Colombia abre más de 98 mil vacantes de empleo: así puede postularse gratis

Oportunidades laborales para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

12 de agosto de 2025, 5:27 p. m.
Aliste su hoja de vida: Kalley tiene vacantes disponibles para asesores de venta
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales. | Foto: Getty Images

El mercado laboral colombiano inicia la semana con una amplia oferta de oportunidades para diferentes perfiles y niveles de experiencia. En la sección de Semana Empleos, actualmente hay más de 98 mil vacantes activas en el país, distribuidas en distintas ciudades y sectores.

Estas oportunidades representan una opción para quienes buscan estabilidad laboral, mejores ingresos o un cambio profesional. La convocatoria incluye empleos con contratación inmediata y modalidades que van desde el trabajo presencial hasta el remoto, dependiendo de la empresa y el cargo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

.
Las personas interesadas pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista senior de procesos de nómina y rentas vitalicias – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos S.A

Salario: $ 5.360.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar una experiencia superior para los clientes, alineándose con las políticas y procedimientos corporativos.

Responsabilidades:

  • Controlar y monitorear la operación y administración de recursos económicos en trámites pensionales.
  • Definir soluciones tecnológicas a requerimientos regulatorios y funcionales promoviendo la automatización de tareas.
  • Consolidar y actualizar cambios en procesos para asegurar la correcta documentación y carga en el sistema de gestión de calidad.
  • Identificar y documentar riesgos operativos para definir acciones preventivas y correctivas.
  • Evaluar la eficiencia de procesos basándose en análisis de datos y métricas.
  • Administrar y actualizar tableros de control e información operativa.
  • Gestionar contratos con proveedores para asegurar cumplimiento contractual.

Requerimientos:

  • Profesional en áreas administrativas, derecho, ingeniería industrial o afines.
  • Especialización en seguridad social o seguros es deseable.
  • Experiencia mínima de 3 años en seguridad social, sector financiero o asegurador.
  • Dominio avanzado de Office y herramientas de programación.
  • Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Practicante de ingeniería en automatización y tecnología – Medellín

Empresa: Tigo

Salario: $ 2.000.000

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Aquí, no solo aprenderá sobre el mantenimiento de automatizaciones, sino que también formará parte de proyectos innovadores de inteligencia artificial y modelado de sitios.

Responsabilidades:

  • Gestionar y mantener automatizaciones.
  • Realizar seguimiento y control del presupuesto asignado.
  • Participar en proyectos de innovación mediante inteligencia artificial.
  • Colaborar en el proceso OPENDCIM.
  • Apoyar el proceso de modelado de sitios.

Requerimientos:

  • Estudiante de Ingenierías de Sistemas, Electrónica, Eléctrica o Telecomunicaciones.
  • Conocimiento en al menos uno de los siguientes lenguajes: Python, Java, JavaScript o SQL.
  • Comprensión de bases de datos y sistemas de gestión.
  • Conocimiento básico en inteligencia artificial y machine learning.
  • Experiencia en scripting y herramientas de automatización.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: ¿Busca empleo? Estas son las mejores vacantes disponibles hoy

Ingeniero eléctrico – Bogotá D.C.

Empresa: Somos Internet

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Somos Internet buscan un/a especialista en energía que se encargue de garantizar la alta disponibilidad e integridad de las infraestructuras de red, a través de una visión estratégica, enfoque técnico y capacidad de respuesta ante los desafíos del día a día.

Responsabilidades:

  • Diseñar sistemas de alimentación eléctrica en AC y DC para centros de datos y sitios de telecomunicaciones.
  • Supervisar y realizar la instalación de UPS, PDU, rectificadores, bancos de baterías y plantas de respaldo.
  • Gestionar mantenimientos preventivos y correctivos en sistemas eléctricos.
  • Verificar que las instalaciones cumplan RETIE, NTC 2050 y normas de continuidad.
  • Realizar análisis de capacidad eléctrica, balanceo de cargas y eficiencia energética.
  • Elaborar reportes técnicos y esquemas eléctricos unifilares.
  • Coordinar inspecciones, pruebas funcionales y puesta en marcha de sistemas energéticos.
  • Implementar protocolos de seguridad eléctrica para trabajos en tensión y control de riesgos.

Requerimientos:

  • Formación: Tecnólogo o Ingeniero Electricista.
  • Certificaciones deseables: RETIE vigente (certificación o curso), Instalaciones eléctricas NTC 2050, Certificación de fabricantes (EATON, APC, Vertiv, Huawei Energy, etc.), Certificación en seguridad eléctrica (trabajos en tensión, riesgo eléctrico)

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de abastecimiento - Cali

Empresa: Studio F

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En STF Group S.A., hogar de marcas como ELA, STUDIO F y STUDIO F MAN, buscan un analista de abastecimiento apasionado por la moda y el dinamismo del sector.

Responsabilidades:

  • Elaborar registros documentales y reportes de progreso relacionados con la gestión en Colecciones.
  • Monitorear actividades en cada etapa de los procesos evaluados.
  • Desarrollar y calcular indicadores de procesos para medir efectividad y cumplimiento.
  • Apoyar la gestión documental del proceso de Colecciones y áreas relacionadas.
  • Diseñar, implementar y optimizar procesos en el área de colecciones.
  • Analizar y presentar informes estadísticos sobre tendencias y variaciones.
  • Construir y gestionar bases de datos para reportes operativos.

Requerimientos:

  • Formación académica: Profesional en Ingeniería Industrial o carreras afines.
  • Experiencia de 1 a 3 años en manufactura retail o textil en áreas como cadena de suministro, abastecimiento, planificación de inventarios o producción.
  • Conocimientos en ERP, herramientas de análisis de datos, sistemas de seguimiento de inventarios Excel avanzado y gestión de bases de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralEmpleo en Colombia

