Comience la semana con empleo: vacantes activas en Colombia

Iniciar la semana con oportunidades laborales siempre es una ventaja, especialmente cuando se trata de empleos competitivos. Hoy, hay empresas que están reforzando sus equipos y buscan talento para áreas clave, ofreciendo beneficios como estabilidad, oportunidades de crecimiento y proyección profesional.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Analista de cotizaciones de productos nuevos – Envigado

Empresa: Extrusiones

Salario: $ 2.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en evaluación de costos de productos, tendrá la oportunidad de trabajar en el diseño y evaluación de nuevos productos industriales.

Responsabilidades:

Realizar el levantamiento de modelos de productos en el software de diseño.

de diseño. Analizar y definir cotizaciones para nuevos productos.

Asegurar una óptima relación de costo y tiempo en los proyectos.

Colaborar con el equipo de diseño para mejorar la eficiencia de costos.

Elaborar reportes de análisis y evaluación de costos.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en diseño de producto.

Experiencia mínima de un año en diseño de productos industriales.

Conocimientos básicos en costos.

Habilidad para utilizar software de diseño.

de diseño. Capacidad para trabajar en equipo.

Coordinador comercial – Villavicencio

Empresa: Avista Colombia

Salario: $ 2.563.199

Tipo de contrato: Término fijo

En Avista están en búsqueda de un coordinador comercial con habilidades estratégicas y experiencia en la gestión y conformación de equipos freelance, orientado al cumplimiento de metas y a la formación de equipos comerciales exitosos.

Responsabilidades:

Conformar, liderar, acompañar y motivar al equipo de asesores freelance para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas.

para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas. Realizar seguimiento a indicadores comerciales y generar planes de acción.

Capacitar y desarrollar al equipo en técnicas de venta, producto y servicio.

Gestionar la vinculación, organización y permanencia del equipo freelance .

. Identificar oportunidades de mejora en los procesos comerciales.

Requerimientos:

Formación, tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.

Experiencia mínima de dos años liderando equipos comerciales (preferiblemente freelance o externos).

o externos). Manejo de indicadores de gestión y estrategias comerciales.

Habilidad para trabajar por resultados y en campo (si aplica).

Excelente comunicación, liderazgo y capacidad para resolver conflictos.

Analista de contratación temporada – Cali

Empresa: Studio F

Salario: $ 2.668.000

Tipo de contrato: Temporal

Su misión será ejecutar el proceso de contratación de empleados y aprendices, garantizando la validez de datos y el cumplimiento de políticas internas. Forme parte de un entorno dinámico, donde la atención al detalle y la mejora continua son clave.

Responsabilidades:

Recibir y procesar paquetes de contratación.

Ingresar datos de colaboradores y aprendices en la plataforma Kactus.

Gestionar afiliaciones y cambios en seguridad social.

Custodiar y archivar hojas de vida y documentos soporte.

Generar carnés y gestionar cuentas de nómina.

Atender solicitudes internas relacionadas con préstamos de mercancía y novedades de personal.

Elaborar informes de contratación, novedades, cambios de etapa y reportes a contabilidad.

Mantener comunicación activa con generalistas y áreas relacionadas para seguimiento de procesos.

Requerimientos:

Profesional en áreas afines a Gestión Humana o Administración.

Experiencia comprobada en procesos de contratación y gestión documental.

Manejo de sistemas de gestión de personal (Kactus u otros).

Conocimientos avanzados en paquete Office, especialmente Excel.

Experiencia en procesos de afiliación a seguridad social.

Habilidades en manejo de bases de datos.

Regente de farmacia – Bogotá

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 2.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, se encargará de garantizar la calidad del servicio al cliente, supervisará el mantenimiento de las instalaciones y dirigirá la gestión administrativa del establecimiento.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar al personal: inducción, entrenamiento, planificación y asignación de horarios y tareas.

Requerimientos:

Tecnólogo en regencia de farmacia.

Profesional en carreras administrativas o salud.

Mínimo tres años de experiencia liderando una tienda retail.