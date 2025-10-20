Empiece la semana con empleo: conozca las oportunidades disponibles

La semana arranca con buenas noticias para quienes están en búsqueda laboral. En distintas regiones del país, empresas de sectores como servicios, tecnología, ventas, salud, logística y manufactura están contratando nuevos talentos para fortalecer sus equipos. Las ofertas incluyen cargos operativos, administrativos y profesionales, con opciones presenciales, híbridas y remotas.

Este movimiento en el mercado laboral refleja la recuperación sostenida del empleo formal en Colombia y la disposición de las organizaciones por atraer perfiles con iniciativa, responsabilidad y compromiso.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y aplique sin costo a las ofertas que más se ajusten a su experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las opciones destacadas.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Stock / Magneto

Analista de servicios – Girón

Empresa: Superpack

Salario: 3.429.000

En este rol, será parte esencial del equipo, asegurando que los procesos logísticos se ejecuten de manera eficaz y de acuerdo con los altos estándares de servicio que los clientes esperan.

Responsabilidades:

Coordinar el proceso logístico de recibos y despachos de materiales y productos.

Garantizar el empalme del turno informando novedades al Coordinador de Planta.

Realizar la programación diaria de cargues asegurando disponibilidad de vehículos.

Preparar despieces de cada cargue validando cambios de pedidos en SAP.

Notificar a clientes sobre despachos según requerimientos y procedimientos.

Requerimientos:

Experiencia comprobable en procesos logísticos y gestión de inventarios.

Conocimiento avanzado de SAP para la gestión de pedidos y despachos.

Habilidad para coordinar equipos y procesos bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación para notificar a clientes y coordinadores.

Analista de procesos logísticos y tecnología – Bogotá D.C.

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: 2.500.000

El objetivo del cargo será gestionar y analizar el desempeño de las herramientas tecnológicas en los procesos logísticos, asegurando mantenimientos, actualizaciones e implementaciones que promuevan la automatización y la transformación digital.

Responsabilidades:

Soporte a las operaciones logísticas y plataformas tecnológicas (gestión de incidentes, coordinación con mesas de ayuda, participación en foros de TI).

Coordinar mantenimientos y actualizaciones de hardware y equipos tecnológicos.

Liderar y gestionar proyectos de implementación tecnológica en procesos logísticos.

Elaborar y actualizar reportes de gestión (Fill Rate, Inventarios, Matriz de Capacitación, uso de herramientas).

Impulsar iniciativas de transformación digital en el área logística.

Cumplimiento de políticas, horarios y procedimientos de la compañía.

Requerimientos:

Tecnólogo o estudiante de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Mínimo 2 años de experiencia en cargos administrativos del área de logística.

Manejo de Office, Excel intermedio y nociones básicas de Power BI.

Análisis de información y habilidades comunicativas orientadas al servicio.

Operador logístico – Envigado

Empresa: Homecenter

Salario: 1.423.500

Su rol será clave para garantizar que la experiencia de compra de los clientes sea excepcional, asegurando que todos los procedimientos se alineen con las políticas y normas de seguridad.

Responsabilidades:

Ejecutar labores operativas de recibo alistamiento y despacho.

Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y procedimientos.

Coordinar el flujo de mercancía en la tienda.

Mantener registros precisos de operaciones logísticas.

Colaborar con otros departamentos para mejorar la experiencia de compra.

Requerimientos:

Técnico en logística o áreas afines.

Experiencia previa en operaciones logísticas.

Conocimiento de normativas de seguridad en el trabajo.

Habilidades organizativas y atención al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo de manera efectiva.

Representante de admisiones – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en busca de un representante de admisiones para fortalecer su equipo de trabajo. Esta posición es fundamental para garantizar la admisión eficiente de los pacientes, asegurando el cumplimiento de los procesos administrativos definidos.

Responsabilidades:

Coordinar la admisión de pacientes asegurando el cumplimiento de los procesos administrativos.

Interactuar con entidades responsables del pago de servicios de salud.

Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en admisión de pacientes.

Proporcionar atención al cliente de manera efectiva y profesional.

Trabajar en equipo para mejorar continuamente los procesos de admisión.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en administración de salud.

Experiencia mínima de 1 año en procesos de admisión de pacientes.

Conocimiento de normativas vigentes en el sector salud.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Habilidades de comunicación asertiva y trabajo en equipo.