EMPLEO
Comience la semana con empleo: vacantes activas en Colombia
Postulaciones abiertas para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Iniciar la semana con oportunidades laborales siempre es una ventaja, especialmente cuando se trata de empleos competitivos. Hoy, hay empresas que están reforzando sus equipos y buscan talento para áreas clave, ofreciendo beneficios como estabilidad, oportunidades de crecimiento y proyección profesional.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Analista de cotizaciones de productos nuevos – Envigado
Empresa: Extrusiones
Salario: $ 2.600.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista en evaluación de costos de productos, tendrá la oportunidad de trabajar en el diseño y evaluación de nuevos productos industriales.
Responsabilidades:
- Realizar el levantamiento de modelos de productos en el software de diseño.
- Analizar y definir cotizaciones para nuevos productos.
- Asegurar una óptima relación de costo y tiempo en los proyectos.
- Colaborar con el equipo de diseño para mejorar la eficiencia de costos.
- Elaborar reportes de análisis y evaluación de costos.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en diseño de producto.
- Experiencia mínima de un año en diseño de productos industriales.
- Conocimientos básicos en costos.
- Habilidad para utilizar software de diseño.
- Capacidad para trabajar en equipo.
Coordinador comercial – Villavicencio
Empresa: Avista Colombia
Salario: $ 2.563.199
Tipo de contrato: Término fijo
En Avista están en búsqueda de un coordinador comercial con habilidades estratégicas y experiencia en la gestión y conformación de equipos freelance, orientado al cumplimiento de metas y a la formación de equipos comerciales exitosos.
Responsabilidades:
- Conformar, liderar, acompañar y motivar al equipo de asesores freelance para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas.
- Realizar seguimiento a indicadores comerciales y generar planes de acción.
- Capacitar y desarrollar al equipo en técnicas de venta, producto y servicio.
- Gestionar la vinculación, organización y permanencia del equipo freelance.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos comerciales.
Requerimientos:
- Formación, tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.
- Experiencia mínima de dos años liderando equipos comerciales (preferiblemente freelance o externos).
- Manejo de indicadores de gestión y estrategias comerciales.
- Habilidad para trabajar por resultados y en campo (si aplica).
- Excelente comunicación, liderazgo y capacidad para resolver conflictos.
Analista de contratación temporada – Cali
Empresa: Studio F
Salario: $ 2.668.000
Tipo de contrato: Temporal
Su misión será ejecutar el proceso de contratación de empleados y aprendices, garantizando la validez de datos y el cumplimiento de políticas internas. Forme parte de un entorno dinámico, donde la atención al detalle y la mejora continua son clave.
Responsabilidades:
- Recibir y procesar paquetes de contratación.
- Ingresar datos de colaboradores y aprendices en la plataforma Kactus.
- Gestionar afiliaciones y cambios en seguridad social.
- Custodiar y archivar hojas de vida y documentos soporte.
- Generar carnés y gestionar cuentas de nómina.
- Atender solicitudes internas relacionadas con préstamos de mercancía y novedades de personal.
- Elaborar informes de contratación, novedades, cambios de etapa y reportes a contabilidad.
- Mantener comunicación activa con generalistas y áreas relacionadas para seguimiento de procesos.
Requerimientos:
- Profesional en áreas afines a Gestión Humana o Administración.
- Experiencia comprobada en procesos de contratación y gestión documental.
- Manejo de sistemas de gestión de personal (Kactus u otros).
- Conocimientos avanzados en paquete Office, especialmente Excel.
- Experiencia en procesos de afiliación a seguridad social.
- Habilidades en manejo de bases de datos.
Regente de farmacia – Bogotá
Empresa: Farmatodo
Salario: $ 2.700.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, se encargará de garantizar la calidad del servicio al cliente, supervisará el mantenimiento de las instalaciones y dirigirá la gestión administrativa del establecimiento.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar al personal: inducción, entrenamiento, planificación y asignación de horarios y tareas.
Requerimientos:
- Tecnólogo en regencia de farmacia.
- Profesional en carreras administrativas o salud.
- Mínimo tres años de experiencia liderando una tienda retail.
Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.