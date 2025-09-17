Empleo
Contratación masiva en call centers: sueldos de hasta $3,5 millones
¡No deje pasar esta oportunidad!
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector de call center y ventas se ha consolidado como uno de los motores más importantes de generación de empleo en Colombia.
Con un crecimiento constante en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, esta industria ofrece oportunidades tanto para personas con experiencia como para quienes desean dar sus primeros pasos en el ámbito laboral.
Si cuenta con habilidades comunicativas, orientación al servicio y motivación para alcanzar objetivos, las ofertas disponibles representan una gran oportunidad para vincularse rápidamente y proyectar una carrera en un sector que se mantiene en expansión.
Estas son algunas de las vacantes más destacadas disponibles actualmente:
Asesor call center en español Bogotá
Salario: $ 1.700.000 a $ 2.200.000
En HEALTH COMPANY CENTER SAS, se encuentra en búsqueda de un asesor call center comprometido y motivado para sumarse a su equipo de salud.
Se ofrece un horario laboral de 08:00 a.m. a 05:00 p.m., con un atractivo salario básico y comisiones sin límite. Las condiciones del cargo se detallarán durante la entrevista.
Responsabilidades:
- Atender llamadas entrantes de pacientes y brindar soluciones efectivas.
- Registrar información relevante de los pacientes en el sistema.
- Colaborar con otros departamentos para resolver consultas complejas.
- Mantener actualizada la base de datos de pacientes.
- Asegurar un alto nivel de satisfacción del cliente en cada interacción.
Requerimientos:
- Técnico en áreas afines a la atención al cliente.
- Experiencia previa en call center o servicio al cliente.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal.
- Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas eficientemente.
- Motivación para alcanzar metas y objetivos.
Asesor call center Bogotá
Se encuentra abierta la convocatoria para el cargo de asesor comercial call center (atención al cliente y ventas cruzadas).
Ubicación: Bogotá D.C.
Modalidad: presencial
Jornada: tiempo completo
Contrato: término indefinido (desde el segundo mes)
Vacantes disponibles: 20
Contratación inmediata
La vacante está dirigida a personas con experiencia en call center, apasionadas por el servicio al cliente y las ventas.
Funciones principales:
- Atención a usuarios de servicios del hogar y telefonía.
- Gestión de solicitudes relacionadas con fallas técnicas, cobertura de servicios y facturación.
- Venta cruzada y retención.
Requisitos:
- Mínimo 6 meses de experiencia reciente en áreas comerciales en telecomunicaciones (fidelización, retención, ventas outbound o cruzadas).
- Disponibilidad para trabajar de forma presencial en Bogotá.
Horario:
Turnos de lunes a domingo.
1:00 a.m. a 6:00 p.m. (36 horas semanales, 6 horas diarias).
Descanso rotativo.
Beneficios:
- Contrato indefinido desde el segundo mes.
- Capacitación 100% paga (duración: 3 semanas).
- Ruta gratuita en horarios de madrugada.
- Bonificación plus de madrugada: $50.000 al cumplir con el 80% del turno nocturno.
- Pagos quincenales o mensuales (según preferencia).
- Estabilidad laboral y excelente ambiente de trabajo.
Asesor call center bilingüe
Salario: $ 2.500.000 a $ 3.200.000
La vacante está dirigida a personas con fluidez en inglés y español, interesadas en ofrecer soporte y soluciones a los usuarios como asesores call center bilingües.
Responsabilidades:
- Proveer atención al cliente efectiva en inglés y español.
- Gestionar llamadas entrantes y salientes de los usuarios.
- Resolver dudas e inquietudes de los clientes de manera oportuna.
- Mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.
- Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de atención.
Requerimientos:
- Bachillerato completo o título técnico.• Alto nivel de inglés.
- Mínimo 6 meses de experiencia en servicio al cliente.
- Excelentes habilidades comunicativas.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico.
Agente de ventas call center Bodytech
Salario: $ 1.423.500 a $ 5.000.000
Importante empresa del sector fitness, salud y deporte busca para su equipo de trabajo bachiller con mínimo 6 meses de experiencia en ventas call center, manejo de bases de datos, audaz, versátil y apasionado por las ventas.
Horario: turnos rotativos de 8 horas, lunes a viernes de 7:30 a.m. a 9:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 2:30 p.m.
Salario básico: $1.423.500 + comisiones promedio de 2 a 4 millones sin techo, todas prestacionales.
Beneficios:
- Servicio de entrenamiento gratuito.
- Descuentos en fisioterapia, nutrición, pilates y entrenamiento personalizado.
- Descuentos para acceso a cursos de natación y escuelas deportivas.
- Auxilio educativo hasta el 70% del valor de la matrícula.
- Descuentos en ropa y accesorios deportivos.
Líder de ventas en call center Medellín
Salario: $ 1.920.000 a $ 3.200.000
La empresa se encuentra en la búsqueda de un líder de ventas call center que impulse el rendimiento del equipo, garantizando el cumplimiento de objetivos mediante un liderazgo cercano y estratégico.
Responsabilidades:
• Acompañar estratégicamente al equipo de ventas para asegurar el cumplimiento de indicadores clave.
• Impulsar el logro de metas a través de un liderazgo cercano.
• Realizar seguimiento continuo y mejora del desempeño individual y colectivo.
• Supervisar la operación del call center y gestionar recursos de manera eficiente.
• Desarrollar e implementar estrategias de ventas para maximizar el rendimiento del equipo.
Requerimientos:
• Tecnólogo o profesional en administración, mercadeo, comercial o tecnologías de la información.
• Al menos un año de experiencia liderando equipos en call center.
• Conocimientos en operación de call centers y habilidades comerciales.
• Manejo de indicadores de gestión.
• Dominio de herramientas ofimáticas.