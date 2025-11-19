Suscribirse

EMPLEO

Empleo en Bogotá: empresas buscan personal con urgencia

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

19 de noviembre de 2025, 1:38 p. m.
Vacantes de Empleo en Colombia mejor remunerados.
¡Gran convocatoria laboral abierta! | Foto: Getty Images/iStockphoto

El mercado laboral en Bogotá se está moviendo con rapidez. En las últimas semanas, varias compañías han acelerado sus procesos de selección para cubrir distintas necesidades operativas y administrativas, lo que ha generado un incremento en las oportunidades para quienes buscan una vinculación inmediata.

Este comportamiento responde a la presión por mantener operaciones estables y atender la demanda creciente en actividades clave. Por eso, muchas empresas están priorizando candidatos disponibles para iniciar pronto, ofreciendo opciones laborales que incluyen todas las prestaciones de ley y posibilidades de continuidad según el desempeño.

La diversidad de vacantes permite ajustar expectativas y acceder a procesos de selección ágiles, lo que se convierte en un punto a favor para quienes necesitan estabilizar sus ingresos.

Para postularse, los interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán un listado actualizado con las vacantes activas en Bogotá. A continuación le presentamos algunas de las ofertas abiertas.

Mujeres de negocios
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista seguridad e investigaciones

Empresa: Movii

Salario: 3.000.000

Si se considera un especialista en fraudes o tiene experiencia como consultor de seguridad, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.

Responsabilidades:

  • Gestionar los diferentes monitoreos transaccionales definidos por la compañía.
  • Administrar alertas reportadas de ACH y plataformas aliadas de antifraude.
  • Apoyar el análisis y confirmación de transacciones reportadas.
  • Documentar los procedimientos y políticas de antifraude.
  • Elaborar y ejecutar reportes de fraude cumpliendo con los tiempos y estándares establecidos.
  • Diseñar y ejecutar planes de mitigación y prevención de fraude.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de (6) meses en áreas de riesgo o prevención de fraude.
  • Técnico, Tecnólogo o Profesional en carreras administrativas, ingenierías o afines.
  • Manejo de herramientas ofimáticas y nivel intermedio de Excel.

¡Postúlese aquí!

Vendedor call center

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Únase a esta reconocida empresa del sector salud como vendedor call center, donde podrá desarrollar sus habilidades de ventas en un ambiente dinámico y amigable.

Responsabilidades:

  • Contactar a clientes potenciales para promover servicios de salud.
  • Gestionar y actualizar la base de datos de clientes.
  • Cumplir con las metas y objetivos de ventas establecidos.
  • Proporcionar información precisa sobre productos y servicios a los clientes.
  • Registrar y seguir el proceso de ventas en el sistema CRM.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en ventas o call center.
  • Bachillerato completo.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal.
  • Orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
  • Conocimientos básicos en informática y manejo de CRM.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Oportunidades laborales en Bogotá para técnicos y tecnólogos

Analista de nómina

Empresa: Croydon

Salario: 2.505.000

Únase al equipo como analista de nómina y contribuya al éxito organizacional mediante una gestión eficiente y precisa de la nómina y los recursos humanos.

Responsabilidades:

  • Analizar la nómina de los trabajadores vinculados y garantizar cumplimiento legal.
  • Responder por la liquidación de nómina y prestaciones sociales del personal.
  • Divulgar oportunamente a los directivos los vencimientos de contratos de personal.
  • Coordinar vinculaciones y desvinculaciones de personal autorizado por directivos.
  • Revisar facturas de nóminas y notas crédito de las empresas temporales.
  • Atender requerimientos del personal temporal respecto a novedades de nómina.
  • Reportar vencimientos de contrato del personal en misión a su cargo.
  • Controlar descuentos de libranzas efectuados por empresas temporales.
  • Crear trabajadores temporales en la base de datos de nómina.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares como analista de nómina senior o experiencia en empresas de más de 1000 colaboradores.
  • Formación académica mínima: Tecnólogo o más VI semestre en carreras administrativas.
  • Conocimiento en legislación laboral y procesos de nómina.
  • Habilidad para manejar software de gestión de nómina.
  • Capacidad de comunicación efectiva y resolución de problemas.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de bodega

Empresa: GCO

Salario: 1.423.500

Esta es una excelente oportunidad para aquellos que desean desarrollarse en el mundo de la moda y la logística.

Responsabilidades:

  • Apoyar en la recepción y organización de productos.
  • Colaborar con el equipo en la gestión de inventarios.
  • Asistir en la preparación y despacho de pedidos en temporada alta.
  • Mantener el área de trabajo ordenada y segura.
  • Participar activamente en reuniones de logística.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en logística o áreas afines.
  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Proactividad y dinamismo.
  • Disponibilidad para trabajar en temporada alta.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Empleo en Bogotá Ofertas laborales en Bogotá Trabajo Sí Hay vacantes de empleo

Noticias Destacadas

