Empleo a término fijo: postúlese a las vacantes disponibles

Un contrato a término fijo puede ser la oportunidad ideal para quienes buscan estabilidad laboral durante un periodo determinado, sin dejar de lado beneficios como afiliación a seguridad social, pago de prestaciones y acceso a capacitaciones. Este tipo de vinculación también le permite planificar mejor su tiempo, adquirir experiencia, fortalecer su perfil profesional para futuros retos laborales.

Es por eso, que en el mercado actual, cada vez más empresas están ofreciendo este tipo de contratos para cubrir necesidades temporales, proyectos específicos o temporadas de alta demanda. Esto significa que tendrá la posibilidad de trabajar en entornos dinámicos, aprender nuevas habilidades y ampliar su red de contactos profesionales.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Los contratos a término fijo vienen con ventajas claras, como la posibilidad de renegociar condiciones o incluso de pasar a un contrato indefinido si ambas partes están satisfechas con la relación laboral. | Foto: Stock/ Magneto

Maestro de obra para torre comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: $ 3.600.000

Tipo de contrato: Término fijo

Se busca un maestro de obra experimentado para liderar la construcción de una Torre Comercial en Bogotá.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las actividades diarias en el sitio de construcción.

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

Gestionar el cronograma del proyecto para cumplir con los plazos estipulados.

Comunicarte efectivamente con el equipo de trabajo y los proveedores.

Resolver problemas que surjan durante la construcción de manera eficiente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años en construcción de torres de más de 5 pisos.

Tarjeta COPNIA vigente.

Conocimiento en gestión de proyectos de construcción.

Disponibilidad para trabajar en Bogotá de lunes a sábado.

Habilidad para trabajar bajo presión y resolver problemas en el momento.

Coordinador de mercadeo – Santa Marta

Empresa: Zuana

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.100.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este cargo será el encargado de gestionar y promocionar la marca tanto interna como externamente.

Responsabilidades:

Gestionar y promocionar la marca del hotel en diferentes canales.

Crear e innovar eslóganes publicitarios para eventos.

Determinar tipografías adecuadas para comunicaciones.

Cumplir metas individuales asignadas.

Actualizar la publicidad de la marca con regularidad.

Proponer innovaciones o correcciones en diseños publicitarios.

Planificar el plan de mercadeo anual basado en estrategias de contenido y campañas.

Administrar plataformas estadísticas para análisis mensual.

Requerimientos:

Título en Mercadeo, Publicidad o afines.

Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares.

Conocimientos sólidos en estrategias de marketing digital.

Habilidades comprobadas en gestión de marca.

Analista de marketplaces – Medellín

Empresa: Grupo Ambiente

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Se busca una persona que se destaque por su atención al detalle y enfoque en la calidad de la información, capaz de analizar datos y formular planes de acción efectivos.

Responsabilidades:

Realizar la planeación estratégica de los canales digitales asignados.

Generar informes y análisis de estrategias y ventas en los diversos canales.

Construir y ejecutar planes de trabajo alineados al plan estratégico de la compañía.

Apoyar la conciliación de información financiera de transacciones en marketplaces.

Configurar campañas y dar seguimiento a la ejecución de ventas.

Asegurar la correcta categorización de productos en los aliados asignados.

Gestionar oportunidades de visibilidad explorando opciones publicitarias.

Realizar seguimiento técnico y de integración con agencias para garantizar la operación.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas ingeniería industrial mercadeo o carreras afines.

Experiencia en manejo de Excel intermedio/avanzado (tablas dinámicas filtros fórmulas básicas).

Más de 2 años de experiencia en ecommerce o marketplaces. Plus: Experiencia manejando plataforma Vtex, Mercado Libre, Falabella

Atención al detalle y enfoque en la calidad de la información.

Habilidades de comunicación clara y asertiva.

Habilidades de negociación.

Experiencia previa en gestión de canales digitales y marketplaces.

Analista de servicios – Bucaramanga

Empresa: Superpack

Salario: $ 3.429.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, será parte esencial del equipo, asegurando que los procesos logísticos se ejecuten de manera eficaz y de acuerdo con los altos estándares de servicio que los clientes esperan.

Responsabilidades:

Coordinar el proceso logístico de recibos y despachos de materiales y productos.

Garantizar el empalme del turno informando novedades al Coordinador de Planta.

Realizar la programación diaria de cargues asegurando disponibilidad de vehículos.

Preparar despieces de cada cargue validando cambios de pedidos en SAP.

Notificar a clientes sobre despachos según requerimientos y procedimientos.

Requerimientos:

Experiencia comprobable en procesos logísticos y gestión de inventarios.

Conocimiento avanzado de SAP para la gestión de pedidos y despachos.

Habilidad para coordinar equipos y procesos bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación para notificar a clientes y coordinadores.