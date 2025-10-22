Con su celular puede trabajar desde casa: estas son las ofertas más buscadas por los colombianos

Son cada vez más los colombianos que buscan flexibilidad a la hora de trabajar, por eso, hoy le traemos algunas vacantes disponibles.

¿Tiene un celular, conexión a internet y ganas de trabajar desde casa? Este podría ser el momento perfecto para usted.

Las funciones van desde atención al cliente por chat o redes sociales, ventas digitales, moderación de contenido, gestión de comunidades o incluso apoyo administrativo ligero. Lo esencial: ser ágil escribiendo, tener buen manejo de apps o plataformas y contar con un espacio tranquilo para responder y trabajar.

Para acceder a estas oportunidades, visite Semana Empleos, donde encontrará más de 110 000 vacantes activas en todo el país. Cree su perfil gratuito, suba su hoja de vida y aplique en minutos.

Tip clave: incluya habilidades como “comunicación por chat”, “ventas digitales”, “moderación de redes” para que su perfil destaque en los filtros automáticos.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Operativo comercial remoto

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

En Mística Trading, están en búsqueda de un(a) operativo comercial apasionado(a) por el servicio al cliente y con habilidades excepcionales en comunicación digital.

La persona que ocupe este rol formará parte de un equipo dinámico y colaborativo, enfocado en construir relaciones sólidas y asegurar una experiencia impecable para los clientes.

Como operativo Comercial, contribuirá al crecimiento comercial de la compañía y será pieza clave en la gestión administrativa y comercial. Se ofrece un entorno de trabajo ético y orientado a resultados, con oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Atención y servicio al cliente vía chat con enfoque humano y profesional.

Seguimiento a órdenes de venta y acompañamiento hasta el cierre exitoso.

Apoyo en la gestión administrativa y comercial del equipo.

Registro y actualización de información comercial en bases de datos.

Elaboración de reportes básicos en Excel.

Comunicación efectiva con clientes y aliados estratégicos.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas afines (administración, mercadeo, gestión comercial, servicio al cliente o similares).

Conocimiento básico de inglés.

Manejo de herramientas informáticas y Excel básico.

Persona altamente honesta, organizada y proactiva.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y atención al detalle.

Vocación por el servicio y gusto por el contacto con clientes.

Auxiliar administrativo remoto

Salario: 1.423.500

Empresa está en la búsqueda de un auxiliar administrativo para formar parte del equipo y apoyar los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota.

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa. Se ofrece un ambiente de trabajo flexible, con un contrato indefinido y un salario competitivo de 1SMLV.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Ejecutivo de ventas - Remoto

Salario: 1.427.000 a 2.427.000

Importante empresa se encuentra en la búsqueda de ejecutivo de ventas con experiencia mínimo de 1 año en ventas telefónicas de manera remota:

Funciones

Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software).

Gestión postventa.

Cumplimiento de presupuesto y referidos.

Seguimiento individualizado.

Perfil

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos).

Ata capacidad de indagación, cierre rápido y transacción efectiva.

Manejo de CRM.

Trabajo remoto comprobable.

No ventas mixtas ni presenciales (En su mayoría ventas en frío).

Condiciones laborales

Salario base: $1.427.880 + bono mensual+ comisiones sin techo+ prestaciones de ley.

Entrenamiento inicial: 10 días hábiles.

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados medio día.

Trabajo 100% remoto - desde casa garantizando conectividad (Encender cámaras).

Oportunidad como asesor comercial remoto

Salario: 1.800.000

Destacada plataforma de empleabilidad busca persona para el rol de asesor comercial para homeoffice. Se requiere de un consultor de ventas remotas con habilidades excepcionales en prospección de clientes y cierre de ventas.

Se ofrece un entorno laboral 100% remoto, con un salario competitivo y variables atractivas. Trabaje de manera cómoda desde casa, de lunes a viernes, en un horario accesible, mientras desarrollas sus competencias en una industria dinámica y en crecimiento continuo.

Responsabilidades:

Prospección de nuevos clientes potenciales de manera virtual.

Presentación y promoción de productos o servicios de la plataforma.

Cierre efectivo de ventas siguiendo los objetivos establecidos.

Mantenimiento de relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.

Colaboración con el equipo para desarrollar estrategias de ventas eficaces.

Requerimientos: