El teletrabajo continúa consolidándose como una opción atractiva para profesionales y personas que buscan mayor flexibilidad en sus jornadas. Desde actividades comerciales hasta labores administrativas y de soporte digital, la oferta actual en Colombia incluye alternativas para distintos niveles de experiencia y con esquemas de contratación variados.

Algunas de estas oportunidades destacan por su posibilidad de trabajo 100 % remoto, horarios ajustables y pagos competitivos, incluso en moneda extranjera. También hay opciones que no exigen experiencia previa, lo que amplía el acceso a quienes desean iniciar su vida laboral o explorar un nuevo campo profesional.

Para conocer los requisitos de cada oferta y postularse, basta con acceder al enlace indicado en la descripción de cada una. Más opciones de empleo en diferentes sectores y ciudades están disponibles en Semana Empleos.

Asesor comercial freelance remoto

Salario a convenirPerfil buscado: profesionales con experiencia previa en sectores de combustible o industria, tales como gerentes de cuentas o ventas en empresas de combustibles, transporte, logística, minería o construcción, con foco en control de flotas. También se valoran personas con red de contactos relevantes o con fácil acceso a empresas que puedan estar interesadas en soluciones de gestión eficiente. Se requieren habilidades para presentar propuestas comerciales, coordinar reuniones y acompañar el proceso hasta el cierre de ventas.

Responsabilidades:

Identificar y contactar empresas con potencial interés en las soluciones de GasiT.

Presentar la propuesta de valor (gestión inteligente de combustible, telemetría GPS, automatización, analítica).

Beneficios y condiciones:

Comisión del 5 % sobre cada venta concreta realizada gracias a la intervención del asesor.

Pago en USD, sin límite de ganancias.

Posibilidad de trabajar en paralelo, ya que no requiere dedicación exclusiva.

Asesor comercial remoto (Bogotá)

Salario: $ 1.423.500

Se requiere profesional para el cargo de asesor comercial remoto en la empresa Libre Expresión Creativos, con sede en Bogotá. El trabajo será de manera remota, aunque es necesario residir en la ciudad para realizar visitas a clientes. Aproximadamente el 20% de las actividades se realizarán desde casa y el resto en campo.

El cargo ofrece un contrato a término indefinido, salario base de $1.423.500 con todas las prestaciones de ley, auxilio de movilización de $300.000 y auxilio de celular de $70.000, junto con un atractivo sistema de comisiones sin techo (mínimo $1.400.000).

Responsabilidades:

Agendar citas comerciales.

Gestionar reportes en CRM y matrices en Excel.

Diligenciar ruteros y cargar información administrativa.

Realizar visitas presenciales.

Cerrar ventas en las diversas líneas de productos.

Requerimientos:

Residir en la ciudad de Bogotá.

Tener entre 2 y 3 años de experiencia comercial, preferiblemente en el sector de artes gráficas o industria papelera.

Manejo de herramientas digitales como Excel y CRM.

Alta capacidad de autogestión y administración comercial.

Excelente presentación personal.

Apertura al feedback y disposición al aprendizaje continuo en entornos desafiantes.

Analista de facturación de transporte y logística (remoto)

Salario: $ 2.000.000

Se requiere profesional con experiencia en facturación de transporte terrestre o procesos aduaneros para el cargo de auditor de facturación de fletes. Se valoran habilidades de análisis, atención al detalle y criterio crítico para fortalecer procesos de control y validación de costos logísticos.

Condiciones del cargo:

Modalidad: 100% remoto, aplica para cualquier ciudad de Colombia.

Horario: lunes a viernes, con disponibilidad ocasional los sábados.

Salario: $2.000.000 + prestaciones de ley.

Contrato: obra o labor.

Perfil requerido:

Técnico, tecnólogo o profesional en comercio internacional, administración o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 años en facturación de servicios de transporte terrestre o aduanas.

Capacidad para revisar documentación, validar tarifas, detectar inconsistencias y elaborar reportes de seguimiento.

Manejo de herramientas ofimáticas y enfoque en optimización de costos.

Funciones principales:

Revisar y auditar facturas de transporte terrestre y servicios logísticos.

Validar tarifas, tiempos, pesos y cobros según lo pactado con proveedores.

Identificar y reportar errores, sobrecostos o cobros duplicados.

Elaborar reportes mensuales de control de gastos.

Es momento de entrar al mundo laboral remoto a través de Magneto. | Foto: Stock

Trabajo sin experiencia

Salario: $ 750.000 a $ 1.050.000

Se buscan personas comprometidas y con actitud positiva para trabajar de manera remota como auxiliar de recursos humanos, con ingresos mensuales entre $750.000 y $1.050.000 COP, más bonificaciones. No se ofrecen prestaciones de ley.

Condiciones:

Modalidad medio tiempo, de lunes a viernes.

Funciones: manejo de base de datos, registros, controles, agendamiento de citas, publicidad, entrega de reportes y selección de personal.

Requisitos:

Edad entre 18 y 40 años.

Manejo básico de sistemas.

Bachiller culminado o mínimo noveno grado aprobado.

No presentar discapacidades.

Embarazadas: hasta 3 meses máximo.

Extranjeros venezolanos con permiso de trabajo o de otras nacionalidades con pasaporte vigente.

Perfil buscado: personas proactivas, disciplinadas, responsables y con deseo de crecimiento personal y laboral.

Asistente de chat

Se requieren personas con iniciativa y buena redacción para mantener conversaciones escritas con usuarios en plataformas digitales de entretenimiento.

Responsabilidades:

Mantener conversaciones escritas fluidas y atractivas.

Seguir guiones y adaptarse a distintos contextos.

Trabajar por objetivos y cumplir con los tiempos asignados.

Apoyar la experiencia del usuario con buena actitud y enfoque comercial.

Perfil ideal:

Ortografía impecable.

Escritura rápida en computador.

Entendimiento básico de inglés.

Buena disposición, enfoque comercial y manejo emocional.

Condiciones laborales: