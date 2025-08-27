Construya su futuro laboral en Bogotá: vacantes activas

La capital del país abre sus puertas a quienes buscan nuevas oportunidades: actualmente hay vacantes activas en distintos sectores y con opciones para diferentes niveles de experiencia.

El proceso de aplicación es sencillo, gratuito y en su mayoría virtual, lo que permite a los bogotanos postularse desde cualquier lugar sin complicaciones. Además, varias de las empresas ofrecen beneficios atractivos que hacen aún más interesante cada una de las convocatorias.

A continuación, encontrará un listado de vacantes disponibles en Bogotá. Lo invitamos a revisar cada oferta y postularse de acuerdo con su perfil profesional. Para conocer la oferta completa, haga clic acá.

Dermoconsultora - asesora dermatológica

Salario: $ 1.605.000 a $ 1.900.000

Se encuentra abierta la convocatoria para una dermoconsultora comprometida y con habilidades excepcionales para brindar asesoría dermatológica de calidad a los clientes.

Como asesora dermatológica, formará parte de un equipo dinámico y será el enlace entre los productos de dermocosmética y las necesidades de los clientes. Se ofrece un entorno de trabajo estimulante y la oportunidad de desarrollar sus habilidades en el sector salud y ventas.

Responsabilidades:

Manejar el inventario y garantizar la rotación adecuada de productos dermatológicos.

Ofrecer atención personalizada y asesoramiento experto a los clientes.

Gestionar la caja incluyendo el uso de datáfono y otros medios de pago.

Requerimientos:

Experiencia laboral de 1 a 2 años en farmacia comercial.

Título Técnico o Tecnólogo en áreas relacionadas como Regente de Farmacia o dermoconsultoría.

Registro Rethus vigente.

Conocimiento sólido de productos dermatológicos.

Auxiliar de odontología

Salario a convenir

Se encuentran en búsqueda de un auxiliar de odontología comprometido para unirse al equipo en Bogotá. Como asistente dental, será una parte fundamental en las operaciones diarias, brindando apoyo a los dentistas durante los procedimientos y asegurando el flujo eficiente de pacientes en la clínica. Es indispensable contar con Rethus y resoluciones vigentes. Se requiere que sea técnico en Salud Oral con al menos un año de experiencia y disponibilidad para trabajar en el norte o sur de Bogotá.

Responsabilidades:

Asistir a los dentistas durante los procedimientos odontológicos.

Mantener la limpieza y esterilización del área de trabajo.• Gestionar citas y registros de pacientes en la clínica dental.

Preparar y organizar el instrumental dental necesario para cada procedimiento.• Asegurar un flujo eficiente de pacientes en la clínica.

Realizar tareas administrativas básicas relacionadas con el área de odontología.

Requerimientos: Técnico o Tecnólogo en Salud Oral.• Registro Rethus y resolución vigentes.• Experiencia mínima de un año como auxiliar de odontología.• Disponibilidad para trabajar en el norte o sur de Bogotá.• Habilidades organizativas y de gestión del tiempo.

Médico especialista en pediatría

Salario a convenir

Se busca un médico especialista en pediatría apasionado por la salud infantil. Como parte del equipo, será responsable del diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en pacientes pediátricos. Desarrollará su labor en un ambiente colaborativo, enfocado en el paciente, contribuyendo al bienestar de la comunidad.

Responsabilidades:

Realizar diagnósticos precisos en pacientes pediátricos.

Desarrollar planes de tratamiento personalizados.

Monitorear el progreso de los tratamientos en niños.

Colaborar con otros profesionales de la salud.

Educar a las familias sobre el cuidado infantil y prevención de enfermedades.

Requerimientos:

Título de Médico con especialización en Pediatría.

Experiencia mínima de 180 horas laborales en el campo pediátrico.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo.

Empatía y habilidades interpersonales.

Ingeniero de datos

Salario a convenir

Importante empresa del sector tecnología y telecomunicaciones se encuentra en la búsqueda de un Ingeniero de Datos para formar parte de su equipo de expertos. Como Ingeniero de Datos, también conocido como Especialista en Datos o Arquitecto de Datos, será responsable de analizar y transformar grandes volúmenes de datos en información útil para el negocio.

