Colombia abre más de 98 mil vacantes de empleo: así puede postularse gratis
Oportunidades laborales para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral colombiano inicia la semana con una amplia oferta de oportunidades para diferentes perfiles y niveles de experiencia. En la sección de Semana Empleos, actualmente hay más de 98 mil vacantes activas en el país, distribuidas en distintas ciudades y sectores.
Estas oportunidades representan una opción para quienes buscan estabilidad laboral, mejores ingresos o un cambio profesional. La convocatoria incluye empleos con contratación inmediata y modalidades que van desde el trabajo presencial hasta el remoto, dependiendo de la empresa y el cargo.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Analista senior de procesos de nómina y rentas vitalicias – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos S.A
Salario: $ 5.360.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es fundamental para asegurar una experiencia superior para los clientes, alineándose con las políticas y procedimientos corporativos.
Responsabilidades:
- Controlar y monitorear la operación y administración de recursos económicos en trámites pensionales.
- Definir soluciones tecnológicas a requerimientos regulatorios y funcionales promoviendo la automatización de tareas.
- Consolidar y actualizar cambios en procesos para asegurar la correcta documentación y carga en el sistema de gestión de calidad.
- Identificar y documentar riesgos operativos para definir acciones preventivas y correctivas.
- Evaluar la eficiencia de procesos basándose en análisis de datos y métricas.
- Administrar y actualizar tableros de control e información operativa.
- Gestionar contratos con proveedores para asegurar cumplimiento contractual.
Requerimientos:
- Profesional en áreas administrativas, derecho, ingeniería industrial o afines.
- Especialización en seguridad social o seguros es deseable.
- Experiencia mínima de 3 años en seguridad social, sector financiero o asegurador.
- Dominio avanzado de Office y herramientas de programación.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
Practicante de ingeniería en automatización y tecnología – Medellín
Empresa: Tigo
Salario: $ 2.000.000
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
Aquí, no solo aprenderá sobre el mantenimiento de automatizaciones, sino que también formará parte de proyectos innovadores de inteligencia artificial y modelado de sitios.
Responsabilidades:
- Gestionar y mantener automatizaciones.
- Realizar seguimiento y control del presupuesto asignado.
- Participar en proyectos de innovación mediante inteligencia artificial.
- Colaborar en el proceso OPENDCIM.
- Apoyar el proceso de modelado de sitios.
Requerimientos:
- Estudiante de Ingenierías de Sistemas, Electrónica, Eléctrica o Telecomunicaciones.
- Conocimiento en al menos uno de los siguientes lenguajes: Python, Java, JavaScript o SQL.
- Comprensión de bases de datos y sistemas de gestión.
- Conocimiento básico en inteligencia artificial y machine learning.
- Experiencia en scripting y herramientas de automatización.
Ingeniero eléctrico – Bogotá D.C.
Empresa: Somos Internet
Salario: $ 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En Somos Internet buscan un/a especialista en energía que se encargue de garantizar la alta disponibilidad e integridad de las infraestructuras de red, a través de una visión estratégica, enfoque técnico y capacidad de respuesta ante los desafíos del día a día.
Responsabilidades:
- Diseñar sistemas de alimentación eléctrica en AC y DC para centros de datos y sitios de telecomunicaciones.
- Supervisar y realizar la instalación de UPS, PDU, rectificadores, bancos de baterías y plantas de respaldo.
- Gestionar mantenimientos preventivos y correctivos en sistemas eléctricos.
- Verificar que las instalaciones cumplan RETIE, NTC 2050 y normas de continuidad.
- Realizar análisis de capacidad eléctrica, balanceo de cargas y eficiencia energética.
- Elaborar reportes técnicos y esquemas eléctricos unifilares.
- Coordinar inspecciones, pruebas funcionales y puesta en marcha de sistemas energéticos.
- Implementar protocolos de seguridad eléctrica para trabajos en tensión y control de riesgos.
Requerimientos:
- Formación: Tecnólogo o Ingeniero Electricista.
- Certificaciones deseables: RETIE vigente (certificación o curso), Instalaciones eléctricas NTC 2050, Certificación de fabricantes (EATON, APC, Vertiv, Huawei Energy, etc.), Certificación en seguridad eléctrica (trabajos en tensión, riesgo eléctrico)
Analista de abastecimiento - Cali
Empresa: Studio F
Salario: $ 3.000.000 a $ 3.400.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En STF Group S.A., hogar de marcas como ELA, STUDIO F y STUDIO F MAN, buscan un analista de abastecimiento apasionado por la moda y el dinamismo del sector.
Responsabilidades:
- Elaborar registros documentales y reportes de progreso relacionados con la gestión en Colecciones.
- Monitorear actividades en cada etapa de los procesos evaluados.
- Desarrollar y calcular indicadores de procesos para medir efectividad y cumplimiento.
- Apoyar la gestión documental del proceso de Colecciones y áreas relacionadas.
- Diseñar, implementar y optimizar procesos en el área de colecciones.
- Analizar y presentar informes estadísticos sobre tendencias y variaciones.
- Construir y gestionar bases de datos para reportes operativos.
Requerimientos:
- Formación académica: Profesional en Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiencia de 1 a 3 años en manufactura retail o textil en áreas como cadena de suministro, abastecimiento, planificación de inventarios o producción.
- Conocimientos en ERP, herramientas de análisis de datos, sistemas de seguimiento de inventarios Excel avanzado y gestión de bases de datos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.