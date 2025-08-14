Empleo a término indefinido: conozca aquí las vacantes disponibles

Contar con un trabajo a término indefinido no solo le permite planificar su futuro con tranquilidad, sino que también ofrece beneficios clave para su bienestar y el de su familia.

Dentro de las ventajas más importantes se encuentran las vacaciones pagadas, prestaciones sociales completas, estabilidad en el cargo y protección frente a despidos injustificados. Además, este tipo de contratos suele ir acompañado de mayores oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo interno, lo que se traduce en empleabilidad a largo plazo.

Por esta razón, actualmente, en Colombia hay más de 22 mil vacantes disponibles bajo esta modalidad. A continuación, le compartimos algunas de ellas. Si desea conocer más y postularse sin costo, haga clic en este enlace.

Un contrato indefinido puede ser un factor atractivo para candidatos cualificados, ya que transmite un ambiente de confianza y compromiso por parte de la empresa. | Foto: getty images

Enfermera/o de atención domiciliaria – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en busca de una enfermera de atención domiciliaria comprometida y apasionada por el cuidado de la salud. Esta es una oportunidad para hacer una diferencia real en la vida de los pacientes, proporcionando atención médica personalizada en la comodidad de sus hogares.

Responsabilidades:

Brindar atención médica y cuidado personalizado a los pacientes en sus hogares.

Realizar evaluaciones de salud, tomar signos vitales y llevar un registro de los mismos.

Administrar medicación y tratamientos siguiendo las indicaciones médicas.

Realizar curaciones y procedimientos médicos necesarios.

Brindar apoyo emocional y acompañamiento a los pacientes y sus familias.

Coordinar y comunicarse con el equipo médico y otros profesionales de la salud para garantizar la continuidad de la atención.

Documentar y llevar un registro preciso de las actividades realizadas.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en atención domiciliaria.

Habilidades de comunicación efectiva y empatía con los pacientes.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones rápidas y precisas.

Conocimientos y experiencia en la administración de medicación y tratamientos.

Analista de inteligencia comercial – Medellín

Empresa: Estudio de moda S.A.S

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en análisis comercial, su misión será realizar un seguimiento exhaustivo de las marcas, asegurando un plan de activación comercial eficiente que genere valor y resultados tangibles.

Responsabilidades:

Realizar seguimiento constante a los KPI’s de ventas, ticket promedio, conversión, tráfico y margen.

Detectar brechas en los objetivos presupuestarios y emitir alertas tempranas a las áreas involucradas.

Diseñar y parametrizar descuentos, promociones e incentivos en el sistema POS.

Elaborar propuestas de activación junto al líder de área y coordinar su implementación.

Generar reportes periódicos de resultados de activaciones e indicadores retail.

Desarrollar dashboards para facilitar la toma de decisiones y planes de acción.

Parametrizar en el ERP/POS todos los descuentos y promociones.

Apoyar a tiendas en la resolución de errores en acumulación de ventas y validación de datos.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Economía, Ingeniería o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 años en análisis de datos comerciales o inteligencia de negocios.

Dominio avanzado de herramientas de análisis de datos y visualización (ej. Excel Tableau Power BI).

Capacidad para detectar tendencias y generar insights accionables.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Alta capacidad de organización y atención al detalle.

Analista administrativo y financiero – Cali

Empresa: Carvajal educación

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Carvajal Educación se encuentra en la búsqueda de un(a) profesional administrativo contable para apoyar la operación en Colombia y Panamá. Este rol tiene como objetivo principal garantizar la adecuada gestión contable, financiera y administrativa en los países asignados, así como acompañar procesos regionales estratégicos.

Responsabilidades:

Controlar el flujo de caja y definir los pagos conforme a la disponibilidad de recursos en Colombia y Panamá.

Coordinar y soportar los registros contables necesarios en ambos países, en articulación con el equipo contable (provisiones de gastos, castigos de inventario o cartera, entre otros).

Acompañar los procesos de auditoría que se realicen en la región, en conjunto con los equipos de control interno y planeación financiera.

Gestionar partidas bancarias, anticipos y demás requerimientos contables del equipo CVSC.

Administrar temas operativos tales como contratos, anticipos, pagos a proveedores, actualización de datos, creación de proveedores jurídicos y de seguros, órdenes de compra del área administrativa, conciliación de estados de cuenta, entre otros.

Acompañar el proceso de liquidación de las sociedades en El Salvador y Costa Rica (procesos ya iniciados).

Gestionar asuntos relacionados con proveedores de Bico Holding y con las razones sociales cerradas en Puerto Rico, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, tales como administración de archivos, coordinación con abogados y gestión de trámites legales.

Requerimientos:

Análisis e interpretación de estados financieros (Estado de Resultados, Balance General).

Elaboración y control presupuestal.

Evaluación financiera de proyectos.

Gestión de flujos de caja y costos operacionales.

Manejo de deuda, legislación tributaria e impuestos.

Conocimientos en manejo de divisas y normatividad contable internacional.

Asesor canal telefónico – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos S.A.

Salario: $ 2.199.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asesor de ahorro pensional, será responsable de identificar las necesidades de los clientes y ofrecerles las mejores opciones para asegurar su tranquilidad financiera futura.

Responsabilidades:

Realizar asesoría y acompañamiento a clientes a través del canal telefónico.

Identificar oportunidades para brindar soluciones financieras personalizadas.

Aplicar el Modelo de Actuación Comercial en cada interacción.

Promover la fidelización y retención de afiliados a través de un servicio excepcional.

Gestionar un portafolio de clientes de manera efectiva.

Requerimientos:

Profesional en economía, finanzas, mercadeo, comunicación, administración, contabilidad y/o afines.

Mínimo 1 año de experiencia en venta y asesoría de productos intangibles.

Conocimiento básico de Excel y herramientas tecnológicas.

Habilidades en técnicas de venta y fidelización de clientes.

Preferiblemente conocimiento en seguridad social, análisis y productos financieros.