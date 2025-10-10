Suscribirse

El sector financiero busca talento: postúlese a las ofertas disponibles

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

10 de octubre de 2025, 5:45 p. m.
El desarrollo de nuevas soluciones impulsan la reducción del uso de efectivo, la inclusión de millones de personas al sistema financiero y una mayor competencia en el sector.
Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Getty Images

Si le apasiona el mundo de las finanzas, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando para crecer profesionalmente en organizaciones con proyección y estabilidad.

Actualmente, este sector se consolida como uno de los pilares del empleo en Colombia, ofreciendo oportunidades que van desde auxiliar de contabilidad y ejecutivo de negocios hasta planeador tributario y jefe administrativo.

Bancos, cooperativas y empresas de servicios financieros digitales están fortaleciendo sus equipos con profesionales capaces de asumir retos en entornos digitales y competitivos, valorando especialmente las habilidades de comunicación, análisis y servicio al cliente. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas dentro de este campo.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

redes y finanzas
El sector financiero es crucial para el crecimiento económico porque conecta a quienes ahorran con quienes necesitan inversión, permitiendo el desarrollo de empresas, infraestructuras y proyectos productivos. | Foto: Getty Images

Auxiliar de contabilidad – Bogotá D.C.

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Acepalma están buscando un auxiliar contable para unirse a su equipo y garantizar la precisión y confiabilidad de los hechos económicos de la compañía.

Responsabilidades:

  • Recopilar y registrar información contable.
  • Validar transacciones económicas de la compañía.
  • Participar en la preparación de reportes contables.
  • Apoyar en actividades de cierre contable.
  • Asegurar el cumplimiento de normatividad legal y políticas contables.
  • Registrar causaciones de facturas de compra.
  • Realizar registros de reembolsos de gastos y legalización de anticipos.
  • Analizar cuentas contables y elaborar informes.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en Gestión Contable y Financiera, o estudiante de Contaduría Pública.
  • Mínimo 2 años de experiencia en registros contables.
  • Conocimiento en análisis de cuentas y elaboración de reportes.
  • Manejo de Excel Intermedio.
  • Deseable manejo SAP.

¿Cumple los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo centro de negocios – Armenia

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 3.320.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su desafío será hacer parte de la experiencia en la originación y profundización de productos de colocación y captación, con enfoque en clientes de persona natural.

Responsabilidades:

  • cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.
  • Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema
  • Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de Banca Personal.
  • Apoyo administrativo y comercial en productos de captación (CDTs, cuentas, adquirencias).
  • Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.

Requerimientos:

  • Estudiante universitario 5 a último semestre en carreras afines al negocio financiero.
  • Mínimo 1 año de experiencia en ejecutivos comerciales, gestión comercial en entidades Bancarias o Financieras.
  • Deseable conocimiento en análisis financiero y procesos crediticios, conceptos básicos en mercadeo y segmentación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo en Colombia con salarios competitivos: revise las vacantes

Planeador tributario estratégico – Medellín

Empresa: Lextalento

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un consultor fiscal apasionado por la planificación tributaria y busca un entorno donde pueda desarrollar su carrera, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Diseñar y ejecutar planes tributarios que aseguren eficiencia financiera.
  • Garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en tiempo y forma.
  • Asesorar en la estructuración de operaciones con impacto tributario.
  • Identificar riesgos fiscales y proponer soluciones estratégicas.
  • Mantener actualizada a la organización frente a cambios normativos y regulatorios.

Requerimientos:

  • Profesional en Contaduría Pública con especialización tributaria.
  • Experiencia mínima de 3 a 5 años en planeación y gestión tributaria.
  • Conocimiento en normativa tributaria nacional e internacional.
  • Manejo avanzado de Excel y software contables/financieros.
  • Habilidades en análisis financiero, gestión de riesgos y comunicación efectiva.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 7.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol crucial abarca la gestión financiera operativa, relación con proveedores, gestión de talento humano, calidad y SST, así como soporte tecnológico y legal.

Responsabilidades:

  • Coordinar la administración de caja menor y reembolsos.
  • Apoyar a jefaturas en el manejo de gastos específicos.
  • Seguimiento a legalización de viajes y control de viáticos.
  • Coordinar insumos no retail y materiales para tiendas y CEDI.
  • Asegurar los procesos de reclutamiento, inducción y contratación de personal.
  • Seguimiento a desvinculación del personal y novedades de nómina.
  • Coordinar inspecciones de calidad y control de plagas.
  • Garantizar la instalación y mantenimiento de equipos tecnológicos.
  • Coordinar documentación legal y verificación normativa.
  • Gestión de pagos de impuestos municipales.

Requerimientos

  • Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares.
  • Conocimientos en gestión financiera y operativa.
  • Habilidad para coordinar equipos de trabajo.
  • Experiencia en relaciones con proveedores.
  • Conocimiento de normativas SST y de calidad.
  • Capacidad de gestión de talento humano.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

