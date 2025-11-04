Empleo en alza: sectores con más vacantes en noviembre

El panorama laboral en Colombia se fortalece con la llegada de noviembre. Las cifras más recientes muestran un aumento en la oferta de empleo, impulsado por la estabilidad económica y la recuperación sostenida de diversos sectores.

Este crecimiento refleja no solo la generación de nuevos puestos de trabajo, sino también una apuesta por la formalidad y el fortalecimiento del talento humano, factores clave para el desarrollo económico del país. De esta manera, el cierre de año se proyecta como un periodo ideal para quienes buscan nuevas oportunidades laborales o desean mejorar sus condiciones actuales.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 1.723.400

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un tecnólogo en regencia de farmacia con al menos dos años de experiencia en el área comercial, ¡esta es su oportunidad! Será parte de una empresa que valora el crecimiento y el desarrollo, con un enfoque en el cumplimiento normativo y la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Atender las visitas del ente regulador (seccional de salud) y seguir sus sugerencias.

Asegurar que el personal cumpla con los procedimientos normativos de la droguería.

Elaborar las actas de recepción de mercancía.

Realizar ventas de productos farmacéuticos.

Gestionar la caja de la farmacia.

Supervisar que el inventario cumpla con la política de vencimientos.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de farmacia.

Mínimo 2 años de experiencia en el área comercial.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos incluidos 2 domingos al mes.

Líder logístico – Bucaramanga

Empresa: Expreso Brasilia

Salario: 1.423.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol es clave para garantizar la eficiencia en la remesa de mercancías y coordinar ventas de la agencia.

Responsabilidades:

Gestionar y liderar el equipo logístico.

Coordinar las operaciones de ventas y logística.

Supervisar la remesa de mercancías.

Optimizar los procesos logísticos para mejorar la eficiencia.

Colaborar con otros departamentos para garantizar una operación fluida.

conocimiento de herramientas ofimáticas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en liderazgo logístico.

Certificación y cotización en pensión.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo.

Habilidades demostrables en coordinación de ventas y operaciones logísticas.

Asesor de ventas sabatino – Bogotá D.C.

Empresa: Ostu

Salario: 1.423.500 a 1.600.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si le apasiona la moda y las ventas, esta es su oportunidad para brillar.

Responsabilidades:

Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Prácticas profesionales 2026-1 – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 1.423.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Prebel está abriendo convocatorias para prácticas profesionales para el primer semestre 2026-1 donde tendrá la oportunidad de aplicar sus conocimientos y desarrollar nuevas habilidades en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Participar activamente en proyectos de la compañía.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para alcanzar objetivos comunes.

Realizar tareas asignadas relacionadas con su campo de estudio.

Contribuir a la innovación y mejora continua de procesos.

Requerimientos:

Ser estudiante de último semestre en programas académicos como Comunicación Social, Ingeniería Química, Química Farmacéutica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Procesos, Mercadeo, Administración de Negocios, Diseño Gráfico, Ingeniería Ambiental, Derecho o Psicología.

No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente.