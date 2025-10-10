EMPLEO
El sector financiero busca talento: postúlese a las ofertas disponibles
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Si le apasiona el mundo de las finanzas, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando para crecer profesionalmente en organizaciones con proyección y estabilidad.
Actualmente, este sector se consolida como uno de los pilares del empleo en Colombia, ofreciendo oportunidades que van desde auxiliar de contabilidad y ejecutivo de negocios hasta planeador tributario y jefe administrativo.
Bancos, cooperativas y empresas de servicios financieros digitales están fortaleciendo sus equipos con profesionales capaces de asumir retos en entornos digitales y competitivos, valorando especialmente las habilidades de comunicación, análisis y servicio al cliente. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas dentro de este campo.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Auxiliar de contabilidad – Bogotá D.C.
Empresa: Acepalma
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En Acepalma están buscando un auxiliar contable para unirse a su equipo y garantizar la precisión y confiabilidad de los hechos económicos de la compañía.
Responsabilidades:
- Recopilar y registrar información contable.
- Validar transacciones económicas de la compañía.
- Participar en la preparación de reportes contables.
- Apoyar en actividades de cierre contable.
- Asegurar el cumplimiento de normatividad legal y políticas contables.
- Registrar causaciones de facturas de compra.
- Realizar registros de reembolsos de gastos y legalización de anticipos.
- Analizar cuentas contables y elaborar informes.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Gestión Contable y Financiera, o estudiante de Contaduría Pública.
- Mínimo 2 años de experiencia en registros contables.
- Conocimiento en análisis de cuentas y elaboración de reportes.
- Manejo de Excel Intermedio.
- Deseable manejo SAP.
Ejecutivo centro de negocios – Armenia
Empresa: Banco de Occidente
Salario: $ 3.320.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su desafío será hacer parte de la experiencia en la originación y profundización de productos de colocación y captación, con enfoque en clientes de persona natural.
Responsabilidades:
- cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.
- Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema
- Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de Banca Personal.
- Apoyo administrativo y comercial en productos de captación (CDTs, cuentas, adquirencias).
- Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.
Requerimientos:
- Estudiante universitario 5 a último semestre en carreras afines al negocio financiero.
- Mínimo 1 año de experiencia en ejecutivos comerciales, gestión comercial en entidades Bancarias o Financieras.
- Deseable conocimiento en análisis financiero y procesos crediticios, conceptos básicos en mercadeo y segmentación.
Planeador tributario estratégico – Medellín
Empresa: Lextalento
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un consultor fiscal apasionado por la planificación tributaria y busca un entorno donde pueda desarrollar su carrera, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Diseñar y ejecutar planes tributarios que aseguren eficiencia financiera.
- Garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en tiempo y forma.
- Asesorar en la estructuración de operaciones con impacto tributario.
- Identificar riesgos fiscales y proponer soluciones estratégicas.
- Mantener actualizada a la organización frente a cambios normativos y regulatorios.
Requerimientos:
- Profesional en Contaduría Pública con especialización tributaria.
- Experiencia mínima de 3 a 5 años en planeación y gestión tributaria.
- Conocimiento en normativa tributaria nacional e internacional.
- Manejo avanzado de Excel y software contables/financieros.
- Habilidades en análisis financiero, gestión de riesgos y comunicación efectiva.
Jefe administrativo – Bogotá D.C.
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: 7.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol crucial abarca la gestión financiera operativa, relación con proveedores, gestión de talento humano, calidad y SST, así como soporte tecnológico y legal.
Responsabilidades:
- Coordinar la administración de caja menor y reembolsos.
- Apoyar a jefaturas en el manejo de gastos específicos.
- Seguimiento a legalización de viajes y control de viáticos.
- Coordinar insumos no retail y materiales para tiendas y CEDI.
- Asegurar los procesos de reclutamiento, inducción y contratación de personal.
- Seguimiento a desvinculación del personal y novedades de nómina.
- Coordinar inspecciones de calidad y control de plagas.
- Garantizar la instalación y mantenimiento de equipos tecnológicos.
- Coordinar documentación legal y verificación normativa.
- Gestión de pagos de impuestos municipales.
Requerimientos
- Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares.
- Conocimientos en gestión financiera y operativa.
- Habilidad para coordinar equipos de trabajo.
- Experiencia en relaciones con proveedores.
- Conocimiento de normativas SST y de calidad.
- Capacidad de gestión de talento humano.
