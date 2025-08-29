¿Desea trabajar desde casa? Conozca estas ofertas

Los tiempos de pasar horas en el tráfico camino al trabajo han quedado atrás. Actualmente, hay más de 3.000 vacantes disponibles en modalidad virtual en todo el país, lo que representa una gran oportunidad para quienes buscan mayor flexibilidad y ahorro en tiempo y transporte.

Las ofertas abarcan diferentes perfiles: desde atención al cliente y soporte administrativo hasta cargos especializados en tecnología, marketing digital y finanzas. Esta diversidad permite que tanto profesionales con experiencia como recién egresados encuentren un espacio para aplicar.

Si desea conocer la oferta completa de vacantes en el país, lo invitamos a hacer clic acá. A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Recuerde que entre más completa esté la información en la hoja de vida, mayores serán las posibilidades de avanzar en el proceso de selección.

Community manager

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000

Básica, una agencia líder en marketing digital se encuentra en búsqueda de un apasionado community manager para unirse a su equipo. La empresa valora la creatividad, la innovación y el compromiso con los clientes. Como gestor de comunidades, la persona seleccionada será parte de un entorno laboral, colaborativo y flexible, con oportunidades de crecimiento.

Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que desee trabajar de manera 100 % remota, gestionando y potenciando la presencia digital de cuentas corporativas. Si se trata de un coordinador de medios digitales proactivo, esta es la oportunidad indicada.

Funciones

Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.

Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing .

. Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.

y atender PQRS de forma adecuada y profesional. Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.

Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.

e identificar oportunidades de interacción con la comunidad. Manejar protocolos de crisis digital.

Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.

Requerimientos:

Tecnólogo/a o profesional en marketing , publicidad, comunicación o Ingeniería administrativa.

, publicidad, comunicación o Ingeniería administrativa. Mínimo dos años de experiencia en funciones similares de community manager .

. Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).

Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.

Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.

Ejecutivo de ventas

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000

La vacante está dirigida a quienes buscan trabajo en ventas y desean hacerlo desde casa.

Ejecutivo de ventas outbound (100 % remoto a nivel nacional). Contrato a término indefinido. Horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m. Salario más comisiones: hasta $ 2.500.000 según metas.

Requisitos: mínimo un año en ventas telefónicas o intangibles (excluyente), experiencia laboral formal, edad entre 21 y 48 años, no ser estudiante presencial y contar con PC con cámara disponible.

Importante: adjuntar hoja de vida actualizada.

Asesor comercial / ventas telefónicas sin techo/ 100% remoto

Salario: $ 1.427.000 a $ 3.000.000

La compañía se encuentra en crecimiento y busca ejecutivos(as) de ventas apasionados por el mundo comercial, con experiencia en ventas de productos intangibles y excelente capacidad de cierre. Si se cuenta con un perfil consultivo, autogestión y gusto por los retos, esta es la oportunidad indicada.

Condiciones económicas: salario base de $ 1.427.880. Bono garantizado (primeros 2 meses): $ 285.000. Comisiones sin techo, con un promedio entre $ 700.000 y $ 1.000.000. Acelerador por cumplimiento: hasta el 85 % adicional.

Tipo de contrato indefinido. Pago quincenal, mes vencido, 100 % prestacional. Jornada laboral de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Etapas de formación: entrenamiento inicial de 10 días hábiles y fase nesting de una semana en operación real.

Responsabilidades principales

Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software). Cierre de ventas durante la llamada. Gestión posventa y seguimiento personalizado. Cumplimiento de presupuesto y referidos. Registro y seguimiento en CRM (Salesforce o Sinergy).

Perfil requerido

Mínimo un año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos), aunque puede ser negociable si se cuenta con excelente perfil comercial.

Alta capacidad de indagación, cierre efectivo y rápida toma de decisión. Experiencia en ventas 100 % remotas. Manejo de CRM. Perfil consultivo y orientado a resultados. Autogestión de leads. No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas o presenciales.

Agente de mensajería remota

La convocatoria busca chatter remoto con actitud y buena escritura. Está dirigida a quienes escriben rápido, saben improvisar y cuentan con buena energía para conversar por chat.

Se ofrece trabajo 100 % remoto, sin necesidad de experiencia, con entrenamiento incluido. Pago por desempeño y oportunidad de crecimiento.