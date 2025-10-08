Empleo disponible en Colombia: oportunidades para todos los perfiles

El mercado laboral colombiano continúa en movimiento, ofreciendo nuevas oportunidades para personas en busca de empleo o interesadas en cambiar de rumbo. Es por eso, que actualmente distintas empresas del país adelantan procesos de selección para fortalecer sus equipos y sumar talento en diversas áreas.

Las oportunidades laborales en el país se están expandiendo para todos los perfiles. Desde áreas técnicas y operativas hasta cargos administrativos y profesionales. Esta es una excelente ocasión para quienes desean avanzar en su carrera, explorar nuevos sectores o reencontrarse con la estabilidad laboral que estaban esperando.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese al cargo que mejor se ajuste a su experiencia y aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas más destacadas. Recuerde que el proceso es gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Stock

Analista de abastecimiento – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 3.740.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para alguien con habilidades analíticas fuertes y experiencia en procesos logísticos.

Responsabilidades:

Administrar el portafolio de productos en los puntos de venta, asegurando la rotación y el nivel de inventario adecuado.

Realizar el abastecimiento diario a los canales comerciales alineado con las estrategias de mercadeo y comercial.

Gestionar inventarios para la introducción de nuevas marcas y para la salida de marcas o cierre de tiendas.

Analizar y garantizar las apuestas comerciales enviadas por los proveedores y propuestas internas.

Proponer cantidades de compra para asegurar el stock adecuado.

Analizar la rotación de proveedores e identificar productos a impulsar.

Asegurar la activación de nuevas referencias en todos los canales de venta.

Identificar y movilizar inventario estático para asegurar su rotación.

Gestionar indicadores de oportunidad de surtidos y agotados.

Construir y asegurar el envío y contabilización de facturas en modelos de consignación.

Asegurar que los meses de inventarios estén dentro de las políticas de la compañía.

Requerimientos:

Título en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción, Ingeniería Administrativa, Administración de Empresas, Negocios Internacionales o áreas afines.

Experiencia mínima de un año en procesos logísticos.

Manejo de Excel avanzado.

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Director de logística internacional – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Como jefe de logística internacional, se enfrentará al reto de liderar operaciones de importación y exportación, negociar con agentes de carga y rediseñar el área para mejorar su eficiencia financiera y operativa.

Responsabilidades:

Liderar operaciones de importación y exportación.

Negociar con aerolíneas y agentes de carga.

Rediseñar procesos para mejorar la eficiencia operativa y financiera.

Supervisar al equipo de logística internacional.

Analizar y optimizar la cadena de suministro global.

Requerimientos:

Profesional en Logística, Comercio Exterior o afines.

Mínimo 3 años de experiencia en exportaciones aéreas.

Experiencia comprobada en negociación con aerolíneas.

Conocimientos avanzados en optimización de procesos globales.

Disponibilidad para cambiar de residencia a Barranquilla.

Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.767.788

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.

Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.

Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.

Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.

Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.

2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.

Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.