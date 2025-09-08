Comience la semana con empleo: vacantes abiertas en todo el país

El mercado laboral en Colombia arranca con fuerza y diferentes compañías están sumando personal en áreas clave. Hay plazas disponibles para perfiles comerciales, administrativos y especializados, lo que representa una oportunidad para quienes buscan avanzar en su carrera y dar un nuevo impulso a su vida profesional.

Administradora comercial – Cali

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Como jefe de tienda, será responsable de implementar estrategias comerciales efectivas y coordinar la operación diaria del punto de venta.

Responsabilidades:

Ejecutar la estrategia comercial para los PDV o Tiendas Propias.

Planificar e implementar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.

Cumplimiento del presupuesto de ventas de la tienda.

Mantener afinadas las acciones comerciales en tiendas con las actividades de operaciones.

Realizar la apertura y cierre de la Caja diariamente.

Manejo de la caja, efectivo, soportes de transacciones, entre otros.

Realizar las consignaciones diarias del efectivo generado en el proceso de ventas de la tienda.

Realización de la factura de venta digital y manual.

Realizar el seguimiento y control de stock o inventario de la tienda y recepción de producto.

Manejo de personal y equipo de trabajo en función de la definición de metas, mallas horarias, permisos, entre otros.

Coordinar y supervisar la labor de las personas a su cargo con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y la calidad en el servicio a los clientes.

Manejo de KPIS de la tienda y proposición de acciones correctivas preventivas y de mejora.

Supervisar el plan de mantenimiento de la tienda que gestiona el área administrativa.

Realizar los pedidos de insumos para la tienda mes a mes.

Garantizar las perfectas condiciones de la tienda a su cargo en cuanto al visual surtido de producto, condiciones locativas, entre otros.

Apoyar las nuevas aperturas de tiendas propias a nivel nacional e internacional y la negociación de locales comerciales.

Mantener la relación con los centros comerciales o aliados comerciales.

Presentación de Informes.

Atender Casos de Reclamaciones de Calidad, Quejas o Situaciones difíciles.

Apoya la implementación y correcto funcionamiento del Modelo POS y ERP para tiendas propias.

Requerimientos:

Bachillerato completo Técnico, Tecnólogo o Profesional en Administración de Empresas, Administración Comercial, Mercadotecnia o afines.

Experiencia de 1 a 3 años en roles similares como administradora tienda, gerente de tienda, jefe de tienda o encargada de tienda.

Capacidad comercial y orientación al detalle.

Excelentes habilidades de liderazgo y comunicación.

Manejo de objeciones del cliente interno y externo.

Competencia en Microsoft Excel, Word y PowerPoint.

Conocimiento de Sistemas POS.

Experiencia en el manejo de KPIS de retail, presupuestos e inventarios.

Customer success – Medellín

Empresa: Magneto global

Salario: A convenir

Su misión será liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPIs de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Líder técnico agrónomo zona llanos – Villavicencio

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para el desarrollo de la estrategia técnico-comercial de la Unidad de Negocio de Insumos Agrícolas.

Responsabilidades:

Desarrollar la estrategia técnico-comercial de la Unidad de Negocio de Insumos Agrícolas.

Asegurar la implementación de la estrategia de ventas de valor agregado.

Brindar acompañamiento técnico a clientes externos e internos.

Garantizar la satisfacción de las necesidades de los clientes bajo las políticas de C.I. Acepalma S.A.

Requerimientos:

Título en Ingeniería Agronómica.

Mínimo 5 años de experiencia en cargos técnicos de acompañamiento.

Conocimiento profundo en fertilizantes.

Habilidad para desarrollar estrategias técnico-comerciales.

Capacidad de liderazgo y gestión de proyectos.

Disponibilidad para trabajar en la zona llanos.

Tesorero/a – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

¿Es una persona organizada, proactiva y apasionada por la gestión financiera? Si además tiene experiencia en el sector salud, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Garantizar la disponibilidad de los recursos financieros para el funcionamiento eficiente de la operación.

Administrar los flujos de caja.

Coordinar y ejecutar los pagos a proveedores, empleados y obligaciones financieras.

Realizar conciliaciones bancarias, control de cuentas y seguimiento de indicadores clave del área.

Liderar la relación con bancos y entidades financieras, asegurando las mejores condiciones para la organización.

Aportar a la construcción de estrategias financieras que potencien el crecimiento del hospital.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría, Administración Financiera, Economía o carreras afines, con especialización.

Mínimo 6 a 8 años de experiencia en tesorería, preferiblemente en el sector salud (IPS, aseguradoras, laboratorios, etc.).

Conocimiento sólido en herramientas ofimáticas, ERP financieros y plataformas bancarias.

Capacidad de análisis, planeación financiera y resolución ágil de problemas.

Y lo más importante: que sea alguien confiable, ético/a, con atención al detalle y mucha pasión por lo que hace.