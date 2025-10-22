Suscribirse

Con su celular puede trabajar desde casa: estas son las ofertas más buscadas por los colombianos

¿Sabía que puede trabajar desde cualquier parte? ¡Conozca los requisitos!

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

22 de octubre de 2025, 3:18 p. m.
Joven empresario, trabajo virtual,
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

Son cada vez más los colombianos que buscan flexibilidad a la hora de trabajar, por eso, hoy le traemos algunas vacantes disponibles.

¿Tiene un celular, conexión a internet y ganas de trabajar desde casa? Este podría ser el momento perfecto para usted.

Las funciones van desde atención al cliente por chat o redes sociales, ventas digitales, moderación de contenido, gestión de comunidades o incluso apoyo administrativo ligero. Lo esencial: ser ágil escribiendo, tener buen manejo de apps o plataformas y contar con un espacio tranquilo para responder y trabajar.

Para acceder a estas oportunidades, visite Semana Empleos, donde encontrará más de 110 000 vacantes activas en todo el país. Cree su perfil gratuito, suba su hoja de vida y aplique en minutos.

Tip clave: incluya habilidades como “comunicación por chat”, “ventas digitales”, “moderación de redes” para que su perfil destaque en los filtros automáticos.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Operativo comercial remoto

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

En Mística Trading, están en búsqueda de un(a) operativo comercial apasionado(a) por el servicio al cliente y con habilidades excepcionales en comunicación digital.

La persona que ocupe este rol formará parte de un equipo dinámico y colaborativo, enfocado en construir relaciones sólidas y asegurar una experiencia impecable para los clientes.

Como operativo Comercial, contribuirá al crecimiento comercial de la compañía y será pieza clave en la gestión administrativa y comercial. Se ofrece un entorno de trabajo ético y orientado a resultados, con oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

  • Atención y servicio al cliente vía chat con enfoque humano y profesional.
  • Seguimiento a órdenes de venta y acompañamiento hasta el cierre exitoso.
  • Apoyo en la gestión administrativa y comercial del equipo.
  • Registro y actualización de información comercial en bases de datos.
  • Elaboración de reportes básicos en Excel.
  • Comunicación efectiva con clientes y aliados estratégicos.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en áreas afines (administración, mercadeo, gestión comercial, servicio al cliente o similares).
  • Conocimiento básico de inglés.
  • Manejo de herramientas informáticas y Excel básico.
  • Persona altamente honesta, organizada y proactiva.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y atención al detalle.
  • Vocación por el servicio y gusto por el contacto con clientes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar administrativo remoto

Salario: 1.423.500

Empresa está en la búsqueda de un auxiliar administrativo para formar parte del equipo y apoyar los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota.

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa. Se ofrece un ambiente de trabajo flexible, con un contrato indefinido y un salario competitivo de 1SMLV.

Responsabilidades:

  • Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
  • Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
  • Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
  • Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
  • Realizar trámites ante la cámara de comercio.
  • Elaborar facturación electrónica de la organización.
  • Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

  • Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
  • Conocimiento sólido en nómina y novedades.
  • Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
  • Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
  • Excelente organización y gestión documental.
  • Buena redacción y escritura para comunicación interna.
  • Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo de ventas - Remoto

Salario: 1.427.000 a 2.427.000

Importante empresa se encuentra en la búsqueda de ejecutivo de ventas con experiencia mínimo de 1 año en ventas telefónicas de manera remota:

Funciones

  • Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software).
  • Gestión postventa.
  • Cumplimiento de presupuesto y referidos.
  • Seguimiento individualizado.

Perfil

  • Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos).
  • Ata capacidad de indagación, cierre rápido y transacción efectiva.
  • Manejo de CRM.
  • Trabajo remoto comprobable.
  • No ventas mixtas ni presenciales (En su mayoría ventas en frío).

Condiciones laborales

  • Salario base: $1.427.880 + bono mensual+ comisiones sin techo+ prestaciones de ley.
  • Entrenamiento inicial: 10 días hábiles.
  • Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados medio día.
  • Trabajo 100% remoto - desde casa garantizando conectividad (Encender cámaras).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Oportunidad como asesor comercial remoto

Salario: 1.800.000

Destacada plataforma de empleabilidad busca persona para el rol de asesor comercial para homeoffice. Se requiere de un consultor de ventas remotas con habilidades excepcionales en prospección de clientes y cierre de ventas.

Se ofrece un entorno laboral 100% remoto, con un salario competitivo y variables atractivas. Trabaje de manera cómoda desde casa, de lunes a viernes, en un horario accesible, mientras desarrollas sus competencias en una industria dinámica y en crecimiento continuo.

Responsabilidades:

  • Prospección de nuevos clientes potenciales de manera virtual.
  • Presentación y promoción de productos o servicios de la plataforma.
  • Cierre efectivo de ventas siguiendo los objetivos establecidos.
  • Mantenimiento de relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.
  • Colaboración con el equipo para desarrollar estrategias de ventas eficaces.

Requerimientos:

  • Estudiante de administración de empresas, mercadeo o negocios internacionales.
  • Experiencia mínima de un año en prospección de clientes y cierre de ventas.
  • Habilidad para trabajar de manera autónoma en un entorno remoto.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
  • Conocimiento en el uso de herramientas digitales para ventas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

