Consiga empleo rápido: hay miles de oportunidades esperando por usted

¿Busca un cambio laboral o su primera experiencia profesional? Este es el momento perfecto para dar el paso. Diferentes compañías a nivel nacional están contratando personal en áreas clave como tecnología, logística, ventas, atención al cliente, salud, entre otras. Además, hay opciones para distintos niveles de experiencia y modalidades de trabajo.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional completo y postúlese al cargo que más se ajuste a sus metas. Tenga en cuenta que el proceso es 100 % gratuito y virtual.

Conductor – Entregador de preventa – Barranquilla

Empresa: Bimbo de Colombia S.A.

Salario: $ 1.743.324

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, tendrá la oportunidad de representar a la marca, asegurando que los productos lleguen a los clientes de manera segura y puntual.

Responsabilidades:

Conducir y operar vehículos de entrega asignados.

Entregar productos a clientes siguiendo las rutas establecidas.

Verificar la carga y descarga de los productos.

Mantener registros precisos de entregas y recogidas.

Brindar un servicio al cliente excepcional durante las entregas.

Requerimientos:

Licencia de conducción C1 o C2 con al menos 18 meses de antigüedad.

Sin multas, comparendos ni acuerdos de pago vigentes.

Mínimo 18 meses de experiencia conduciendo preferiblemente en entregas.

Auxiliar operativo/logístico – Bogotá

Empresa: Patprimo

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si tiene pasión por las ventas y le interesa desarrollarse en un ambiente laboral agradable, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Surtir y recibir mercancía en bodega.

Realizar inventarios adecuados y precisos.

Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en cargos operativos, logísticos o de producción (cargue y descargue, almacenamiento, bodega, inventarios, apoyo en planta o tienda).

Ejecutivo comercial – Cali

Empresa: Socoda

Salario: $ 2.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Socoda busca un ejecutivo de ventas dinámico y proactivo para implementar y dirigir la estrategia del canal distribuidor en la costa atlántica.

Responsabilidades:

Implementar y dirigir la estrategia comercial en el canal distribuidor en la costa atlántica.

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas y recaudo de cartera.

Visitar clientes en un 80% del tiempo de trabajo.

Coordinar con el Director Comercial para alineación de estrategias.

Reportar resultados de ventas y sugerir mejoras para alcanzar objetivos.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Mercadeo o afines.

Experiencia mínima de 3 años como ejecutivo comercial o ejecutivo de ventas.

Disponibilidad para viajar a lo largo de la costa atlántica.

Habilidades de negociación y comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Asesor financiero – Medellín

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 2.157.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Banco Unión busca un asesor de servicios financieros con un enfoque integral, capaz de combinar habilidades comerciales, operativas y de servicio al cliente para brindar una experiencia excepcional a los usuarios.

Responsabilidades:

Atender y asesorar de manera presencial a nuestros clientes, garantizando un servicio cálido, ágil y efectivo.

Gestionar operaciones financieras y transaccionales con precisión y cumplimiento de normas internas.

Identificar oportunidades comerciales, realizar oferta de productos y apoyar en el cumplimiento de metas del equipo.

Mantener actualizada la información del cliente y asegurar el correcto diligenciamiento de documentos.

Apoyar en procesos operativos propios de la oficina.

Requerimientos:

Formación: Técnico, tecnólogo o estudiante de carreras administrativas, financieras o afines.

Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en el sector financiero, en cargos de atención al cliente presencial, comercial o de caja.

Conocimientos sólidos en productos financieros y técnicas de ventas.

Excelente habilidad de comunicación, empatía y enfoque en el cliente.

Disposición al aprendizaje continuo y trabajo en equipo.

Experiencia previa en entidades financieras.

Dominio de procesos comerciales y orientación a resultados.

Manejo de herramientas ofimáticas.