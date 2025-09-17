Contratación masiva en call centers: sueldos de hasta $3,5 millones

El sector de call center y ventas se ha consolidado como uno de los motores más importantes de generación de empleo en Colombia.

Con un crecimiento constante en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, esta industria ofrece oportunidades tanto para personas con experiencia como para quienes desean dar sus primeros pasos en el ámbito laboral.

Si cuenta con habilidades comunicativas, orientación al servicio y motivación para alcanzar objetivos, las ofertas disponibles representan una gran oportunidad para vincularse rápidamente y proyectar una carrera en un sector que se mantiene en expansión.

Estas son algunas de las vacantes más destacadas disponibles actualmente:

Asesor call center en español Bogotá

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.200.000

En HEALTH COMPANY CENTER SAS, se encuentra en búsqueda de un asesor call center comprometido y motivado para sumarse a su equipo de salud.

Se ofrece un horario laboral de 08:00 a.m. a 05:00 p.m., con un atractivo salario básico y comisiones sin límite. Las condiciones del cargo se detallarán durante la entrevista.

Responsabilidades:

Atender llamadas entrantes de pacientes y brindar soluciones efectivas.

Registrar información relevante de los pacientes en el sistema.

Colaborar con otros departamentos para resolver consultas complejas.

Mantener actualizada la base de datos de pacientes.

Asegurar un alto nivel de satisfacción del cliente en cada interacción.

Requerimientos:

Técnico en áreas afines a la atención al cliente.

Experiencia previa en call center o servicio al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación verbal.

Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas eficientemente.

Motivación para alcanzar metas y objetivos.

Asesor call center Bogotá

Se encuentra abierta la convocatoria para el cargo de asesor comercial call center (atención al cliente y ventas cruzadas).

Ubicación: Bogotá D.C.

Modalidad: presencial

Jornada: tiempo completo

Contrato: término indefinido (desde el segundo mes)

Vacantes disponibles: 20

Contratación inmediata

La vacante está dirigida a personas con experiencia en call center, apasionadas por el servicio al cliente y las ventas.

Funciones principales:

Atención a usuarios de servicios del hogar y telefonía.

Gestión de solicitudes relacionadas con fallas técnicas, cobertura de servicios y facturación.

Venta cruzada y retención.

Requisitos:

Mínimo 6 meses de experiencia reciente en áreas comerciales en telecomunicaciones (fidelización, retención, ventas outbound o cruzadas).

Disponibilidad para trabajar de forma presencial en Bogotá.

Horario:

Turnos de lunes a domingo.

1:00 a.m. a 6:00 p.m. (36 horas semanales, 6 horas diarias).

Descanso rotativo.

Beneficios:

Contrato indefinido desde el segundo mes.

Capacitación 100% paga (duración: 3 semanas).

Ruta gratuita en horarios de madrugada.

Bonificación plus de madrugada: $50.000 al cumplir con el 80% del turno nocturno.

Pagos quincenales o mensuales (según preferencia).

Estabilidad laboral y excelente ambiente de trabajo.

Asesor call center bilingüe

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.200.000

La vacante está dirigida a personas con fluidez en inglés y español, interesadas en ofrecer soporte y soluciones a los usuarios como asesores call center bilingües.

Responsabilidades:

Proveer atención al cliente efectiva en inglés y español.

Gestionar llamadas entrantes y salientes de los usuarios.

Resolver dudas e inquietudes de los clientes de manera oportuna.

Mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de atención.

Requerimientos:

Bachillerato completo o título técnico.• Alto nivel de inglés.

Mínimo 6 meses de experiencia en servicio al cliente.

Excelentes habilidades comunicativas.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico.

Agente de ventas call center Bodytech

Salario: $ 1.423.500 a $ 5.000.000

Importante empresa del sector fitness, salud y deporte busca para su equipo de trabajo bachiller con mínimo 6 meses de experiencia en ventas call center, manejo de bases de datos, audaz, versátil y apasionado por las ventas.

Horario: turnos rotativos de 8 horas, lunes a viernes de 7:30 a.m. a 9:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

Salario básico: $1.423.500 + comisiones promedio de 2 a 4 millones sin techo, todas prestacionales.

Beneficios:

Servicio de entrenamiento gratuito.

Descuentos en fisioterapia, nutrición, pilates y entrenamiento personalizado.

Descuentos para acceso a cursos de natación y escuelas deportivas.

Auxilio educativo hasta el 70% del valor de la matrícula.

Descuentos en ropa y accesorios deportivos.

Líder de ventas en call center Medellín

Salario: $ 1.920.000 a $ 3.200.000

La empresa se encuentra en la búsqueda de un líder de ventas call center que impulse el rendimiento del equipo, garantizando el cumplimiento de objetivos mediante un liderazgo cercano y estratégico.

Responsabilidades:

• Acompañar estratégicamente al equipo de ventas para asegurar el cumplimiento de indicadores clave.

• Impulsar el logro de metas a través de un liderazgo cercano.

• Realizar seguimiento continuo y mejora del desempeño individual y colectivo.

• Supervisar la operación del call center y gestionar recursos de manera eficiente.

• Desarrollar e implementar estrategias de ventas para maximizar el rendimiento del equipo.

Requerimientos:

• Tecnólogo o profesional en administración, mercadeo, comercial o tecnologías de la información.

• Al menos un año de experiencia liderando equipos en call center.

• Conocimientos en operación de call centers y habilidades comerciales.

• Manejo de indicadores de gestión.