Conozca las vacantes de contratación inmediata disponibles en el país

En diferentes regiones de Colombia, empresas de diversos sectores están en búsqueda de talento para vinculación inmediata. Estas oportunidades representan una opción ideal para quienes desean incorporarse rápidamente al mercado laboral, con ofertas que se ajustan a distintos niveles de formación y trayectoria profesional. A continuación le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Estudiante en práctica de gestión humana

Lugar: Cali, Valle del Cauca

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 1.423.500

¿Es un estudiante apasionado por la gestión humana y busca poner en práctica sus conocimientos? ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Apoyar en actividades administrativas del departamento

Publicar vacantes en diferentes plataformas

Aplicar pruebas a candidatos potenciales

Solicitar y organizar documentación necesaria

Contactar a candidatos para coordinar entrevistas

Gestionar documentos del área de recursos humanos

Requerimientos:

Ser estudiante de técnico o tecnólogo en Gestión Humana o carrera afín

Interés por desarrollarse en el área de recursos humanos

Habilidad para comunicarse efectivamente

Capacidad para organizar información y documentos

Proactividad y disposición para aprender

Jefe de hotelería hospitalaria

Lugar: Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 8.000.000 a $ 8.500.000

Si es un director de hospitalidad con la capacidad de liderar equipos multidisciplinarios y garantizar entornos limpios, seguros y humanizados, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar contratos de limpieza y desinfección, ropa hospitalaria, desodorización y aromatización.

Asegurar el cumplimiento de estándares de acreditación nacional e internacional.

Garantizar la satisfacción de los clientes internos y externos del hospital.

Liderar equipos multidisciplinarios en hotelería hospitalaria.

Promover una cultura de servicio y mejora continua.

Gestionar la planeación operativa y el presupuesto del área.

Articular con áreas asistenciales, administrativas y de calidad.

Implementar estrategias innovadoras para la satisfacción del paciente.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Hotelería y Turismo, Ingeniería Industrial o afines.

Especialización en gerencia de servicios logística o calidad.

Mínimo 10 años de experiencia liderando procesos de hotelería.

Al menos 5 años de experiencia específica en hotelería hospitalaria.

Conocimiento de normativas de salud y habilitación.

Experiencia en gestión de indicadores y procesos operativos.

Habilidad para liderar equipos operativos y coordinar con áreas clínicas.

Coordinador de mercadeo estratégico

Lugar: Cartago, Valle del Cauca

Empresa: Supergiros

Salario: $ 2.826.400

El objetivo del cargo es potenciar el posicionamiento de la marca y dar a conocer los productos y servicios de manera efectiva.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar la ejecución de estrategias de comunicación y marketing.

Garantizar el posicionamiento de la marca en el mercado.

Difundir productos, promociones y servicios de la empresa.

Supervisar el equipo de marketing para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Evaluar el impacto de las estrategias y ajustar según sea necesario.

Requerimientos:

Título profesional en Mercadeo, Comunicación Social o Administración de Empresas.

Dos (2) años de experiencia como Coordinador de mercadeo.

Experiencia en procesos comerciales o de comunicación organizacional.

Contar con medio de transporte y documentos al día.

Asesor(a) de ventas

Lugar: Sopó, Cundinamarca

Empresa: Cueros Vélez

Salario: $ 1.424.000

El propósito de este cargo es garantizar la asesoría al cliente, asegurando una experiencia memorable de servicio mediante la prestación de una orientación al cliente basada en sus necesidades, la oferta de los productos y servicios de cada marca.

Responsabilidades:

Proporcionar al cliente la asesoría adecuada para resolver sus inquietudes y comunicar los procedimientos de la compañía relacionados con garantías, servicios y cambios, asegurando su completa satisfacción.

Cumplir con los principios y estándares de venta establecidos durante la apertura y cierre de la tienda, garantizando el cumplimiento de los indicadores de desempeño.

Verificar que los productos en la sala de ventas cuenten con su respectivo precio, ubicación y sistema de seguridad para brindar una experiencia de compra óptima.

Implementar las directrices enviadas por el área de Visual Merchandising en cuanto a la rotación y exhibición del producto, asegurando una presentación atractiva y organizada en la tienda.

Apoyar en las actividades necesarias para el funcionamiento de la tienda y cumplir con otras funciones asignadas por el supervisor directo.

Asegurar la custodia y el reporte de los inventarios del área asignada, notificando de manera inmediata las novedades presentadas con el fin de minimizar los riesgos de pérdidas.

Participar en la realización de inventarios por líneas de producto según la frecuencia correspondiente, reportando oportunamente las inconsistencias identificadas (sobrantes, faltantes, trocados, entre otros) al administrador.