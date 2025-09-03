Empleo
Consiga empleo rápido: hay miles de oportunidades esperando por usted
Vacantes disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
¿Busca un cambio laboral o su primera experiencia profesional? Este es el momento perfecto para dar el paso. Diferentes compañías a nivel nacional están contratando personal en áreas clave como tecnología, logística, ventas, atención al cliente, salud, entre otras. Además, hay opciones para distintos niveles de experiencia y modalidades de trabajo.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional completo y postúlese al cargo que más se ajuste a sus metas. Tenga en cuenta que el proceso es 100 % gratuito y virtual.
Conductor – Entregador de preventa – Barranquilla
Empresa: Bimbo de Colombia S.A.
Salario: $ 1.743.324
Tipo de contrato: Término fijo
En este rol, tendrá la oportunidad de representar a la marca, asegurando que los productos lleguen a los clientes de manera segura y puntual.
Responsabilidades:
- Conducir y operar vehículos de entrega asignados.
- Entregar productos a clientes siguiendo las rutas establecidas.
- Verificar la carga y descarga de los productos.
- Mantener registros precisos de entregas y recogidas.
- Brindar un servicio al cliente excepcional durante las entregas.
Requerimientos:
- Licencia de conducción C1 o C2 con al menos 18 meses de antigüedad.
- Sin multas, comparendos ni acuerdos de pago vigentes.
- Mínimo 18 meses de experiencia conduciendo preferiblemente en entregas.
Auxiliar operativo/logístico – Bogotá
Empresa: Patprimo
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000
Tipo de contrato: Término fijo
Si tiene pasión por las ventas y le interesa desarrollarse en un ambiente laboral agradable, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Surtir y recibir mercancía en bodega.
- Realizar inventarios adecuados y precisos.
- Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.
- Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.
- Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Experiencia mínima de 6 meses en cargos operativos, logísticos o de producción (cargue y descargue, almacenamiento, bodega, inventarios, apoyo en planta o tienda).
Ejecutivo comercial – Cali
Empresa: Socoda
Salario: $ 2.300.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Socoda busca un ejecutivo de ventas dinámico y proactivo para implementar y dirigir la estrategia del canal distribuidor en la costa atlántica.
Responsabilidades:
- Implementar y dirigir la estrategia comercial en el canal distribuidor en la costa atlántica.
- Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas y recaudo de cartera.
- Visitar clientes en un 80% del tiempo de trabajo.
- Coordinar con el Director Comercial para alineación de estrategias.
- Reportar resultados de ventas y sugerir mejoras para alcanzar objetivos.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración, Mercadeo o afines.
- Experiencia mínima de 3 años como ejecutivo comercial o ejecutivo de ventas.
- Disponibilidad para viajar a lo largo de la costa atlántica.
- Habilidades de negociación y comunicación efectiva.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
Asesor financiero – Medellín
Empresa: Banco Unión
Salario: $ 2.157.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Banco Unión busca un asesor de servicios financieros con un enfoque integral, capaz de combinar habilidades comerciales, operativas y de servicio al cliente para brindar una experiencia excepcional a los usuarios.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar de manera presencial a nuestros clientes, garantizando un servicio cálido, ágil y efectivo.
- Gestionar operaciones financieras y transaccionales con precisión y cumplimiento de normas internas.
- Identificar oportunidades comerciales, realizar oferta de productos y apoyar en el cumplimiento de metas del equipo.
- Mantener actualizada la información del cliente y asegurar el correcto diligenciamiento de documentos.
- Apoyar en procesos operativos propios de la oficina.
Requerimientos:
- Formación: Técnico, tecnólogo o estudiante de carreras administrativas, financieras o afines.
- Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en el sector financiero, en cargos de atención al cliente presencial, comercial o de caja.
- Conocimientos sólidos en productos financieros y técnicas de ventas.
- Excelente habilidad de comunicación, empatía y enfoque en el cliente.
- Disposición al aprendizaje continuo y trabajo en equipo.
- Experiencia previa en entidades financieras.
- Dominio de procesos comerciales y orientación a resultados.
- Manejo de herramientas ofimáticas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.