Empleo disponible en Colombia: oportunidades para todos los perfiles
Gran convocatoria laboral abierta.
El mercado laboral colombiano continúa en movimiento, ofreciendo nuevas oportunidades para personas en busca de empleo o interesadas en cambiar de rumbo. Es por eso, que actualmente distintas empresas del país adelantan procesos de selección para fortalecer sus equipos y sumar talento en diversas áreas.
Las oportunidades laborales en el país se están expandiendo para todos los perfiles. Desde áreas técnicas y operativas hasta cargos administrativos y profesionales. Esta es una excelente ocasión para quienes desean avanzar en su carrera, explorar nuevos sectores o reencontrarse con la estabilidad laboral que estaban esperando.
¿Cómo aplicar?
Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese al cargo que mejor se ajuste a su experiencia y aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas más destacadas. Recuerde que el proceso es gratuito y se puede realizar de manera virtual.
Analista de abastecimiento – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: $ 3.740.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es ideal para alguien con habilidades analíticas fuertes y experiencia en procesos logísticos.
Responsabilidades:
- Administrar el portafolio de productos en los puntos de venta, asegurando la rotación y el nivel de inventario adecuado.
- Realizar el abastecimiento diario a los canales comerciales alineado con las estrategias de mercadeo y comercial.
- Gestionar inventarios para la introducción de nuevas marcas y para la salida de marcas o cierre de tiendas.
- Analizar y garantizar las apuestas comerciales enviadas por los proveedores y propuestas internas.
- Proponer cantidades de compra para asegurar el stock adecuado.
- Analizar la rotación de proveedores e identificar productos a impulsar.
- Asegurar la activación de nuevas referencias en todos los canales de venta.
- Identificar y movilizar inventario estático para asegurar su rotación.
- Gestionar indicadores de oportunidad de surtidos y agotados.
- Construir y asegurar el envío y contabilización de facturas en modelos de consignación.
- Asegurar que los meses de inventarios estén dentro de las políticas de la compañía.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción, Ingeniería Administrativa, Administración de Empresas, Negocios Internacionales o áreas afines.
- Experiencia mínima de un año en procesos logísticos.
- Manejo de Excel avanzado.
Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.
Responsabilidades:
- Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
- Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
- Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
- Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
- Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
- Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
- Habilidad para manejar situaciones de estrés.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
Director de logística internacional – Barranquilla
Empresa: Lextalento
Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000
Como jefe de logística internacional, se enfrentará al reto de liderar operaciones de importación y exportación, negociar con agentes de carga y rediseñar el área para mejorar su eficiencia financiera y operativa.
Responsabilidades:
- Liderar operaciones de importación y exportación.
- Negociar con aerolíneas y agentes de carga.
- Rediseñar procesos para mejorar la eficiencia operativa y financiera.
- Supervisar al equipo de logística internacional.
- Analizar y optimizar la cadena de suministro global.
Requerimientos:
- Profesional en Logística, Comercio Exterior o afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en exportaciones aéreas.
- Experiencia comprobada en negociación con aerolíneas.
- Conocimientos avanzados en optimización de procesos globales.
- Disponibilidad para cambiar de residencia a Barranquilla.
Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 3.767.788
Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.
Responsabilidades:
- Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.
- Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.
- Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.
- Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.
- Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.
Requerimientos:
- Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.
- 2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.
- Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.