EMPLEO
Empleo en Bogotá: empresas buscan personal con urgencia
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en Bogotá se está moviendo con rapidez. En las últimas semanas, varias compañías han acelerado sus procesos de selección para cubrir distintas necesidades operativas y administrativas, lo que ha generado un incremento en las oportunidades para quienes buscan una vinculación inmediata.
Este comportamiento responde a la presión por mantener operaciones estables y atender la demanda creciente en actividades clave. Por eso, muchas empresas están priorizando candidatos disponibles para iniciar pronto, ofreciendo opciones laborales que incluyen todas las prestaciones de ley y posibilidades de continuidad según el desempeño.
La diversidad de vacantes permite ajustar expectativas y acceder a procesos de selección ágiles, lo que se convierte en un punto a favor para quienes necesitan estabilizar sus ingresos.
Para postularse, los interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán un listado actualizado con las vacantes activas en Bogotá. A continuación le presentamos algunas de las ofertas abiertas.
Analista seguridad e investigaciones
Empresa: Movii
Salario: 3.000.000
Si se considera un especialista en fraudes o tiene experiencia como consultor de seguridad, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.
Responsabilidades:
- Gestionar los diferentes monitoreos transaccionales definidos por la compañía.
- Administrar alertas reportadas de ACH y plataformas aliadas de antifraude.
- Apoyar el análisis y confirmación de transacciones reportadas.
- Documentar los procedimientos y políticas de antifraude.
- Elaborar y ejecutar reportes de fraude cumpliendo con los tiempos y estándares establecidos.
- Diseñar y ejecutar planes de mitigación y prevención de fraude.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de (6) meses en áreas de riesgo o prevención de fraude.
- Técnico, Tecnólogo o Profesional en carreras administrativas, ingenierías o afines.
- Manejo de herramientas ofimáticas y nivel intermedio de Excel.
Vendedor call center
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Únase a esta reconocida empresa del sector salud como vendedor call center, donde podrá desarrollar sus habilidades de ventas en un ambiente dinámico y amigable.
Responsabilidades:
- Contactar a clientes potenciales para promover servicios de salud.
- Gestionar y actualizar la base de datos de clientes.
- Cumplir con las metas y objetivos de ventas establecidos.
- Proporcionar información precisa sobre productos y servicios a los clientes.
- Registrar y seguir el proceso de ventas en el sistema CRM.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en ventas o call center.
- Bachillerato completo.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal.
- Orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
- Conocimientos básicos en informática y manejo de CRM.
Analista de nómina
Empresa: Croydon
Salario: 2.505.000
Únase al equipo como analista de nómina y contribuya al éxito organizacional mediante una gestión eficiente y precisa de la nómina y los recursos humanos.
Responsabilidades:
- Analizar la nómina de los trabajadores vinculados y garantizar cumplimiento legal.
- Responder por la liquidación de nómina y prestaciones sociales del personal.
- Divulgar oportunamente a los directivos los vencimientos de contratos de personal.
- Coordinar vinculaciones y desvinculaciones de personal autorizado por directivos.
- Revisar facturas de nóminas y notas crédito de las empresas temporales.
- Atender requerimientos del personal temporal respecto a novedades de nómina.
- Reportar vencimientos de contrato del personal en misión a su cargo.
- Controlar descuentos de libranzas efectuados por empresas temporales.
- Crear trabajadores temporales en la base de datos de nómina.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares como analista de nómina senior o experiencia en empresas de más de 1000 colaboradores.
- Formación académica mínima: Tecnólogo o más VI semestre en carreras administrativas.
- Conocimiento en legislación laboral y procesos de nómina.
- Habilidad para manejar software de gestión de nómina.
- Capacidad de comunicación efectiva y resolución de problemas.
Auxiliar de bodega
Empresa: GCO
Salario: 1.423.500
Esta es una excelente oportunidad para aquellos que desean desarrollarse en el mundo de la moda y la logística.
Responsabilidades:
- Apoyar en la recepción y organización de productos.
- Colaborar con el equipo en la gestión de inventarios.
- Asistir en la preparación y despacho de pedidos en temporada alta.
- Mantener el área de trabajo ordenada y segura.
- Participar activamente en reuniones de logística.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en logística o áreas afines.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Proactividad y dinamismo.
- Disponibilidad para trabajar en temporada alta.
