La creatividad visual es hoy una de las competencias más valoradas por las empresas. Los diseñadores gráficos juegan un papel clave en la construcción de marcas, la comunicación digital y el desarrollo de campañas que conectan con las audiencias.

En Colombia, compañías de diferentes sectores están contratando diseñadores gráficos para fortalecer sus equipos y aportar innovación a sus proyectos. Las vacantes disponibles abarcan distintos niveles de experiencia en modalidades presenciales o híbridas.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas puedes conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Diseñador gráfico junior – Bogotá D.C.

Empresa: Goyurt

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el diseño y quiere crecer en un equipo creativo? Goyurt busca un/a diseñador/a jr. con muchas ganas de aportar ideas frescas e innovadoras a las comunicaciones de marca.

Responsabilidades:

Diseñar piezas gráficas para redes sociales.

Crear contenido visual llamativo e innovador.

Colaborar de la mano con el equipo de marketing.

Desarrollar videos y contenido multimedia.

Adaptar diseños a diferentes formatos y canales.

Requerimientos:

Profesional en Diseño Gráfico (o afines).

Al menos 1 año de experiencia en creación de contenido para redes sociales.

Creatividad, innovación y actitud colaborativa.

Disponibilidad para trabajar en modalidad híbrida.

Practicante de diseño gráfico – Medellín

Empresa: Grupo ICOR

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

En el instituto del corazón, institución dedicada al sector salud, buscan un(a) practicante de diseño gráfico o comunicación social creativo(a) y propositivo(a), que desee fortalecer sus habilidades mientras aporta al desarrollo de piezas visuales que fortalezcan la comunicación interna y externa.

Responsabilidades:

Diseñar piezas gráficas para campañas internas y externas (afiches, flyers, presentaciones, boletines, entre otros).

Apoyar la creación de contenido visual para redes sociales y canales digitales de la organización.

Colaborar en la diagramación de documentos y material institucional.

Asegurar que todas las piezas gráficas cumplan con los lineamientos de la identidad corporativa.

Requerimientos:

Estudiante de Diseño Gráfico o Comunicación Social que requiera realizar práctica empresarial avalada por su institución educativa.

Conocimiento en programas de diseño como: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign y/o Canva.

Creatividad, innovación y atención al detalle.

Habilidades para el trabajo en equipo y buena comunicación.

Diseñador(a) gráfico(a) temporal – Bogotá D.C.

Empresa: Pernine

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Esta oportunidad es temporal por un mes como reemplazo, ideal para alguien organizado, creativo y meticuloso en la gestión del tiempo y atención al detalle.

Responsabilidades:

Convertir conceptos en piezas visuales impactantes para la marca.

Colaborar con el equipo creativo para desarrollar campañas de moda.

Crear diseños para redes sociales y formatos digitales.

Asegurar que los diseños reflejen la esencia de la marca.

Trabajar en un entorno dinámico y cumplir con plazos ajustados.

Requerimientos:

Experiencia previa en diseño gráfico o afines.

Dominio de Adobe Creative, Cloud Figma, After Effects y/o Premiere.

Conocimiento de tendencias de diseño y redes sociales.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Disponibilidad para trabajar presencialmente en Bogotá.

Diseñador(a) gráfico(a) webstore – Medellín

Empresa: Leonisa

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Leonisa está buscando un/a diseñador(a) gráfico(a) para el canal de la webstore, quien tendrá como objetivo ejecutar los briefs de requerimiento comerciales para transformarlos en piezas visuales de impacto que se traduzcan en ventas para el canal.

Responsabilidades:

Diseñar piezas gráficas digitales alineadas con el ADN de la marca y las estrategias comerciales, a partir de briefs del equipo de mercadeo, incorporando tendencias actuales para optimizar la calidad visual.

Desarrollar contenido audiovisual alineado con los requerimientos comerciales del equipo de pauta y mercadeo, asegurando su efectividad mediante el análisis de briefs y la incorporación de tendencias innovadoras como IA.

Contribuir a la planeación de estrategias comerciales mediante participación activa en reuniones estratégicas e investigaciones de marcas y diseños en mercados digitales.

Requerimientos:

Ser profesional en Diseño Gráfico, Publicidad, Comunicación o afines.

3 años de experiencia en cargos relacionados.

Manejo avanzado de la Suite Adobe.

Edición de Video.

Animación Básica.

Conocimientos en HTML y CSS.