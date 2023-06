Declaración de renta 2023: estos son los topes salariales desde los que se deberá declarar

La presentación de la declaración de impuestos es una responsabilidad fundamental para aquellos trabajadores que superan ciertos límites de ingresos mensuales. Con la llegada del año 2023, es importante conocer cuáles son los topes salariales establecidos para la declaración de impuestos en este nuevo periodo. En este artículo, proporcionaremos información relevante sobre los límites salariales que deben considerarse al presentar la declaración de impuestos en el año 2023.

¿Cuáles son los límites salariales para la declaración de impuestos en 2023?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) establece los topes de ingresos que determinan la obligación de presentar la declaración de impuestos sobre la renta en Colombia. Estos límites incluyen el patrimonio bruto, los ingresos brutos, los consumos realizados con tarjeta de crédito y el valor total de las compras y consumos acumulados.

Para el periodo fiscal 2022, cuyas declaraciones deben presentarse en 2023, los plazos y requisitos fueron establecidos por el Decreto 1778, de diciembre de 2022, que regula las obligaciones tributarias tanto sustanciales como formales para los contribuyentes.

¿Quiénes están obligados a presentar la declaración de impuestos en el año 2023?

Los límites para la presentación de la declaración de impuestos en el año 2023 están definidos en el Decreto 1951 de 2017. Según este decreto, no están obligados a presentar la declaración de impuestos aquellos empleados cuyos ingresos no estén sujetos al impuesto a las ventas del régimen común y que obtengan al menos el 80 % de sus ingresos de un salario remunerado por una relación laboral o legal y reglamentaria. Además, las personas naturales y las sucesiones líquidas que no sean responsables del impuesto a las ventas del régimen común están exentas de presentar la declaración de impuestos.

Por otro lado, aquellos que deben presentar la declaración de impuestos en el año 2023 son todas las personas naturales que cumplan con los siguientes requisitos:

Patrimonio bruto en el último día del periodo fiscal 2022 superior a 4.500 UVT/171.018.000 pesos.

Ingresos brutos del periodo fiscal superiores a 1.400 UVT/53.206.000 pesos.

Consumos realizados con tarjeta de crédito que excedan 1.400 UVT/53.206.000 pesos.

Valor total de compras y consumos que supere 1.400 UVT/53.206.000 pesos.

Valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras que exceda 1.400 UVT/53.206.000 pesos.

Es importante destacar que aquellos sujetos obligados a declarar impuestos deben cumplir con esta responsabilidad para evitar posibles sanciones y cargos adicionales. Los contribuyentes que no presenten su declaración en el plazo establecido podrían enfrentar recargos adicionales del 5 % por cada mes o fracción de retraso, además de los correspondientes intereses de mora.

Fechas límite para la presentación de la declaración de impuestos en el año 2023

Las fechas límite para la presentación de la declaración de impuestos en el año 2023 se establecen en función del último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT) o del Registro Único Tributario (RUT) del contribuyente. A continuación, se detallan las fechas correspondientes:

Personas naturales

Personas jurídicas y contribuyentes del régimen tributario especial

Presentación de declaración y pago de primera cuota: del 7 de abril al 6 de mayo, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT.

Pago segunda cuota: del 7 al 21 de julio de 2023, según el último dígito del NIT.

Grandes contribuyentes

Pago primera cuota: entre el 8 y el 20 de febrero de 2023.

Presentación de declaración y pago segunda cuota: entre el 7 y el 22 de abril de 2023.

Pago tercera cuota: entre el 7 y el 21 de junio de 2023.

La declaración de impuestos es una obligación que debe cumplirse para aquellos trabajadores que superen los topes salariales establecidos por la Dian. En el año 2023, es fundamental tener en cuenta los límites de ingresos brutos, patrimonio bruto, consumos realizados con tarjeta de crédito, valor total de compras y consumos, y el valor total acumulado de consignaciones bancarias. Cumplir con las fechas límite de presentación es esencial para evitar sanciones y cargos adicionales.