Empleo disponible: comience la semana aplicando a estas vacantes

Arrancar la semana con buenas noticias también puede significar acercarse a un nuevo empleo. En varias ciudades del país se abrieron convocatorias para cargos en sectores como comercio, servicios, salud, logística y tecnología. Las vacantes incluyen desde posiciones para quienes dan sus primeros pasos en el mundo laboral, hasta opciones para perfiles con trayectoria que buscan asumir mayores retos. Aquí le compartimos algunas de las oportunidades destacadas.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego postúlese a las ofertas de trabajo que le interese. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock/Magneto

Analista planeación de talento – Medellín

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, asistirá en la ejecución de acciones de planeación y desarrollo del talento, siguiendo los lineamientos de la dirección y en alineación con la estrategia de la compañía.

Responsabilidades:

Hacer seguimiento al mapa de talento para actualizar información e identificar sucesores.

Asistir y crear estrategias de desarrollo para talentos claves en sinergia con la Universidad Grupo Lux.

Diseñar estrategias de movilización para identificar y desarrollar el talento.

Analizar datos de mapas de talento para informar decisiones estratégicas.

Ejecutar valoraciones y feedback de talento orientadas al autodesarrollo.

Acompañar y seguir el modelo de planeación del talento en operaciones.

Implementar mejoras continuas en el modelo de planeación del talento.

Requerimientos:

Título profesional en administración psicología o áreas afines.

Experiencia previa en gestión del talento, desempeño, planes de carrera, identificación de sucesores, desarrollo en liderazgo.

Conocimiento del modelo de desarrollo 70-20-10

Habilidades analíticas para interpretar datos de talento.

Capacidad para trabajar en equipos multifuncionales.

Oficial de relación nómina – Pereira

Empresa: Scotiabank Colpatria

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Scotiabank busca un Oficial de relación nómina, también conocido como coordinador de relación nómina o gestor de convenios de nómina, para desarrollar y gestionar relaciones estratégicas B2B en el sector financiero.

Responsabilidades:

Desarrollar y gestionar relaciones estratégicas B2B en segmentos ICCB y Business.

Establecer convenios de nómina mediante negociación efectiva.

Construir relaciones sólidas y confiables con clientes corporativos.

Garantizar el crecimiento del stock de nómina del portafolio asignado.

Apalancar el crecimiento en Primacy Clients.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo, Ingeniería Industrial o Economía.

Especialización deseable.

Inglés intermedio.

Mínimo cinco años de experiencia en cargos comerciales del sector financiero.

Conocimiento de productos financieros y mercado.

Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como desarrollador de automatización, trabajará en un entorno dinámico, diseñando y desarrollando robots de software que optimicen operaciones.

Responsabilidades:

Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.

Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.

Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.

Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.

Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.

Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.

Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.

Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.

Certificación en Rocketbot.

Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.

Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.

Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.

Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.

Analista de compras no industriales – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 4.437.116

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en negociación y compras, esta es su oportunidad para brillar y demostrar sus habilidades.

Responsabilidades:

Analizar y comprender las solicitudes de cotización.

Identificar oportunidades de negociación.

Validar solicitudes entrantes versus las ya tramitadas.

Revisar el comportamiento de comodities con impacto en insumos.

Generar planes de negociación según oportunidades del mercado.

Negociar condiciones comerciales con proveedores.

Comparar alternativas de mercado.

Generar órdenes de compra.

Coordinar procesos con proveedores.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería industrial, ingeniería de producción, administración de empresas, negocios internacionales o carreras afines.

2 años de experiencia en procesos de compras y negociación.

Conocimiento avanzado de Excel.