Desarrollará su trabajo en un entorno dinámico, con soluciones innovadoras y desafiantes. La labor es híbrida desde Plaza Claro, con un horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. y contrato a término indefinido. Se ofrece un salario competitivo, dependiendo de la experiencia.

Responsabilidades:• Analizar fuentes de datos en bases de datos estructuradas y no estructuradas.• Diseñar soluciones de alto nivel para obtener prototipos rápidos.• Calcular reglas de calidad para cumplir requerimientos del negocio.• Desarrollar procesos ETL y flujos automáticos de datos.

Requerimientos:

Título profesional en ingeniería de sistemas, electrónica, telecomunicaciones, industrial o áreas afines.

Especialización en analítica BI o ciencia de datos o afines.• Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.

Conocimientos en ingeniería de datos, calidad de datos y Big Data.

Experiencia en herramientas de integración de datos, datawarehouse y flujos ETL.

Tarjeta profesional vigente.

Jefe de diseño y construcción de proyectos energéticos

Salario: $ 2.183.000 a $ 5.000.000

Colgas busca personas apasionadas que aporten su talento para transformar la energía en soluciones para la vida. Se requiere un jefe de diseño y construcción de proyectos energéticos para liderar la planeación y ejecución de sistemas de generación de energía eléctrica con base en tecnologías renovables no convencionales y gases de bajas emisiones.

El cargo tiene como propósito garantizar la mejor alternativa técnica y económica, cumpliendo con la normatividad vigente y políticas de la compañía, contribuyendo al crecimiento rentable y sostenible de la unidad de negocio y posicionando la empresa como líder en transición energética.

Requisitos:

Profesional en Ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, electromecánica, mecatrónica o carreras afines, facultado legalmente para firma de planos eléctricos.

Posgrado en gestión o formulación de proyectos, ingeniería eléctrica, energía u otras relacionadas.

Mínimo 5 años de experiencia en gestión y formulación de proyectos del sector eléctrico o energético.

Experiencia en manejo y administración de personal técnico y de obra, así como indicadores de gestión técnica, cronogramas de obra y APUs.

Al menos 3 años en diseño, simulación, construcción, operación, mantenimiento y monitoreo de sistemas fotovoltaicos. Experiencia en proyectos mayores a 500 kWp. Firma, revisión o aprobación de planos eléctricos.

Beneficios:

Salario a convenir. Contrato a término indefinido directo con la compañía. Amplio portafolio de beneficios para el colaborador y su familia.

Asesor financiero, servicio al cliente y venta cruzada

Salario: $ 1.500.000 a $ 4.000.000

Se busca un asesor financiero con habilidades para conectar con clientes en Bogotá, trabajando con el mercado español.

Perfil:

Actitud proactiva, excelente comunicación y enfoque en resultados.• Experiencia en el sector financiero (banca, seguros, fintech, etc.).

Nivel educativo:

Técnico, Tecnólogo o profesional.

Condiciones laborales:

Contrato indefinido con todas las prestaciones de ley.• Modalidad 100% presencial.• Ubicación: Cerca del parque de la 93 (Bogotá).

Horario:

Lunes a jueves: 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Viernes: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Festivos: se respetan los festivos de Colombia; si se trabaja, se reconoce el pago correspondiente.

Entrenamiento:

Duración: 2 a 3 días.

Condición: Entrenamiento pago.

Curva de aprendizaje: Aproximadamente 2 meses (40 horas mínimas laborales).

Analista de marca y comunicaciones

Salario a convenir

Mibanco, el banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp, se encuentra en búsqueda de un analista de marca y comunicaciones. La institución, reconocida como N°1 en microfinanzas en Latinoamérica y el Caribe, busca un profesional apasionado por el logro de metas y con interés en trabajar con los pequeños empresarios del país.

Educación formal:

Profesional en carreras de publicidad, diseño gráfico, diseño industrial, diseño web o multimedia.

Conocimiento en el manejo del paquete Adobe.

Alta capacidad de innovación y creatividad.

Capacidad de trabajo en equipo.

Habilidad para trabajar bajo presión y orientado a resultados.

Experiencia:

Experiencia mínima de 2 años en funciones relacionadas con el cargo.

Conocimientos en diseño gráfico y manejo de paquete Adobe.

Conocimientos en fotografía y video.

Alta creatividad e innovación.

Orientación al logro.

Capacidad de trabajo en equipo.

Capacidad de trabajo bajo presión.