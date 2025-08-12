Colombia abre más de 98 mil vacantes de empleo: así puede postularse gratis

El mercado laboral colombiano inicia la semana con una amplia oferta de oportunidades para diferentes perfiles y niveles de experiencia. En la sección de Semana Empleos, actualmente hay más de 98 mil vacantes activas en el país, distribuidas en distintas ciudades y sectores.

Estas oportunidades representan una opción para quienes buscan estabilidad laboral, mejores ingresos o un cambio profesional. La convocatoria incluye empleos con contratación inmediata y modalidades que van desde el trabajo presencial hasta el remoto, dependiendo de la empresa y el cargo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Las personas interesadas pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista senior de procesos de nómina y rentas vitalicias – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos S.A

Salario: $ 5.360.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar una experiencia superior para los clientes, alineándose con las políticas y procedimientos corporativos.

Responsabilidades:

Controlar y monitorear la operación y administración de recursos económicos en trámites pensionales.

Definir soluciones tecnológicas a requerimientos regulatorios y funcionales promoviendo la automatización de tareas.

Consolidar y actualizar cambios en procesos para asegurar la correcta documentación y carga en el sistema de gestión de calidad.

Identificar y documentar riesgos operativos para definir acciones preventivas y correctivas.

Evaluar la eficiencia de procesos basándose en análisis de datos y métricas.

Administrar y actualizar tableros de control e información operativa.

Gestionar contratos con proveedores para asegurar cumplimiento contractual.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas, derecho, ingeniería industrial o afines.

Especialización en seguridad social o seguros es deseable.

Experiencia mínima de 3 años en seguridad social, sector financiero o asegurador.

Dominio avanzado de Office y herramientas de programación.

Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

Practicante de ingeniería en automatización y tecnología – Medellín

Empresa: Tigo

Salario: $ 2.000.000

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Aquí, no solo aprenderá sobre el mantenimiento de automatizaciones, sino que también formará parte de proyectos innovadores de inteligencia artificial y modelado de sitios.

Responsabilidades:

Gestionar y mantener automatizaciones.

Realizar seguimiento y control del presupuesto asignado.

Participar en proyectos de innovación mediante inteligencia artificial.

Colaborar en el proceso OPENDCIM.

Apoyar el proceso de modelado de sitios.

Requerimientos:

Estudiante de Ingenierías de Sistemas, Electrónica, Eléctrica o Telecomunicaciones.

Conocimiento en al menos uno de los siguientes lenguajes: Python, Java, JavaScript o SQL.

Comprensión de bases de datos y sistemas de gestión.

Conocimiento básico en inteligencia artificial y machine learning.

Experiencia en scripting y herramientas de automatización.

Ingeniero eléctrico – Bogotá D.C.

Empresa: Somos Internet

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Somos Internet buscan un/a especialista en energía que se encargue de garantizar la alta disponibilidad e integridad de las infraestructuras de red, a través de una visión estratégica, enfoque técnico y capacidad de respuesta ante los desafíos del día a día.

Responsabilidades:

Diseñar sistemas de alimentación eléctrica en AC y DC para centros de datos y sitios de telecomunicaciones.

Supervisar y realizar la instalación de UPS, PDU, rectificadores, bancos de baterías y plantas de respaldo.

Gestionar mantenimientos preventivos y correctivos en sistemas eléctricos.

Verificar que las instalaciones cumplan RETIE, NTC 2050 y normas de continuidad.

Realizar análisis de capacidad eléctrica, balanceo de cargas y eficiencia energética.

Elaborar reportes técnicos y esquemas eléctricos unifilares.

Coordinar inspecciones, pruebas funcionales y puesta en marcha de sistemas energéticos.

Implementar protocolos de seguridad eléctrica para trabajos en tensión y control de riesgos.

Requerimientos:

Formación: Tecnólogo o Ingeniero Electricista.

Certificaciones deseables: RETIE vigente (certificación o curso), Instalaciones eléctricas NTC 2050, Certificación de fabricantes (EATON, APC, Vertiv, Huawei Energy, etc.), Certificación en seguridad eléctrica (trabajos en tensión, riesgo eléctrico)

Analista de abastecimiento - Cali

Empresa: Studio F

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En STF Group S.A., hogar de marcas como ELA, STUDIO F y STUDIO F MAN, buscan un analista de abastecimiento apasionado por la moda y el dinamismo del sector.

Responsabilidades:

Elaborar registros documentales y reportes de progreso relacionados con la gestión en Colecciones.

Monitorear actividades en cada etapa de los procesos evaluados.

Desarrollar y calcular indicadores de procesos para medir efectividad y cumplimiento.

Apoyar la gestión documental del proceso de Colecciones y áreas relacionadas.

Diseñar, implementar y optimizar procesos en el área de colecciones.

Analizar y presentar informes estadísticos sobre tendencias y variaciones.

Construir y gestionar bases de datos para reportes operativos.

Requerimientos:

Formación académica: Profesional en Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia de 1 a 3 años en manufactura retail o textil en áreas como cadena de suministro, abastecimiento, planificación de inventarios o producción.

Conocimientos en ERP, herramientas de análisis de datos, sistemas de seguimiento de inventarios Excel avanzado y gestión de bases de datos.