Contratación masiva en call centers: sueldos de hasta $3,5 millones

¡No deje pasar esta oportunidad!

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

17 de septiembre de 2025, 7:59 p. m.
¡Aplique acá! | Foto: Agencia:123rf

El sector de call center y ventas se ha consolidado como uno de los motores más importantes de generación de empleo en Colombia.

Con un crecimiento constante en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, esta industria ofrece oportunidades tanto para personas con experiencia como para quienes desean dar sus primeros pasos en el ámbito laboral.

Si cuenta con habilidades comunicativas, orientación al servicio y motivación para alcanzar objetivos, las ofertas disponibles representan una gran oportunidad para vincularse rápidamente y proyectar una carrera en un sector que se mantiene en expansión.

Estas son algunas de las vacantes más destacadas disponibles actualmente:

Asesor call center en español Bogotá

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.200.000

En HEALTH COMPANY CENTER SAS, se encuentra en búsqueda de un asesor call center comprometido y motivado para sumarse a su equipo de salud.

Se ofrece un horario laboral de 08:00 a.m. a 05:00 p.m., con un atractivo salario básico y comisiones sin límite. Las condiciones del cargo se detallarán durante la entrevista.

Responsabilidades:

  • Atender llamadas entrantes de pacientes y brindar soluciones efectivas.
  • Registrar información relevante de los pacientes en el sistema.
  • Colaborar con otros departamentos para resolver consultas complejas.
  • Mantener actualizada la base de datos de pacientes.
  • Asegurar un alto nivel de satisfacción del cliente en cada interacción.

Requerimientos:

  • Técnico en áreas afines a la atención al cliente.
  • Experiencia previa en call center o servicio al cliente.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas eficientemente.
  • Motivación para alcanzar metas y objetivos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor call center Bogotá

Se encuentra abierta la convocatoria para el cargo de asesor comercial call center (atención al cliente y ventas cruzadas).

Ubicación: Bogotá D.C.

Modalidad: presencial

Jornada: tiempo completo

Contrato: término indefinido (desde el segundo mes)

Vacantes disponibles: 20

Contratación inmediata

La vacante está dirigida a personas con experiencia en call center, apasionadas por el servicio al cliente y las ventas.

Funciones principales:

  • Atención a usuarios de servicios del hogar y telefonía.
  • Gestión de solicitudes relacionadas con fallas técnicas, cobertura de servicios y facturación.
  • Venta cruzada y retención.

Requisitos:

  • Mínimo 6 meses de experiencia reciente en áreas comerciales en telecomunicaciones (fidelización, retención, ventas outbound o cruzadas).
  • Disponibilidad para trabajar de forma presencial en Bogotá.

Horario:

Turnos de lunes a domingo.

1:00 a.m. a 6:00 p.m. (36 horas semanales, 6 horas diarias).

Descanso rotativo.

Beneficios:

  • Contrato indefinido desde el segundo mes.
  • Capacitación 100% paga (duración: 3 semanas).
  • Ruta gratuita en horarios de madrugada.
  • Bonificación plus de madrugada: $50.000 al cumplir con el 80% del turno nocturno.
  • Pagos quincenales o mensuales (según preferencia).
  • Estabilidad laboral y excelente ambiente de trabajo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor call center bilingüe

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.200.000

La vacante está dirigida a personas con fluidez en inglés y español, interesadas en ofrecer soporte y soluciones a los usuarios como asesores call center bilingües.

Responsabilidades:

  • Proveer atención al cliente efectiva en inglés y español.
  • Gestionar llamadas entrantes y salientes de los usuarios.
  • Resolver dudas e inquietudes de los clientes de manera oportuna.
  • Mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.
  • Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de atención.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo o título técnico.• Alto nivel de inglés.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en servicio al cliente.
  • Excelentes habilidades comunicativas.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Agente de ventas call center Bodytech

Salario: $ 1.423.500 a $ 5.000.000

Importante empresa del sector fitness, salud y deporte busca para su equipo de trabajo bachiller con mínimo 6 meses de experiencia en ventas call center, manejo de bases de datos, audaz, versátil y apasionado por las ventas.

Horario: turnos rotativos de 8 horas, lunes a viernes de 7:30 a.m. a 9:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

Salario básico: $1.423.500 + comisiones promedio de 2 a 4 millones sin techo, todas prestacionales.

Beneficios:

  • Servicio de entrenamiento gratuito.
  • Descuentos en fisioterapia, nutrición, pilates y entrenamiento personalizado.
  • Descuentos para acceso a cursos de natación y escuelas deportivas.
  • Auxilio educativo hasta el 70% del valor de la matrícula.
  • Descuentos en ropa y accesorios deportivos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder de ventas en call center Medellín

Salario: $ 1.920.000 a $ 3.200.000

La empresa se encuentra en la búsqueda de un líder de ventas call center que impulse el rendimiento del equipo, garantizando el cumplimiento de objetivos mediante un liderazgo cercano y estratégico.

Responsabilidades:

• Acompañar estratégicamente al equipo de ventas para asegurar el cumplimiento de indicadores clave.

• Impulsar el logro de metas a través de un liderazgo cercano.

• Realizar seguimiento continuo y mejora del desempeño individual y colectivo.

• Supervisar la operación del call center y gestionar recursos de manera eficiente.

• Desarrollar e implementar estrategias de ventas para maximizar el rendimiento del equipo.

Requerimientos:

• Tecnólogo o profesional en administración, mercadeo, comercial o tecnologías de la información.

• Al menos un año de experiencia liderando equipos en call center.

• Conocimientos en operación de call centers y habilidades comerciales.

• Manejo de indicadores de gestión.

• Dominio de herramientas ofimáticas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

