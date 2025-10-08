EMPLEO
Colombia tiene miles de oportunidades laborales disponibles: conózcalas aquí
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El panorama laboral en Colombia sigue siendo positivo, miles de empresas, tanto nacionales como multinacionales, están en búsqueda de nuevo talento para fortalecer sus equipos y continuar impulsando la reactivación económica del país.
Entre los sectores con mayor número de vacantes se destacan ventas, tecnología, salud, atención al cliente, logística, educación y administración. Además, muchas compañías están implementando esquemas de trabajo híbrido o remoto, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan flexibilidad y equilibrio entre vida personal y profesional.
Las oportunidades disponibles abarcan distintos niveles de formación: desde cargos operativos y técnicos, hasta posiciones profesionales y de liderazgo. Esto permite que más personas puedan acceder a opciones laborales ajustadas a su perfil, experiencia y aspiraciones de crecimiento.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas. Recuerde que las postulaciones se realizan de manera virtual y no tienen ningún costo.
Director(a) de agentes y agencias – Cartagena
Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar
Salario: $ 4.779.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este líder con visión estratégica y habilidades comerciales excepcionales jugará un rol clave en el desarrollo e implementación de estrategias comerciales efectivas.
Responsabilidades:
- Identificar y gestionar oportunidades de negocio para cumplir con las metas comerciales.
- Implementar el modelo comercial para optimizar resultados y fortalecer la rentabilidad.
- Desarrollar y ejecutar planes de negocio alineados con los objetivos de la compañía.
- Asegurar que los intermediarios comprendan y aprovechen la oferta de valor de la compañía.
- Atraer y seleccionar nuevos intermediarios comerciales conforme a las políticas corporativas.
Requerimientos:
- Antigüedad mínima de 9 meses en la filial del Grupo Bolívar (para funcionarios internos).
- Experiencia en roles comerciales con equipo a cargo.
- Mínimo de 3 años en roles comerciales, preferiblemente en el sector asegurador o en la gestión de redes de venta.
- Conocimiento profundo del funcionamiento del mercado de seguros, sus dinámicas tendencias y regulaciones.
Nutricionista – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: $ 4.471.500
Tipo de contrato: Término indefinido
Como profesional en nutrición en el servicio de somnología, sus habilidades garantizarán una atención de calidad y oportuna a los pacientes.
Responsabilidades:
- Educar al paciente en hábitos saludables de alimentación.
- Documentar completamente la información de la evolución del paciente en la historia clínica.
- Realizar talleres periódicos de aspectos nutricionales y hábitos saludables.
- Diligenciar los informes y reportes obligatorios.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia laboral en IPS/EPS.
- Título como Profesional en Nutrición.
- Experiencia en consulta externa.
- Disponibilidad para trabajar en jornada rotativa 6:00 am a 1:00 pm y 1:00 pm a 7:00 pm.
Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 3.767.788
Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.
Responsabilidades:
- Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.
- Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.
- Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.
- Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.
- Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.
Requerimientos:
- Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.
- 2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.
- Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.
Director de logística internacional – Barranquilla
Empresa: Lextalento
Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000
Como jefe de logística internacional se enfrentará al reto de liderar operaciones de importación y exportación, negociar con agentes de carga y rediseñar el área para mejorar su eficiencia financiera y operativa.
Responsabilidades:
- Liderar operaciones de importación y exportación.
- Negociar con aerolíneas y agentes de carga.
- Rediseñar procesos para mejorar la eficiencia operativa y financiera.
- Supervisar al equipo de logística internacional.
- Analizar y optimizar la cadena de suministro global.
Requerimientos:
- Profesional en Logística, Comercio Exterior o afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en exportaciones aéreas.
- Experiencia comprobada en negociación con aerolíneas.
- Conocimientos avanzados en optimización de procesos globales.
- Disponibilidad para cambiar de residencia a Barranquilla.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.