Comunicadores: trabajo sí hay, postúlese aquí

El campo de la comunicación sigue siendo clave para las organizaciones que buscan fortalecer su presencia, conectar con sus públicos y gestionar la información de manera estratégica. Por eso, empresas de distintos sectores están en la búsqueda de comunicadores sociales que aporten su creatividad y capacidad analítica.

Las vacantes disponibles abarcan cargos en áreas como comunicación corporativa, relaciones públicas, manejo de redes sociales, redacción de contenidos, marketing digital y gestión de medios. Además, hay oportunidades tanto para perfiles junior como para profesionales con trayectoria en el sector.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Si desea conocer todas las ofertas activas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese sin costo al cargo que mejor se ajuste a sus intereses.

Con la digitalización creciente, los comunicadores sociales con habilidades en comunicación digital y gestión de redes sociales pueden negociar salarios más altos debido a la alta demanda y la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías. | Foto: Getty Images

Community manager – Bucaramanga

Empresa: Baguer

Salario: $ 2.600.000

Tipo de contrato: Término fijo

¿Es un amante de la moda con pasión por el contenido digital y las redes sociales? Únase al nuestro equipo como community manager con conocimientos en diseño e implementación de estrategias de social media.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar estrategias de social media.

Generar contenido atractivo y relevante.

Gestionar herramientas de redes sociales.

Monitorizar y analizar métricas de engagement.

Interactuar con la comunidad de manera efectiva.

Requerimientos:

Afinidad con el sector de la moda.

Experiencia en gestión de redes sociales.

Conocimientos básicos de marketing digital.

Capacidad creativa y analítica.

Excelente comunicación escrita y oral.

Analista de comunicaciones internas – Bogotá D.C.

Empresa: Tostao

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el café y el pan, y disfruta de motivar mediante la cultura y la comunicación, esta posición le permitirá ser un líder inspirador.

Responsabilidades:

Gestionar las comunicaciones internas de la empresa.

Diseñar e implementar el plan anual de comunicaciones internas.

Definir y administrar la agenda de comunicaciones para las diferentes áreas de la compañía.

Gestionar y mantener actualizados los canales internos como la intranet y boletines digitales.

Coordinar y ejecutar el programa de reconocimiento de colaboradores junto a Talento Humano.

Diseñar campañas que refuercen la cultura de reconocimiento y celebración de logros.

Hacer seguimiento al impacto de las iniciativas en el clima y compromiso laboral.

Atender las necesidades de comunicación interna de las diferentes áreas.

Asesorar a líderes en la correcta difusión de información.

Alinear la comunicación interna con la estrategia corporativa y de cultura organizacional.

Crear y difundir piezas comunicacionales internas como noticias y videos.

Asegurar el tono, lenguaje e identidad visual según los lineamientos de marca.

Administrar proveedores externos de comunicación y material gráfico.

Medir el impacto de los planes y campañas de comunicación.

Presentar informes periódicos sobre el estado de la comunicación interna.

Garantizar la retroalimentación entre colaboradores y la Gerencia de Gestión Humana.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social, Periodismo o afines.

Experiencia mínima de 3 años en comunicación interna o roles similares.

Habilidades excepcionales de comunicación verbal y escrita.

Conocimiento en gestión de proyectos de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar iniciativas.

Orientación a resultados y atención al detalle.

Especialista en comunicaciones externas – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista de comunicaciones externas, usted será responsable de optimizar las relaciones públicas, asegurando que la presencia en medios y redes sociales sea estratégica y efectiva.

Responsabilidades:

Ejecutar y optimizar estrategias de comunicación externa.

Fortalecer la reputación de la empresa mediante comunicación clara.

Realizar seguimiento a medios y redes sociales.

Identificar menciones y tendencias en foros y plataformas digitales.

Coordinar la publicación de notas de prensa y entrevistas.

Requerimientos:

Especialización o maestría en comunicaciones y/o marketing.

Bilingüe en inglés y español.

Mínimo 3 años de experiencia en comunicaciones y marketing.

Experiencia en gestión de contenido externo.

Coordinador/a de comunicaciones – Medellín

Empresa: Pactia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Pactia Fondo Inmobiliario buscan un/a coordinador/a de comunicaciones que lidere la estrategia de comunicación interna y externa, asegurando que cada mensaje refleje la esencia de la marca.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar el plan de comunicaciones integrando medios digitales, tradicionales y propios.

Coordinar campañas en medios masivos (radio, prensa, TV) y digitales (redes sociales, email marketing, pauta digital).

Supervisar la producción de contenidos (textos, piezas gráficas, vídeos) junto a agencias aliadas.

Gestionar relaciones con medios: boletines, notas de prensa, entrevistas.

Monitorear la reputación de marca en medios y redes sociales.

Coordinar proveedores externos (agencias, medios) y asegurar entregas alineadas con los objetivos.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social, Relaciones Públicas, Publicidad, Mercadeo o afines.