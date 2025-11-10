EMPLEO
Comience la semana con empleo: hay más de 190 mil vacantes en todo el país
Oportunidades abiertas para diversos perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral colombiano sigue mostrando señales de dinamismo con más de 190.000 vacantes activas en distintas regiones del país. Estas oportunidades abarcan desde empleos operativos y administrativos hasta cargos profesionales en sectores estratégicos como servicios, tecnología, comercio, salud y educación.
Tanto empresas públicas como privadas están reforzando sus equipos con talento que aporte compromiso, innovación y orientación al logro. Además, cada vez más organizaciones ofrecen modalidades de trabajo híbrido o remoto, una alternativa ideal para quienes buscan flexibilidad sin perder estabilidad laboral.
Esta tendencia refleja el interés de las compañías por atraer perfiles diversos y fomentar la empleabilidad en todas las regiones, impulsando la reactivación económica y la generación de trabajo formal.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Auxiliar de enfermería oncología adulto – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Este técnico en enfermería se encargará de proporcionar atención directa a pacientes en cuidados paliativos, tanto en hospitalización como en servicios ambulatorios de quimioterapia.
Responsabilidades:
- Proveer cuidado directo a pacientes oncológicos en hospitalización y quimioterapia ambulatoria.
- Monitorear y asegurar la comodidad y confort del paciente siguiendo los planes de cuidado.
- Colaborar con el equipo de enfermería para cumplir con los estándares de calidad y seguridad.
- Realizar funciones adicionales requeridas en el cuidado del paciente.
Requerimientos:
- Técnico en Auxiliar de Enfermería.
- Más de dos años de experiencia en atención a pacientes oncológicos.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Habilidades en monitoreo y cuidado paliativo.
Líder de logística – Medellín
Empresa: Pisende
Salario: 4.870.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como líder de logística, asegurará la correcta recepción, almacenamiento, distribución y transporte de mercancías.
Responsabilidades:
- Planear y supervisar las operaciones logísticas diarias.
- Coordinar la recepción, almacenamiento y distribución de mercancías.
- Asegurar el cumplimiento de los tiempos de entrega y calidad del servicio.
- Controlar los niveles de inventario y garantizar la disponibilidad de productos.
- Implementar y optimizar el sistema de slotting para almacenamiento eficiente.
- Analizar los KPI logísticos y proponer mejoras continuas.
- Liderar y gestionar el equipo logístico promoviendo un ambiente colaborativo.
- Garantizar el cumplimiento de normas de seguridad y prácticas logísticas.
Requerimientos:
- Profesional en Logística, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.
- Formación complementaria en Gestión de Inventarios, Distribución o Supply Chain.
- Manejo de herramientas logísticas y sistemas ERP/WMS.
- Conocimientos sólidos en slotting y control de inventarios.
- Mínimo 3 años de experiencia liderando áreas logísticas.
Administrador punto de venta – Barrancabermeja
Empresa: Haceb
Salario: 2.022.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como supervisor de tienda, coordinará y controlará las actividades del personal a cargo, analizando diariamente los reportes de ventas y proporcionando retroalimentación a la fuerza de ventas.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes y procesos de venta.
- Coordinar y controlar actividades del personal.
- Analizar diariamente reportes de ventas.
- Retroalimentar a la fuerza de ventas.
- Analizar rotación de inventario.
- Implementar estrategias de ventas.
- Elaborar informes de gestión.
- Custodiar inventarios y recursos.
- Motivar al personal a cargo.
Requerimientos:
- Formación en Administración de Empresas, Mercadeo o afines.
- Experiencia en ventas al por menor.
- Habilidades de liderazgo.
- Capacidad de análisis de reportes.
- Excelentes habilidades comunicativas.
- Orientación al cliente.
- Conocimiento en gestión de inventarios.
Analista de formación comercial – Cali
Empresa: Medipiel
Salario: 2.400.000 a 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, será responsable de fortalecer los conocimientos del personal a través de capacitaciones presenciales y acompañamiento en las tiendas.
Responsabilidades:
- Capacitar los equipos comerciales en marcas y productos.
- Generar y seguir planes de acción para tiendas y personal.
- Asegurar la implementación de protocolos de servicio y campañas.
- Revisar la presentación personal de acuerdo al manual de imagen.
- Reportar ejecuciones diarias en intelapp.
- Implementar estrategias para incrementar ventas.
- Realizar informes mensuales de actividades.
Requerimientos:
- Tecnólogo en áreas comerciales, administrativas, de mercadeo, diseño o comunicación.
- 3 años de experiencia en la industria dermocosmética o capilar, conocimiento de marca exclusivas de belleza
- Experiencia previa como formador.
- Habilidades en comunicación asertiva y liderazgo.
- Dominio de Word, Excel y plataformas educativas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.