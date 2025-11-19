Empleo en Bogotá: empresas buscan personal con urgencia

El mercado laboral en Bogotá se está moviendo con rapidez. En las últimas semanas, varias compañías han acelerado sus procesos de selección para cubrir distintas necesidades operativas y administrativas, lo que ha generado un incremento en las oportunidades para quienes buscan una vinculación inmediata.

Este comportamiento responde a la presión por mantener operaciones estables y atender la demanda creciente en actividades clave. Por eso, muchas empresas están priorizando candidatos disponibles para iniciar pronto, ofreciendo opciones laborales que incluyen todas las prestaciones de ley y posibilidades de continuidad según el desempeño.

La diversidad de vacantes permite ajustar expectativas y acceder a procesos de selección ágiles, lo que se convierte en un punto a favor para quienes necesitan estabilizar sus ingresos.

Para postularse, los interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán un listado actualizado con las vacantes activas en Bogotá. A continuación le presentamos algunas de las ofertas abiertas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista seguridad e investigaciones

Empresa: Movii

Salario: 3.000.000

Si se considera un especialista en fraudes o tiene experiencia como consultor de seguridad, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.

Responsabilidades:

Gestionar los diferentes monitoreos transaccionales definidos por la compañía.

Administrar alertas reportadas de ACH y plataformas aliadas de antifraude.

Apoyar el análisis y confirmación de transacciones reportadas.

Documentar los procedimientos y políticas de antifraude.

Elaborar y ejecutar reportes de fraude cumpliendo con los tiempos y estándares establecidos.

Diseñar y ejecutar planes de mitigación y prevención de fraude.

Requerimientos:

Experiencia mínima de (6) meses en áreas de riesgo o prevención de fraude.

Técnico, Tecnólogo o Profesional en carreras administrativas, ingenierías o afines.

Manejo de herramientas ofimáticas y nivel intermedio de Excel.

Vendedor call center

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Únase a esta reconocida empresa del sector salud como vendedor call center, donde podrá desarrollar sus habilidades de ventas en un ambiente dinámico y amigable.

Responsabilidades:

Contactar a clientes potenciales para promover servicios de salud.

Gestionar y actualizar la base de datos de clientes.

Cumplir con las metas y objetivos de ventas establecidos.

Proporcionar información precisa sobre productos y servicios a los clientes.

Registrar y seguir el proceso de ventas en el sistema CRM.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas o call center.

Bachillerato completo.

Excelentes habilidades de comunicación verbal.

Orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.

Conocimientos básicos en informática y manejo de CRM.

Analista de nómina

Empresa: Croydon

Salario: 2.505.000

Únase al equipo como analista de nómina y contribuya al éxito organizacional mediante una gestión eficiente y precisa de la nómina y los recursos humanos.

Responsabilidades:

Analizar la nómina de los trabajadores vinculados y garantizar cumplimiento legal.

Responder por la liquidación de nómina y prestaciones sociales del personal.

Divulgar oportunamente a los directivos los vencimientos de contratos de personal.

Coordinar vinculaciones y desvinculaciones de personal autorizado por directivos.

Revisar facturas de nóminas y notas crédito de las empresas temporales.

Atender requerimientos del personal temporal respecto a novedades de nómina.

Reportar vencimientos de contrato del personal en misión a su cargo.

Controlar descuentos de libranzas efectuados por empresas temporales.

Crear trabajadores temporales en la base de datos de nómina.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares como analista de nómina senior o experiencia en empresas de más de 1000 colaboradores.

Formación académica mínima: Tecnólogo o más VI semestre en carreras administrativas.

Conocimiento en legislación laboral y procesos de nómina.

Habilidad para manejar software de gestión de nómina.

Capacidad de comunicación efectiva y resolución de problemas.

Auxiliar de bodega

Empresa: GCO

Salario: 1.423.500

Esta es una excelente oportunidad para aquellos que desean desarrollarse en el mundo de la moda y la logística.

Responsabilidades:

Apoyar en la recepción y organización de productos.

Colaborar con el equipo en la gestión de inventarios.

Asistir en la preparación y despacho de pedidos en temporada alta.

Mantener el área de trabajo ordenada y segura.

Participar activamente en reuniones de logística.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en logística o áreas afines.

Capacidad para trabajar en equipo.

Proactividad y dinamismo.

Disponibilidad para trabajar en temporada alta.