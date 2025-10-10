El sector financiero busca talento: postúlese a las ofertas disponibles

Si le apasiona el mundo de las finanzas, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando para crecer profesionalmente en organizaciones con proyección y estabilidad.

Actualmente, este sector se consolida como uno de los pilares del empleo en Colombia, ofreciendo oportunidades que van desde auxiliar de contabilidad y ejecutivo de negocios hasta planeador tributario y jefe administrativo.

Bancos, cooperativas y empresas de servicios financieros digitales están fortaleciendo sus equipos con profesionales capaces de asumir retos en entornos digitales y competitivos, valorando especialmente las habilidades de comunicación, análisis y servicio al cliente. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas dentro de este campo.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

El sector financiero es crucial para el crecimiento económico porque conecta a quienes ahorran con quienes necesitan inversión, permitiendo el desarrollo de empresas, infraestructuras y proyectos productivos. | Foto: Getty Images

Auxiliar de contabilidad – Bogotá D.C.

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Acepalma están buscando un auxiliar contable para unirse a su equipo y garantizar la precisión y confiabilidad de los hechos económicos de la compañía.

Responsabilidades:

Recopilar y registrar información contable.

Validar transacciones económicas de la compañía.

Participar en la preparación de reportes contables.

Apoyar en actividades de cierre contable.

Asegurar el cumplimiento de normatividad legal y políticas contables.

Registrar causaciones de facturas de compra.

Realizar registros de reembolsos de gastos y legalización de anticipos.

Analizar cuentas contables y elaborar informes.

Requerimientos:

Tecnólogo en Gestión Contable y Financiera, o estudiante de Contaduría Pública.

Mínimo 2 años de experiencia en registros contables.

Conocimiento en análisis de cuentas y elaboración de reportes.

Manejo de Excel Intermedio.

Deseable manejo SAP.

Ejecutivo centro de negocios – Armenia

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 3.320.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su desafío será hacer parte de la experiencia en la originación y profundización de productos de colocación y captación, con enfoque en clientes de persona natural.

Responsabilidades:

cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.

Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema

Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de Banca Personal.

Apoyo administrativo y comercial en productos de captación (CDTs, cuentas, adquirencias).

Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.

Requerimientos:

Estudiante universitario 5 a último semestre en carreras afines al negocio financiero.

Mínimo 1 año de experiencia en ejecutivos comerciales, gestión comercial en entidades Bancarias o Financieras.

Deseable conocimiento en análisis financiero y procesos crediticios, conceptos básicos en mercadeo y segmentación.

Planeador tributario estratégico – Medellín

Empresa: Lextalento

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un consultor fiscal apasionado por la planificación tributaria y busca un entorno donde pueda desarrollar su carrera, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar planes tributarios que aseguren eficiencia financiera.

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en tiempo y forma.

Asesorar en la estructuración de operaciones con impacto tributario.

Identificar riesgos fiscales y proponer soluciones estratégicas.

Mantener actualizada a la organización frente a cambios normativos y regulatorios.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública con especialización tributaria.

Experiencia mínima de 3 a 5 años en planeación y gestión tributaria.

Conocimiento en normativa tributaria nacional e internacional.

Manejo avanzado de Excel y software contables/financieros.

Habilidades en análisis financiero, gestión de riesgos y comunicación efectiva.

Jefe administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 7.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol crucial abarca la gestión financiera operativa, relación con proveedores, gestión de talento humano, calidad y SST, así como soporte tecnológico y legal.

Responsabilidades:

Coordinar la administración de caja menor y reembolsos.

Apoyar a jefaturas en el manejo de gastos específicos.

Seguimiento a legalización de viajes y control de viáticos.

Coordinar insumos no retail y materiales para tiendas y CEDI.

Asegurar los procesos de reclutamiento, inducción y contratación de personal.

Seguimiento a desvinculación del personal y novedades de nómina.

Coordinar inspecciones de calidad y control de plagas.

Garantizar la instalación y mantenimiento de equipos tecnológicos.

Coordinar documentación legal y verificación normativa.

Gestión de pagos de impuestos municipales.

Requerimientos

Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares.

Conocimientos en gestión financiera y operativa.

Habilidad para coordinar equipos de trabajo.

Experiencia en relaciones con proveedores.

Conocimiento de normativas SST y de calidad.

Capacidad de gestión de talento humano.