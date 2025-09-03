Consiga empleo rápido: hay miles de oportunidades esperando por usted

Suscribirse

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

3 de septiembre de 2025, 2:03 p. m.
Las empresas hoy necesitan equipos que experimenten, fallen rápido y aprendan rápido.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo | Foto: 123RF

¿Busca un cambio laboral o su primera experiencia profesional? Este es el momento perfecto para dar el paso. Diferentes compañías a nivel nacional están contratando personal en áreas clave como tecnología, logística, ventas, atención al cliente, salud, entre otras. Además, hay opciones para distintos niveles de experiencia y modalidades de trabajo.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional completo y postúlese al cargo que más se ajuste a sus metas. Tenga en cuenta que el proceso es 100 % gratuito y virtual.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Conductor – Entregador de preventa – Barranquilla

Empresa: Bimbo de Colombia S.A.

Salario: $ 1.743.324

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, tendrá la oportunidad de representar a la marca, asegurando que los productos lleguen a los clientes de manera segura y puntual.

Responsabilidades:

  • Conducir y operar vehículos de entrega asignados.
  • Entregar productos a clientes siguiendo las rutas establecidas.
  • Verificar la carga y descarga de los productos.
  • Mantener registros precisos de entregas y recogidas.
  • Brindar un servicio al cliente excepcional durante las entregas.

Requerimientos:

  • Licencia de conducción C1 o C2 con al menos 18 meses de antigüedad.
  • Sin multas, comparendos ni acuerdos de pago vigentes.
  • Mínimo 18 meses de experiencia conduciendo preferiblemente en entregas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar operativo/logístico – Bogotá

Empresa: Patprimo

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si tiene pasión por las ventas y le interesa desarrollarse en un ambiente laboral agradable, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Surtir y recibir mercancía en bodega.
  • Realizar inventarios adecuados y precisos.
  • Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.
  • Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.
  • Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

  • Ser bachiller.
  • Experiencia mínima de 6 meses en cargos operativos, logísticos o de producción (cargue y descargue, almacenamiento, bodega, inventarios, apoyo en planta o tienda).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo comercial – Cali

Empresa: Socoda

Salario: $ 2.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Socoda busca un ejecutivo de ventas dinámico y proactivo para implementar y dirigir la estrategia del canal distribuidor en la costa atlántica.

Responsabilidades:

  • Implementar y dirigir la estrategia comercial en el canal distribuidor en la costa atlántica.
  • Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas y recaudo de cartera.
  • Visitar clientes en un 80% del tiempo de trabajo.
  • Coordinar con el Director Comercial para alineación de estrategias.
  • Reportar resultados de ventas y sugerir mejoras para alcanzar objetivos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración, Mercadeo o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años como ejecutivo comercial o ejecutivo de ventas.
  • Disponibilidad para viajar a lo largo de la costa atlántica.
  • Habilidades de negociación y comunicación efectiva.
  • Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor financiero – Medellín

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 2.157.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Banco Unión busca un asesor de servicios financieros con un enfoque integral, capaz de combinar habilidades comerciales, operativas y de servicio al cliente para brindar una experiencia excepcional a los usuarios.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar de manera presencial a nuestros clientes, garantizando un servicio cálido, ágil y efectivo.
  • Gestionar operaciones financieras y transaccionales con precisión y cumplimiento de normas internas.
  • Identificar oportunidades comerciales, realizar oferta de productos y apoyar en el cumplimiento de metas del equipo.
  • Mantener actualizada la información del cliente y asegurar el correcto diligenciamiento de documentos.
  • Apoyar en procesos operativos propios de la oficina.

Requerimientos:

  • Formación: Técnico, tecnólogo o estudiante de carreras administrativas, financieras o afines.
  • Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en el sector financiero, en cargos de atención al cliente presencial, comercial o de caja.
  • Conocimientos sólidos en productos financieros y técnicas de ventas.
  • Excelente habilidad de comunicación, empatía y enfoque en el cliente.
  • Disposición al aprendizaje continuo y trabajo en equipo.
  • Experiencia previa en entidades financieras.
  • Dominio de procesos comerciales y orientación a resultados.
  • Manejo de herramientas ofimáticas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

