas para perfiles con diferentes niveles de experiencia.
Muchas de estas plazas incluyen beneficios atractivos, modalidades remotas y planes de crecimiento, lo que refleja cómo las compañías buscan atraer talento en un mercado cada vez más competitivo.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más recientes para que dé el siguiente paso en su carrera profesional. Puede conocer más sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.
Analista de nómina – Bogotá D.C.
Empresa: Goyurt
Salario: 2.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasionan los números, la precisión y los retos? En Goyurt necesitan un analista de nómina que no solo liquide, sino que también disfrute de optimizar procesos y garantizar que todo fluya perfecto.
Responsabilidades:
- Procesar nómina de principio a fin.
- Manejar contratación e incapacidades.
- Asegurar cumplimiento normativo y exactitud en cada detalle.
Requerimientos:
- Profesional (o estudiante en últimos semestres) en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o afines.
- 3 años mínimo de experiencia continua en nómina.
- Dominio de Excel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas, etc.).
- Claridad total en todo el ciclo de nómina: recepción, procesamiento, liquidación, seguridad social, incapacidades, retención en la fuente (¡si dominas el método 1, es un plus!).
- Experiencia en nómina electrónica.
- Manejo de ERP o software de nómina.
- Haber liquidado nóminas de más de 200 empleados.
Analista de asuntos regulatorios – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 4.697.767
Tipo de contrato: Término fijo
Como analista de asuntos regulatorios, será responsable de obtener y mantener actualizados los permisos de comercialización de productos terminados.
Responsabilidades:
- Apoyar en la construcción, mantenimiento y actualización de las matrices regulatorias internacionales.
- Preparar expedientes para trámites nuevos, modificaciones, renovaciones, reconocimientos y certificados de no obligatoriedad.
- Gestionar la ejecución de trámites solicitados, incluyendo reconocimientos en países de la CAN y registros en terceros países.
Requerimientos:
- Título profesional en Química Farmacéutica.
- 2 años de experiencia en procesos de asuntos regulatorios.
- Conocimiento en legislación cosmética y sistemas de gestión de calidad.
- Nivel de inglés B2.
Líder comercial – Cali
Empresa: ChevyPlan
Salario: 3.000.000 a 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Tiene pasión por liderar equipos y alcanzar grandes resultados? Esta es su oportunidad para asumir un rol clave como director comercial, donde podrá impulsar el crecimiento y consolidación de equipos de alto desempeño.
Responsabilidades:
- Coordinar, planificar y controlar la ejecución de estrategias comerciales.
- Acompañar y orientar al equipo en su desarrollo y consolidación.
- Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.
Requerimientos:
- Profesional o tecnólogo en áreas afines.
- Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos comerciales (vendedores o asesores).
- Deseable experiencia externa en sectores como: seguros, productos financieros, EPS, planes exequiales, tecnología, entre otros.
Analista junior de impuestos – Medellín
Empresa: Londoño Gómez
Salario: 2.600.000 a 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si le interesa unirse a una empresa con una trayectoria sólida en el mercado y tiene habilidades en el análisis y gestión de información de impuestos, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Revisión de la información registrada por los auxiliares.
- Mantener actualizada la base de datos de los proveedores a quienes se les solicitará certificados (Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente)
- Revisar que los documentos contables tales como: CXP NC estén debidamente soportados y contabilizados y posterior entrega a tesorería
- Expedir los certificados (Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente)
- Apoyar en la firma de declaraciones de impuestos nacionales y/o municipales.
- Verificar los valores facturados por impuesto de industria y comercio vs. lo pagado, entre otras.
Requerimientos:
- Ser contador, o estudiante de último semestre de contabilidad
- Tener habilidades analíticas y atención al detalle.
- Tener conocimientos sólidos en materia de impuestos Nacionales, Departamentales y municipales.
- Manejo de herramientas ofimáticas.
- Nivel de Excel intermedio
- Vivir en el área metropolitana de Medellín.
