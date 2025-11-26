Comercial Papelera abre vacantes de empleo en Bogotá: postúlese aquí sin costo

Comercial Papelera, compañía con más de 40 años de trayectoria en el sector, anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales para personas con perfiles operativos, de servicio al cliente y soporte técnico básico. La organización, fundada en la capital y reconocida por la comercialización de artículos de papelería, útiles escolares, suministros para oficina, materiales de dibujo y arte, así como servicios de impresión y copiado, continúa fortaleciendo su equipo con la incorporación de talento con formación bachiller o técnica.

Catalina Jula, gerente de Talento Humano, explicó que la compañía requiere talento comprometido y con disposición de aprendizaje. “En Comercial Papelera creemos profundamente en el poder del talento. Para nosotros, cada colaborador es parte fundamental de nuestra evolución, de nuestra cultura y de los logros que alcanzamos como organización. Buscamos personas auténticas, comprometidas y con ganas de aprender, crecer y aportar desde su experiencia y su esencia”, afirma.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. A continuación, le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Operador de medios tecnológicos

Salario: 1.423.500 a 1.600.000

Si le interesa prevenir riesgos y asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Revisar constantemente los monitores de puntos de venta para identificar riesgos de seguridad.

Reportar casos de hurto o sospechas al área Administrativa y autoridades.

Investigar y documentar incidentes de hurto para mejorar la seguridad.

Tomar registros fotográficos de sospechosos y compartir información relevante.

Reportar actos indebidos de empleados para activar medidas disciplinarias.

Mantener comunicación ágil y efectiva con el equipo ante situaciones de riesgo.

Requerimientos:

Bachiller académico finalizado.

Mínimo 6 meses de experiencia en seguridad, monitoreo o medios tecnológicos.

Curso de medios tecnológicos completado.

Conocimiento en técnicas de seguridad.

Asesor integral

Salario: 1.423.500 a 1.600.000

¿Le apasiona el servicio al cliente y quiere crecer en el área comercial? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Brindar atención integral y cálida a los clientes durante su experiencia de compra.

Ejecutar actividades en ventas, caja y parqueadero.

Custodiar y recaudar dinero y otros medios de pago.

Apoyar inventarios, limpieza de góndolas y organización del punto de venta.

Impulsar promociones y garantizar la correcta exhibición de productos.

Orientar a clientes en el uso de parqueadero y zonas de estacionamiento.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas, caja o atención al cliente.

Conocimiento en herramientas ofimáticas y manejo de programas de caja.

Habilidades en servicio al cliente, trabajo en equipo, organización y comunicación asertiva.

Asesor SIC junior

Salario: 1.473.500 a 1.600.000

Como asesor de impresión, será el encargado de brindar asesoría personalizada a los clientes sobre impresión, copiado y edición de documentos.

Responsabilidades:

Brindar asesoría personalizada sobre impresión, copiado y edición de documentos.

Ejecutar trabajos de impresión láser, inkjet, solventes, sublimación, corte, láser, anillado y empastado.

Editar documentos planos, revistas, tarjetas, vallas y otros materiales.

Realizar facturación y cotizaciones.

Apoyar las ventas y el cumplimiento de objetivos en el punto de venta.

Requerimientos:

Bachiller y/o técnico en diseño gráfico o carreras afines.

Experiencia de 6 meses a 1 año en impresión y copiado.

Conocimientos en programas de diseño gráfico y equipos de impresión.

Habilidades en servicio al cliente, organización, proactividad y comunicación asertiva.