Empleo de medio tiempo: oportunidades para estudiantes y jóvenes

El trabajo de medio tiempo se ha convertido en una alternativa clave para estudiantes y jóvenes que buscan generar ingresos, adquirir experiencia laboral y fortalecer su perfil profesional, sin descuidar sus estudios u otras responsabilidades. Este tipo de vacantes ofrece mayor flexibilidad horaria y facilita el primer acercamiento al mercado laboral formal.

En este contexto, diversas empresas están abriendo convocatorias con jornadas parciales para apoyar áreas operativas, comerciales y de servicio al cliente en diferentes ciudades del país, lo que amplía las posibilidades de acceso al empleo para quienes buscan este tipo de oportunidades.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas de trabajo que se ajusten a su perfil. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y puede realizarse de manera virtual.

Los beneficios de un trabajo de medio tiempo incluyen flexibilidad para estudiar o atender otras actividades, experiencia profesional temprana, un ingreso fijo, desarrollo de confianza y habilidades sociales. | Foto: Adobe Stock

Ejecutivo comercial medio tiempo – Bogotá D.C.

Empresa: Tuya

Salario: 855.000

En este rol, será responsable de ofrecer un acompañamiento integral a los clientes del retail, proporcionándoles soluciones financieras personalizadas, como seguros, tarjetas de crédito y créditos, para satisfacer sus necesidades específicas.

Responsabilidades:

Brindar un acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas (Seguros, Tarjetas de crédito, Créditos).

Cumplir con las metas comerciales establecidas.

Asegurar experiencias extraordinarias para los clientes.

Requerimientos:

Bachiller académico.

6 meses de experiencia en la venta de productos o servicios.

Habilidades de comunicación efectiva.

Orientación al cliente y resultados.

Disponibilidad para laborar en jornada medio tiempo en turno intermedio o de cierre de lunes a domingo con un día compensatorio entre semana.

Asesora comercial medio tiempo – Envigado

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Si tiene un enfoque orientado al detalle, habilidad para manejar objeciones de clientes y le encanta ofrecer una experiencia de compra única, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Apoyar en acciones de venta para alcanzar objetivos.

Atender a los clientes según estándares de la marca.

Solucionar dudas y manejar objeciones.

Apoyo en caja cuando sea necesario.

Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Curso de servicio al cliente y mercadeo.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas o atención al cliente.

Dominio de sistemas POS.

Conocimiento en manejo de KPI de retail.

Habilidades en Microsoft Excel, Word y PowerPoint.

Cajero medio tiempo – Villavicencio

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 850.000 a 900.000

Como operador de caja, será parte fundamental del servicio al cliente, gestionando transacciones con eficiencia y amabilidad.

Requerimientos:

Residir en Villavicencio o cerca.

Experiencia mínima de 6 meses como cajero.

Técnico tecnólogo o estudiante de carreras universitarias relacionadas con el sector bancario.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de manera presencial.

Conductor medio tiempo – Bucaramanga

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 957.086

Únase a la empresa como conductor medio tiempo y forme parte de un equipo que valora la seguridad y eficiencia en el transporte.

Responsabilidades:

Conducir vehículos pesados en turnos nocturnos.

Asegurar la carga y descarga segura de mercancías.

Realizar inspecciones diarias de los vehículos.

Cumplir con las normativas de tráfico y seguridad.

Mantener registros precisos de las actividades de conducción.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en manejo de vehículos pesados.

Licencia de conducción categoría 5ta C2 o C3 vigente.

Disponibilidad para trabajar en turnos nocturnos.

Nivel de educación mínimo: Bachillerato completo.

Conocimiento de normas de tránsito y seguridad vial.