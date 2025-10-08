EMPLEO
Comunicadores: trabajo sí hay, postúlese aquí
Gran convocatoria laboral abierta.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El campo de la comunicación sigue siendo clave para las organizaciones que buscan fortalecer su presencia, conectar con sus públicos y gestionar la información de manera estratégica. Por eso, empresas de distintos sectores están en la búsqueda de comunicadores sociales que aporten su creatividad y capacidad analítica.
Las vacantes disponibles abarcan cargos en áreas como comunicación corporativa, relaciones públicas, manejo de redes sociales, redacción de contenidos, marketing digital y gestión de medios. Además, hay oportunidades tanto para perfiles junior como para profesionales con trayectoria en el sector.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Si desea conocer todas las ofertas activas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese sin costo al cargo que mejor se ajuste a sus intereses.
Community manager – Bucaramanga
Empresa: Baguer
Salario: $ 2.600.000
Tipo de contrato: Término fijo
¿Es un amante de la moda con pasión por el contenido digital y las redes sociales? Únase al nuestro equipo como community manager con conocimientos en diseño e implementación de estrategias de social media.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar estrategias de social media.
- Generar contenido atractivo y relevante.
- Gestionar herramientas de redes sociales.
- Monitorizar y analizar métricas de engagement.
- Interactuar con la comunidad de manera efectiva.
Requerimientos:
- Afinidad con el sector de la moda.
- Experiencia en gestión de redes sociales.
- Conocimientos básicos de marketing digital.
- Capacidad creativa y analítica.
- Excelente comunicación escrita y oral.
Analista de comunicaciones internas – Bogotá D.C.
Empresa: Tostao
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si le apasiona el café y el pan, y disfruta de motivar mediante la cultura y la comunicación, esta posición le permitirá ser un líder inspirador.
Responsabilidades:
- Gestionar las comunicaciones internas de la empresa.
- Diseñar e implementar el plan anual de comunicaciones internas.
- Definir y administrar la agenda de comunicaciones para las diferentes áreas de la compañía.
- Gestionar y mantener actualizados los canales internos como la intranet y boletines digitales.
- Coordinar y ejecutar el programa de reconocimiento de colaboradores junto a Talento Humano.
- Diseñar campañas que refuercen la cultura de reconocimiento y celebración de logros.
- Hacer seguimiento al impacto de las iniciativas en el clima y compromiso laboral.
- Atender las necesidades de comunicación interna de las diferentes áreas.
- Asesorar a líderes en la correcta difusión de información.
- Alinear la comunicación interna con la estrategia corporativa y de cultura organizacional.
- Crear y difundir piezas comunicacionales internas como noticias y videos.
- Asegurar el tono, lenguaje e identidad visual según los lineamientos de marca.
- Administrar proveedores externos de comunicación y material gráfico.
- Medir el impacto de los planes y campañas de comunicación.
- Presentar informes periódicos sobre el estado de la comunicación interna.
- Garantizar la retroalimentación entre colaboradores y la Gerencia de Gestión Humana.
Requerimientos:
- Profesional en Comunicación Social, Periodismo o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en comunicación interna o roles similares.
- Habilidades excepcionales de comunicación verbal y escrita.
- Conocimiento en gestión de proyectos de comunicación.
- Capacidad para trabajar en equipo y liderar iniciativas.
- Orientación a resultados y atención al detalle.
Especialista en comunicaciones externas – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista de comunicaciones externas, usted será responsable de optimizar las relaciones públicas, asegurando que la presencia en medios y redes sociales sea estratégica y efectiva.
Responsabilidades:
- Ejecutar y optimizar estrategias de comunicación externa.
- Fortalecer la reputación de la empresa mediante comunicación clara.
- Realizar seguimiento a medios y redes sociales.
- Identificar menciones y tendencias en foros y plataformas digitales.
- Coordinar la publicación de notas de prensa y entrevistas.
Requerimientos:
- Especialización o maestría en comunicaciones y/o marketing.
- Bilingüe en inglés y español.
- Mínimo 3 años de experiencia en comunicaciones y marketing.
- Experiencia en gestión de contenido externo.
Coordinador/a de comunicaciones – Medellín
Empresa: Pactia
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En Pactia Fondo Inmobiliario buscan un/a coordinador/a de comunicaciones que lidere la estrategia de comunicación interna y externa, asegurando que cada mensaje refleje la esencia de la marca.
Responsabilidades:
- Diseñar y ejecutar el plan de comunicaciones integrando medios digitales, tradicionales y propios.
- Coordinar campañas en medios masivos (radio, prensa, TV) y digitales (redes sociales, email marketing, pauta digital).
- Supervisar la producción de contenidos (textos, piezas gráficas, vídeos) junto a agencias aliadas.
- Gestionar relaciones con medios: boletines, notas de prensa, entrevistas.
- Monitorear la reputación de marca en medios y redes sociales.
- Coordinar proveedores externos (agencias, medios) y asegurar entregas alineadas con los objetivos.
Requerimientos:
- Profesional en Comunicación Social, Relaciones Públicas, Publicidad, Mercadeo o afines.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.