Colombia tiene miles de oportunidades laborales disponibles: conózcalas aquí

El panorama laboral en Colombia sigue siendo positivo, miles de empresas, tanto nacionales como multinacionales, están en búsqueda de nuevo talento para fortalecer sus equipos y continuar impulsando la reactivación económica del país.

Entre los sectores con mayor número de vacantes se destacan ventas, tecnología, salud, atención al cliente, logística, educación y administración. Además, muchas compañías están implementando esquemas de trabajo híbrido o remoto, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan flexibilidad y equilibrio entre vida personal y profesional.

Las oportunidades disponibles abarcan distintos niveles de formación: desde cargos operativos y técnicos, hasta posiciones profesionales y de liderazgo. Esto permite que más personas puedan acceder a opciones laborales ajustadas a su perfil, experiencia y aspiraciones de crecimiento.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas. Recuerde que las postulaciones se realizan de manera virtual y no tienen ningún costo.

Los interesados pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

Director(a) de agentes y agencias – Cartagena

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: $ 4.779.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este líder con visión estratégica y habilidades comerciales excepcionales jugará un rol clave en el desarrollo e implementación de estrategias comerciales efectivas.

Responsabilidades:

Identificar y gestionar oportunidades de negocio para cumplir con las metas comerciales.

Implementar el modelo comercial para optimizar resultados y fortalecer la rentabilidad.

Desarrollar y ejecutar planes de negocio alineados con los objetivos de la compañía.

Asegurar que los intermediarios comprendan y aprovechen la oferta de valor de la compañía.

Atraer y seleccionar nuevos intermediarios comerciales conforme a las políticas corporativas.

Requerimientos:

Antigüedad mínima de 9 meses en la filial del Grupo Bolívar (para funcionarios internos).

Experiencia en roles comerciales con equipo a cargo.

Mínimo de 3 años en roles comerciales, preferiblemente en el sector asegurador o en la gestión de redes de venta.

Conocimiento profundo del funcionamiento del mercado de seguros, sus dinámicas tendencias y regulaciones.

Nutricionista – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 4.471.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional en nutrición en el servicio de somnología, sus habilidades garantizarán una atención de calidad y oportuna a los pacientes.

Responsabilidades:

Educar al paciente en hábitos saludables de alimentación.

Documentar completamente la información de la evolución del paciente en la historia clínica.

Realizar talleres periódicos de aspectos nutricionales y hábitos saludables.

Diligenciar los informes y reportes obligatorios.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia laboral en IPS/EPS.

Título como Profesional en Nutrición.

Experiencia en consulta externa.

Disponibilidad para trabajar en jornada rotativa 6:00 am a 1:00 pm y 1:00 pm a 7:00 pm.

Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.767.788

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.

Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.

Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.

Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.

Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.

2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.

Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.

Director de logística internacional – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Como jefe de logística internacional se enfrentará al reto de liderar operaciones de importación y exportación, negociar con agentes de carga y rediseñar el área para mejorar su eficiencia financiera y operativa.

Responsabilidades:

Liderar operaciones de importación y exportación.

Negociar con aerolíneas y agentes de carga.

Rediseñar procesos para mejorar la eficiencia operativa y financiera.

Supervisar al equipo de logística internacional.

Analizar y optimizar la cadena de suministro global.

Requerimientos:

Profesional en Logística, Comercio Exterior o afines.

Mínimo 3 años de experiencia en exportaciones aéreas.

Experiencia comprobada en negociación con aerolíneas.

Conocimientos avanzados en optimización de procesos globales.

Disponibilidad para cambiar de residencia a Barranquilla.