Suscribirse

EMPLEO

Comunicadores: trabajo sí hay, postúlese aquí

Gran convocatoria laboral abierta.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

8 de octubre de 2025, 7:22 p. m.
Aunque los datos no muestran disparidades significativas de género en los salarios de los comunicadores sociales, la equidad salarial sigue siendo un área de enfoque en el contexto laboral actual.
A pesar de los desafíos del mercado, las perspectivas para los comunicadores sociales en Colombia son alentadoras, con un panorama que favorece la innovación y la creatividad en la comunicación estratégica. | Foto: Getty Images

El campo de la comunicación sigue siendo clave para las organizaciones que buscan fortalecer su presencia, conectar con sus públicos y gestionar la información de manera estratégica. Por eso, empresas de distintos sectores están en la búsqueda de comunicadores sociales que aporten su creatividad y capacidad analítica.

Las vacantes disponibles abarcan cargos en áreas como comunicación corporativa, relaciones públicas, manejo de redes sociales, redacción de contenidos, marketing digital y gestión de medios. Además, hay oportunidades tanto para perfiles junior como para profesionales con trayectoria en el sector.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Si desea conocer todas las ofertas activas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese sin costo al cargo que mejor se ajuste a sus intereses.

Ciudades principales como Bogotá y Medellín ofrecen salarios más competitivos en comparación con áreas rurales, debido al costo de vida y la concentración de oportunidades laborales en comunicación.
Con la digitalización creciente, los comunicadores sociales con habilidades en comunicación digital y gestión de redes sociales pueden negociar salarios más altos debido a la alta demanda y la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías. | Foto: Getty Images

Community manager – Bucaramanga

Empresa: Baguer

Salario: $ 2.600.000

Tipo de contrato: Término fijo

¿Es un amante de la moda con pasión por el contenido digital y las redes sociales? Únase al nuestro equipo como community manager con conocimientos en diseño e implementación de estrategias de social media.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar estrategias de social media.
  • Generar contenido atractivo y relevante.
  • Gestionar herramientas de redes sociales.
  • Monitorizar y analizar métricas de engagement.
  • Interactuar con la comunidad de manera efectiva.

Requerimientos:

  • Afinidad con el sector de la moda.
  • Experiencia en gestión de redes sociales.
  • Conocimientos básicos de marketing digital.
  • Capacidad creativa y analítica.
  • Excelente comunicación escrita y oral.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de comunicaciones internas – Bogotá D.C.

Empresa: Tostao

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el café y el pan, y disfruta de motivar mediante la cultura y la comunicación, esta posición le permitirá ser un líder inspirador.

Responsabilidades:

  • Gestionar las comunicaciones internas de la empresa.
  • Diseñar e implementar el plan anual de comunicaciones internas.
  • Definir y administrar la agenda de comunicaciones para las diferentes áreas de la compañía.
  • Gestionar y mantener actualizados los canales internos como la intranet y boletines digitales.
  • Coordinar y ejecutar el programa de reconocimiento de colaboradores junto a Talento Humano.
  • Diseñar campañas que refuercen la cultura de reconocimiento y celebración de logros.
  • Hacer seguimiento al impacto de las iniciativas en el clima y compromiso laboral.
  • Atender las necesidades de comunicación interna de las diferentes áreas.
  • Asesorar a líderes en la correcta difusión de información.
  • Alinear la comunicación interna con la estrategia corporativa y de cultura organizacional.
  • Crear y difundir piezas comunicacionales internas como noticias y videos.
  • Asegurar el tono, lenguaje e identidad visual según los lineamientos de marca.
  • Administrar proveedores externos de comunicación y material gráfico.
  • Medir el impacto de los planes y campañas de comunicación.
  • Presentar informes periódicos sobre el estado de la comunicación interna.
  • Garantizar la retroalimentación entre colaboradores y la Gerencia de Gestión Humana.

Requerimientos:

  • Profesional en Comunicación Social, Periodismo o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en comunicación interna o roles similares.
  • Habilidades excepcionales de comunicación verbal y escrita.
  • Conocimiento en gestión de proyectos de comunicación.
  • Capacidad para trabajar en equipo y liderar iniciativas.
  • Orientación a resultados y atención al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Empleo formal en Colombia: más de 145 mil vacantes abiertas

Especialista en comunicaciones externas – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista de comunicaciones externas, usted será responsable de optimizar las relaciones públicas, asegurando que la presencia en medios y redes sociales sea estratégica y efectiva.

Responsabilidades:

  • Ejecutar y optimizar estrategias de comunicación externa.
  • Fortalecer la reputación de la empresa mediante comunicación clara.
  • Realizar seguimiento a medios y redes sociales.
  • Identificar menciones y tendencias en foros y plataformas digitales.
  • Coordinar la publicación de notas de prensa y entrevistas.

Requerimientos:

  • Especialización o maestría en comunicaciones y/o marketing.
  • Bilingüe en inglés y español.
  • Mínimo 3 años de experiencia en comunicaciones y marketing.
  • Experiencia en gestión de contenido externo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador/a de comunicaciones – Medellín

Empresa: Pactia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Pactia Fondo Inmobiliario buscan un/a coordinador/a de comunicaciones que lidere la estrategia de comunicación interna y externa, asegurando que cada mensaje refleje la esencia de la marca.

Responsabilidades:

  • Diseñar y ejecutar el plan de comunicaciones integrando medios digitales, tradicionales y propios.
  • Coordinar campañas en medios masivos (radio, prensa, TV) y digitales (redes sociales, email marketing, pauta digital).
  • Supervisar la producción de contenidos (textos, piezas gráficas, vídeos) junto a agencias aliadas.
  • Gestionar relaciones con medios: boletines, notas de prensa, entrevistas.
  • Monitorear la reputación de marca en medios y redes sociales.
  • Coordinar proveedores externos (agencias, medios) y asegurar entregas alineadas con los objetivos.

Requerimientos:

  • Profesional en Comunicación Social, Relaciones Públicas, Publicidad, Mercadeo o afines.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Miami-Dade lanza Metro Express: el nuevo sistema eléctrico que promete revolucionar el transporte en el sur del condado

2. Diosdado Cabello, vestido de soldado, reta a Estados Unidos e inicia militarización en Venezuela

3. Karol G será la artista principal de la pasarela de Victoria’s Secret: cuándo y dónde ver el show

4. “Habrá más capturas”, el director de la Policía advirtió que avanzan en la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

5. ¿Por qué el presidente Petro será investigado por gastos en su campaña a la consulta del Pacto Histórico?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

comunicadoresTrabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.